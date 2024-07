Biden dice ai governatori democratici che ha bisogno di dormire di più e prevede di smettere di programmare eventi dopo le 20:00.

CNN

Il presidente Joe Biden ha detto ai governatori democratici Durante un incontro alla Casa Bianca Mercoledì, tre fonti informate dei suoi commenti hanno affermato che parte del suo piano era di interrompere la programmazione degli eventi dopo le 20:00 in modo da poter dormire di più.

Commenti, prima riportati Il New York TimesBiden, 81 anni, ha cercato di rassicurare un gruppo di oltre 20 capi di Stato sulla sua capacità di sconfiggere l’ex presidente Donald Trump a novembre e governare efficacemente per altri quattro anni.





Il commento di Biden ha frustrato molti dei governatori presenti nella stanza, hanno detto fonti alla CNN, ed è stato uno dei motivi per cui alcuni partecipanti sono stati irritati da un messaggio di lealtà ed entusiasmo distribuito giovedì dalla campagna di Biden.

La Casa Bianca non ha commentato immediatamente le osservazioni del presidente. Un assistente elettorale di Biden ha sostenuto che, oltre a prepararsi per il dibattito nella settimana successiva ai suoi due viaggi in Europa, Biden stava svolgendo lavoro ufficiale oltre alle ore di lavoro elettorale.

“Il presidente (George W.) Bush è andato a letto alle 9, e il presidente (Barack) Obama ha cenato alle 6:30”, ha detto Kevin Munoz, portavoce della campagna di Biden. “I presidenti normali raggiungono un equilibrio, e lo stesso fa Joe Biden. Truth passa metà della sua giornata sui social media e l’altra metà giocando a golf sugli stessi piani di austerità e recessione di Donald Trump.

Biden ha anche fatto una battuta ai governatori che non è andata bene: “Sto bene, non so se ho il cervello”. Jen O’Malley Dillon, presidente della campagna di Biden, ha detto che il presidente “stava ovviamente facendo uno scherzo e poi” prendendo in giro tutto “.”

A causa dello scarso rendimento di Biden Il dibattito presidenziale della CNN La settimana scorsa alcuni democratici hanno iniziato a fare proprio questo Chiedere le dimissioni del Presidente La Casa Bianca sta lottando per convincere gli scettici di razza, partito ed elettori. Nei giorni successivi, i funzionari dell’amministrazione hanno offerto spiegazioni confuse e contrastanti mentre cercavano di inventare una performance che alimentava le preoccupazioni degli elettori sull’età di Biden.

A seguito dell’incontro, Wes Moore del Maryland, Kathy Hochul di New York e Tim Walls del Minnesota hanno dipinto un quadro positivo dell’incontro durante una conferenza stampa, dicendo che Biden era “all in” e “voleva vincere”.

In risposta alla domanda di un giornalista, Walls ha respinto le preoccupazioni sull’età e sulla salute di Biden. Il presidente è “idoneo alla carica”.

Biden, il presidente più anziano della storia degli Stati Uniti, nel corso degli anni ha dovuto affrontare domande sulla sua età e sulla sua salute. Sono arrivati ​​al culmine durante il dibattito, che è stato aspro e talvolta incoerente, lasciando Trump – solo tre anni più giovane di Biden – apparentemente più adatto. La maggior parte degli spettatori del dibattito ha visto l’ex presidente come il vincitore dello stallo Sondaggio della CNN.

L’esibizione del dibattito di Biden ha aperto le porte a ulteriori esami e resoconti sulla salute del presidente, con fonti che descrivono in dettaglio un declino della sua salute mentale.

Lo ha riferito il New York Times all’inizio di questa settimana Gli “errori” del presidente sono aumentati Ancora più preoccupante, una fonte ha detto al Times che i preparativi per il dibattito di sei giorni di Biden a Camp David non sono iniziati prima delle 11 e che al presidente è stato concesso il tempo di dormire ogni giorno.

La portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha eluso una domanda durante il briefing di mercoledì sulla possibilità che il presidente faccia un pisolino pomeridiano quotidiano dopo il rapporto del Times. Ma Biden ha offerto il jet lag e la stanchezza da viaggio come spiegazioni per la scarsa prestazione di Biden nel dibattito dopo aver preso un raffreddore in precedenza.

Tra la crescente pressione per prendere in considerazione l’idea di abbandonare la corsa e la crescente preoccupazione sulla possibilità di poter servire un altro mandato, la CNN ha precedentemente riferito che Biden ha affermato in privato che i prossimi giorni saranno cruciali per stabilire se potrà farlo. salvare la sua candidatura per la rielezione.

