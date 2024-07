Biden pronuncia un discorso allo Studio Ovale sulla decisione di non chiedere la rielezione mentre Harris e Trump litigano

Washington

CNN

—



Il presidente Joe Biden Il discorso alla nazione di mercoledì sera non sarà l’unica spiegazione Una decisione scioccante quella di ritirarsi dalla corsa presidenziale del 2024 Ma porterà con sé un elemento amaro all’inizio del capitolo finale della sua presidenza e di mezzo secolo di servizio pubblico.

Non è più il candidato democratico che cerca di convincere la nazione di avere ancora resistenza e capacità. L’ex presidente Donald Trump In un’elezione, come aveva avvertito, Niente di meno che la democrazia è equilibrata. Invece ora è un’anatra zoppa ha gettato il suo peso politico Dietro la sua compagna di corsa, Kamala Harris, dopo che i suoi colleghi democratici lo ritenevano politicamente incapace di candidarsi per un secondo mandato. Il suo discorso alle 20:00 ET sarà il suo primo commento completo dal suo annuncio di domenica non correndo Da allora era la prima volta che molti americani lo vedevano Risultato positivo al Covid-19 La settimana scorsa.

Il presidente vuole utilizzare i commenti in prima serata per spiegare al popolo americano come ha preso la dolorosa decisione, hanno detto fonti alla CNN. La sua lettera Credeva che la domenica fosse “nell’interesse del mio partito e del Paese”.

I discorsi dello Studio Ovale sono momenti storicamente toccanti in cui i presidenti si rivolgono al popolo americano o fanno importanti annunci politici durante i periodi di crisi nazionale. Questa sarà la quarta volta che Biden si rivolge alla nazione in qualità di presidente. È stata la seconda volta in 10 giorni, dopo le dichiarazioni di Biden al Paese all’inizio di questo mese. Tentativo di omicidio contro Trump. Usava anche l’ambientazione per parlare Hamas ha attaccato Israele l’anno scorso E Apprezzo il paragrafo Accordo bipartisan sul bilancio.

Biden, che è tornato alla Casa Bianca martedì dopo essere risultato negativo al Covid-19, ha iniziato a preparare il suo tanto atteso discorso mentre era in quarantena a Rehoboth Beach nel Delaware con il virus, hanno detto alti funzionari alla CNN. I funzionari si aspettano che questo discorso, come tutti i discorsi pubblici di Biden durante la sua presidenza, rimanga attivo fino alla consegna.

Quanto Biden si è concentrato su quelli che considera i principali risultati dei suoi tre anni e mezzo di mandato che ha cercato per decenni – quanto descrive la sua lista di cose da fare per i sei mesi prima di lasciare la Casa Bianca . La casa è ancora in fase di decisione, hanno detto i funzionari.

Il presidente e il suo assistente alle comunicazioni di lunga data, Mike Donilon, hanno iniziato il lavoro preliminare sul discorso poco dopo aver reso pubblica la sua decisione di ritirarsi dalla corsa dopo tre settimane di pressioni interne al partito. (Donilan, un ex sondaggista, è stato determinante nel fornire questi dati ha annunciato la decisione di Biden farsi da parte.)

Harris si è affrettato a difendersi Adeguato supporto rappresentativo Per vincere la nomination democratica, Inizia la campagna elettorale Martedì, nello stato chiave del Wisconsin, campo di battaglia, ha cercato di contrastare Trump. L’ex presidente terrà la sua prima manifestazione elettorale da quando Biden è partito dalla Carolina del Nord mercoledì.

Lunedì, quando Harris ha visitato il quartier generale della campagna a Wilmington, nel Delaware, Biden ha chiamato brevemente, promettendo di “fare quello che posso” durante il tempo rimanente in carica.

Mentre il partito si allontana dalla candidatura di Biden – rimescolando le principali raccolte fondi da una costa all’altra fino al campo di Harris – sta cercando di cementare la sua eredità.

Si prevede che Biden rivolgerà la sua attenzione alla sua eredità presidenziale nei prossimi giorni e settimane. Ma come ha detto una fonte alla CNN, con la decisione di abbandonare la gara del 2024 a pochi giorni di distanza, tali discussioni non sono iniziate sul serio.

Alla domanda di un giornalista su cosa dovrebbe aspettarsi la nazione durante il suo discorso mentre sbarcava dall’Air Force One martedì, Biden ha risposto: “Guarda e ascolta”.