Biden propone limiti di mandato alla Corte Suprema, protocollo

AUSTIN, Texas (AP) — Il presidente Joe Biden Lunedì ha invitato il Congresso a “estremizzare” la Corte Suprema degli Stati Uniti minando la fiducia del pubblico nell’agenzia e a stabilire rapidamente limiti di mandato. Codice Etico applicabile Per i nove giudici della corte. Ha anche invitato i legislatori ad approvare un emendamento costituzionale che limiti l’impeachment presidenziale.

Biden, a meno di sei mesi dall’inizio della sua presidenza, ha delineato i contorni della sua proposta alla corte. Un discorso alla Biblioteca Presidenziale LBJ Ad Austin, in Texas, ha celebrato il 60° anniversario del Civil Rights Act. Le sue richieste di cambiamenti radicali alla corte sembrano meno probabili da approvare da un Congresso molto diviso tra 99 giorni. Giorno delle elezioni.

Tuttavia, i democratici sperano di aiutare gli elettori a considerare le loro opzioni in un’elezione serrata. È probabile che la vicepresidente Kamala Harris si candidi per la nomination democratica contro l’ex presidente repubblicano Donald Trump. “Una scelta tra libertà e caos” Biden approvò presto il piano.

“L’estremismo mina la fiducia del pubblico nelle decisioni della corte”, ha detto Biden. Ha aggiunto che possiamo fermare gli abusi di potere da parte del Presidente e ripristinare la fiducia nella Corte Suprema.

La Casa Bianca sta sfruttando la crescente rabbia dei democratici nei confronti della corte, che ha una maggioranza conservatrice di 6-3. Decisioni importanti annullate Diritto all’aborto e Poteri di regolamentazione federale Rimase in piedi per decenni.

I liberali hanno anche espresso sgomento per le rivelazioni su quelle che secondo loro sono relazioni discutibili e sulle decisioni di alcuni membri dell’ala conservatrice della corte, che secondo loro compromettono la loro imparzialità.

Biden ha fatto riferimento alla decisione della Corte Suprema del 2013 che ha annullato il Voting Rights Act del 1965, al Roe v. Wade, l’abrogazione del diritto all’aborto e la fine del 2023 sono tre esempi importanti di azioni positive che “rinunciano” ai programmi di ammissione all’università. Ha definito “disastrose” le decisioni che hanno scosso la fiducia degli americani nella Corte Suprema.

Harris, in un comunicato, ha affermato che le riforme dovrebbero essere proposte perché “c’è una chiara crisi di fiducia di fronte alla Corte Suprema”.

Il presidente della Camera repubblicana Mike Johnson ha definito la proposta una “scommessa pericolosa” che “morirebbe sul campo”.

In un breve scambio con i giornalisti prima del suo discorso, Biden ha ignorato la dichiarazione di Johnson secondo cui il piano non avrebbe portato da nessuna parte. “Penso che sia quello che è: morto all’arrivo”, ha offerto Biden. Ha detto che avrebbe “trovato un modo” per farlo.

Biden chiede alla corte di eliminare le nomine a vita. Secondo lui il Congresso dovrebbe approvare una legislazione per istituire un sistema in cui un presidente in carica nomini ogni due anni un giudice che presti 18 anni in tribunale. Sostiene che i limiti al mandato contribuiranno a garantire che i membri della corte vengano sostituiti con una certa regolarità e “ridurranno la possibilità che qualsiasi presidente imponga un’influenza indebita sulle generazioni future”.

Vuole anche che il Congresso approvi una legislazione che stabilisca l’etica della corte che imponga ai giudici di rivelare doni, rimanere fuori dalle attività politiche pubbliche e astenersi dai casi in cui loro o i loro coniugi hanno conflitti di interesse finanziari o di altro tipo.

Biden chiede al Congresso di approvare un emendamento costituzionale che annullerebbe l’ultimo della Corte Suprema Sentenza chiave sull’immunità Ha ritenuto che gli ex presidenti godano di un’ampia immunità dai procedimenti giudiziari.

La decisione ha prolungato il ritardo nel procedimento penale di Washington contro Trump Pianificato per sconfiggere le elezioni presidenziali del 2020 Tutto tranne la possibilità che l’ex presidente possa essere processato prima della fine delle elezioni di novembre.

“Questa nazione è stata fondata sul principio che l’America non ha re”, ha detto Biden. “Ognuno di noi è uguale davanti alla legge. Nessuno è superiore alla legge. A tutti gli effetti pratici, la decisione della corte significa certamente che il presidente può violare il suo giuramento, violare le nostre leggi e non affrontare alcuna conseguenza.

La maggior parte degli americani sostiene un limite di età per i giudici della Corte Suprema Sondaggio AP-NORC di agosto 2023. Due terzi dei giudici della Corte Suprema volevano andare in pensione entro una certa età. I democratici sono favorevoli a un’età pensionabile obbligatoria compresa tra il 77% e il 61% rispetto ai repubblicani. Gli americani concordano sulla preferenza per i limiti di età: coloro che hanno più di 60 anni hanno la stessa probabilità di qualsiasi altra fascia di età di sostenere questo limite per i giudici della Corte Suprema.

I primi tre giudici interessati dai limiti di mandato sono sulla destra. Il giudice Clarence Thomas è in tribunale da quasi 33 anni. Il giudice capo John Roberts ha prestato servizio per 19 anni e il giudice Samuel Alito per 18 anni.

I giudici della Corte Suprema hanno servito in media circa 17 anni dalla sua fondazione nel 1970, ha affermato Gabe Roth, direttore esecutivo del gruppo Fix the Court. Dal 1970, la media è di circa 28 anni. Sia i politici conservatori che quelli liberali hanno sottolineato i limiti di mandato.

Nel frattempo, un meccanismo di applicazione dell’etica dell’Alta Corte potrebbe allineare maggiormente i giudici della Corte Suprema agli altri giudici federali, che sono soggetti a un sistema disciplinare in cui chiunque può presentare reclamo e farla riconsiderare. Un’indagine si tradurrà in censura e censura. La settimana scorsa, il giudice Elena Kagan È stato lanciato un appello pubblico per sviluppare un nuovo codice di condotta da attuareÈ stato il primo giudice a farlo.

Il Congresso ha ratificato l’emendamento costituzionale 32 anni fa. Il 27esimo emendamento, ratificato nel 1992, afferma che il Congresso può approvare un disegno di legge per modificare la retribuzione dei membri della Camera e del Senato, ma tale cambiamento non potrà avere effetto fino a quando non si terranno le elezioni per la Camera il prossimo novembre.

Trump ha liquidato la riforma giudiziaria come uno sforzo disperato dei democratici.

“I democratici stanno cercando di interferire nelle elezioni presidenziali e di distruggere il nostro sistema giudiziario attaccando il loro nemico politico, ME, e la nostra onorevole Corte Suprema. Dobbiamo lottare per i nostri tribunali equi e indipendenti e proteggere il nostro Paese”, ha scritto Trump sul suo sito Truth Community. mese

Le domande sull’etica della corte stanno crescendo dopo le rivelazioni su alcuni dei suoi giudici, tra cui Thomas accettò viaggi di lusso Da un megadonatore del GOP.

La giudice Sonia Sotomayor, nominata dall’amministrazione Obama, è stata sottoposta ad un esame accurato in seguito alle rivelazioni secondo cui il suo staff ha alimentato le istituzioni pubbliche che la frequentavano. Acquista copie delle sue memorie o di libri per bambini.

Trump e Jan. 6, 2021, Trump e gennaio. 6, 2021 Alito ha respinto le richieste di ricusarsi dai casi della Corte Suprema che coinvolgono imputati ribelli, nonostante le bandiere provocatorie esposte nelle sue case, alcuni credono di essere solidali con coloro che sono accusati di aver attaccato il Campidoglio degli Stati Uniti per mantenere Trump al potere. . Alito dice che le bandiere sono state indicate da sua moglie.

“Questi scandali che hanno coinvolto i giudici hanno indotto l’opinione pubblica a mettere in dubbio l’equità e l’indipendenza della Corte, che sono essenzialmente essenziali per svolgere la sua missione di equa giustizia davanti alla legge”, ha affermato Biden.

Il leader repubblicano al Senato Mitch McConnell ha respinto la proposta, affermando che la proposta di Biden era quella di portare una “fiaccola” alla “corona del nostro sistema di governo”.

“Al presidente Biden e ai suoi alleati di sinistra non piace l’attuale sistema della corte, quindi vogliono fare a pezzi la Costituzione per sostituirla”, ha detto McConnell.

Madani ha detto da Washington. Gli scrittori dell’Associated Press Mark Sherman, Seung Min Kim, Amelia Thompson Devex, Lindsey Whitehurst e Michelle L. Il prezzo ha contribuito a questo rapporto.