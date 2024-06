Biden rivitalizzato oscilla dopo il terribile dibattito su Trump | Notizie su Joe Biden

Il presidente Joe Biden afferma di “volere assolutamente” vincere le elezioni di novembre in un infuocato comizio elettorale nella Carolina del Nord, ignorando le richieste di dimissioni.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha cercato di proiettare un’immagine di ottimismo durante una manifestazione nella Carolina del Nord dopo che la sua esibizione in un dibattito con Donald Trump ha sollevato preoccupazioni sulla sua età e acutezza mentale.

Nei commenti di venerdì, Biden ha ignorato le ipotesi di dimettersi per far posto a un candidato più giovane che affronti Trump nelle elezioni di novembre.

Ha detto che vuole vincere queste elezioni.

“Quando vieni abbattuto, ti rialzi”, ha aggiunto Biden, riferendosi alla sua esibizione nel dibattito di inizio giornata.

La folla vivace ha cantato “Altri quattro anni, altri quattro anni” e “America, America, America”.

Il discorso fa seguito a quella che molti osservatori politici hanno definito una performance disastrosa di Biden durante il dibattito di giovedì contro Trump, che ha fatto false affermazioni e una retorica incendiaria ma è stato a volte messo in ombra dalle risposte di Biden.

Amici, non riesco più a camminare facilmente o a parlare così agevolmente come prima. Potrei non discutere tanto quanto prima. Ma so come dire la verità.pic.twitter.com/ep5D0EhT5P — Joe Biden (@JoeBiden) 28 giugno 2024

Da parte sua, l’ex presidente Trump ha criticato la performance di Biden e si è appoggiato alla retorica pretenziosa che è arrivata a definire il suo stile politico nelle osservazioni pronunciate venerdì a una manifestazione politica a Chesapeake, in Virginia.

“Dovrebbe essere ripreso da quella festa [the Democrats], è un partito malvagio”, ha detto Trump durante una manifestazione a Chesapeake, in Virginia, venerdì. “Il corrotto Joe Biden ha trascorso un’intera settimana a Camp David [a presidential retreat] Riposo, lavoro, studio. Studiava molto duramente e non sapeva cosa stava facendo.

Molti elettori hanno espresso preoccupazione per l’età di Biden prima del dibattito, e una performance traballante ha portato a un’ondata di richieste affinché si dimettesse e facesse posto a un candidato alternativo.

Non è chiaro come i potenziali elettori risponderanno all’andamento del dibattito di Biden, ma i resoconti dei media dipingono un quadro di panico tra i funzionari democratici. Le preoccupazioni sull’età di Biden sono state viste per anni come una vulnerabilità politica.

“Ho paura che lo sostituiranno [Biden] E mettete qualcuno più competitivo”, ha detto il sostenitore di Trump Mike Boatman prima di un raduno in Virginia venerdì.

Cercando di ritrovare la calma e rassicurare i sostenitori, Biden si è scagliato contro Trump durante la sua stessa manifestazione di venerdì con commenti infuocati contro Trump.

“So di non essere un giovane, francamente”, ha detto Biden. “Non mi candiderei più se non credessi con tutto il cuore e con tutto il cuore che potrei fare questo lavoro. La posta in gioco è molto alta.

“L’iperattività è pericolosa”

L’81enne presidente ha anche criticato Trump – il suo rivale conservatore – per la sua storia di attacchi alla democrazia e per le false affermazioni secondo cui i risultati delle elezioni del 2020 sarebbero stati “truccati” contro di lui.

“La scelta in queste elezioni è semplice: Donald Trump distruggerà la nostra democrazia. Lo proteggerò.”

Per ora, i funzionari del Partito Democratico sembrano determinati a restare con Biden, ma crescono i dubbi sulla sua forza come candidato.

“La gente era preoccupata. E ho detto che è salutare per tutti preoccuparsi, ed è pericoloso reagire in modo eccessivo”, ha detto il deputato democratico Emanuel Cleaver. “Non credo che consiglierei a nessuno di prendere decisioni affrettate in questo momento.”