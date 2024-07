Biden si ritira e sostiene Kamala Harris, dando impulso alla corsa presidenziale del 2024 contro Trump

Lo ha annunciato il presidente Biden Ritirarsi dalla corsa presidenziale Nominare la vicepresidente Kamala Harris come candidata democratica: promuovere la campagna 2024 con i democratici senza precedenti processi Dovrebbe essere sostituito entro quattro mesi dalle elezioni.

“È stato il più grande onore della mia vita servire come vostro Cancelliere”, ha affermato il Sig. Biden ha scritto domenica Lettera al popolo americano Pubblicato sui social media. “Anche se è mia intenzione candidarmi per la rielezione, credo che sia nell’interesse del mio partito e del mio Paese che mi dimetta e mi concentri esclusivamente sull’adempimento dei miei doveri di presidente per il resto del mio mandato”.

In un post separato, ha offerto “pieno sostegno e appoggio a Kamala come candidato del nostro partito quest’anno”.

Harris Fiducioso Cercherà la nomina del partito, affermando in una dichiarazione scritta che vuole “guadagnare e conquistare” il sostegno del partito.

Bill e Hillary Clinton, senatori. Elizabeth Warren e i democratici vennero rapidamente in suo sostegno con la California. Sig. Il governatore Gavin Newsom è tra coloro che hanno chiesto che Harris sostituisca Biden. Altri, come l’ex presidente Barack Obama e l’ex presidente della Camera Nancy Pelosi, Mr. Ha elogiato Biden ma si è fermato prima di sostenere Harris o chiunque altro.

I delegati alla Convenzione Nazionale Democratica di Chicago voteranno il candidato del partito. Si prevede che i democratici terranno una prima votazione virtuale per appello nominale che formalizzerà la nomina il 1° agosto, settimane prima dell’inizio della convenzione, prevista per il 19 agosto.

Primo Sig. La decisione di Biden di dimettersi è arrivata dopo una prestazione disastrosa Dibattito presidenziale Alla fine di giugno, molti nel suo stesso partito si chiedevano se avrebbe potuto sconfiggere Trump a novembre e ricoprire un secondo mandato quadriennale. Man mano che il numero dei leader del partito cresceva, la pressione su di lui affinché si dimettesse presto aumentò I legislatori democratici A quanto pare sta pensando di sostituirlo nel biglietto.

