Biden tiene oggi una conferenza stampa durante le discussioni sulla sua campagna 2024. Ecco cosa sapere prima che parli.

Il presidente Biden terrà oggi una conferenza stampa separata – la prima da novembre – per concludere il vertice della NATO a Washington, DC, giovedì sera, uno dei suoi più grandi test pubblici dall’impasse del mese scorso. Spettacolo di discussione Ciò ha causato allarme tra i democratici a Capitol Hill e ha sollevato dubbi sull’opportunità o meno di essere il candidato presidenziale del partito per il 2024.

Il presidente ha ammesso di aver avuto quella che ha definito una “brutta notte” nel dibattito e sta cercando di dimostrare di poter essere il candidato e sconfiggere l’ex presidente Donald Trump.

Cosa ha scatenato questa preoccupazione sulla campagna di Biden?

Quando Discussione, Sig. Biden, 81 anni, balbettava presto, con la voce pronta a scoppiare. La sua campagna in seguito disse che soffriva di raffreddore. La sua voce si è ripresa a malapena durante i 90 minuti di dibattito e non è riuscito a rispondere in modo efficace a molti Dichiarazioni false Durante il dibattito, Trump a volte ha perso il filo del discorso. Ad un certo punto, ha lottato per nominare Medicare mentre rispondeva a una domanda sull’aliquota fiscale per gli americani più ricchi, poi ha detto: “Finalmente abbiamo battuto Medicare”.

Sig. La campagna di Biden sperava di placare le preoccupazioni sulla sua età con un dibattito anticipato, ma invece quella prestazione ora minaccia il suo futuro politico.

Recentemente, il sig. Ha detto Biden Vertice della NATO Potrebbe essere una prova della sua idoneità per l’ufficio Democratici in CampidoglioI governatori democratici e perfino i leader mondiali staranno a guardare.

“Chi può tenere unita la NATO come faccio io?”, ha sfidato il presidente George Stephanopoulos della ABC. Colloquio La settimana scorsa. Ha aggiunto: “Penso che un buon modo per giudicarmi sia che la prossima settimana avrete una conferenza della NATO in America. Venite e vedete cosa hanno da dire”.

Il senatore Chris Van Hollen, democratico del Maryland, ha dichiarato al Washington Post che il vertice della NATO “dà [Mr. Biden] È un’opportunità per mostrare la sua leadership e le sue credenziali in politica estera, e la conferenza stampa gli dà l’opportunità di affrontare le preoccupazioni.”

Il presidente ha rifiutato di accettare di sottoporsi a un test neurocognitivo approfondito, dicendo venerdì a Stephanopoulos che ogni giorno in carica è un test cognitivo.

“Gestisco il mondo”, ha detto il presidente.

Ad eccezione delle interviste ad ABC News, il presidente fa molto affidamento sui teleprompter per tenere i discorsi. Alcuni democratici hanno invitato il presidente a tenere presto una conferenza stampa, dicendo che vorrebbero vederlo durante la campagna elettorale senza un copione e incontrarlo di persona.

A che ora inizierà oggi la conferenza stampa di Biden?

La conferenza stampa del presidente dovrebbe iniziare alle 17:30 ET, anche se l’orario potrebbe subire ritardi. Sig. La giornata di Biden è piena di sessioni di lavoro con i leader mondiali riuniti per il vertice.

Cosa è successo alla NATO?

La guerra della Russia all’Ucraina continua ad essere un tema importante per la NATO, come ha affermato il Sig. Biden e altri leader mondiali affermano che la Russia non si fermerà. Ucraina. Il Presidente ha annunciato che Stati Uniti, Germania, Paesi Bassi, Romania e Italia forniranno attrezzature di difesa aerea all’Ucraina. Nei prossimi mesi, gli Stati Uniti e i loro partner forniranno all’Ucraina dozzine di ulteriori sistemi di difesa aerea tattica, ha affermato.

“Sappiamo che Putin non si fermerà in Ucraina. Ma non commettere errori: l’Ucraina può fermare Putin e lo farà”, ha detto il presidente del presidente russo Vladimir Putin.

Ultimi aggiornamenti sullo stato di salute del Presidente

Al presidente non è stato diagnosticato il morbo di Parkinson o qualsiasi altro grave disturbo neurologico, ha detto questa settimana la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre.

Martedì, Jean-Pierre, il neurologo Walter Reed Dr. Kevin Connard ha detto che la sua visita alla Casa Bianca a gennaio non aveva lo scopo di curare il presidente. Ma martedì sera, l’Associated Press ha riferito che Conard aveva incontrato Biden alla Casa Bianca a gennaio. Poi Jean-Pierre ha rilasciato una dichiarazione Conard in realtà ha incontrato il presidente alla Casa Bianca a gennaio, ma solo come parte della sua visita medica annuale, il resto del quale si è concluso a febbraio.

Nonostante le preoccupazioni degli elettori e di alcuni democratici, la Casa Bianca e il presidente affermano che gli resteranno altri quattro anni di lavoro.

In che modo Biden sta votando contro Trump?

Un sondaggio della CBS News ha rilevato che Mr. Biden è scivolato un po’, ma era ancora nel margine di errore. Trump ora è Mr. Ha 3 punti di vantaggio su Biden Stati campo di battaglia Collettivamente e un vantaggio di 2 punti a livello nazionale. Questo perché i democratici hanno affermato di essere meno propensi dei repubblicani a votare “sicuramente”.

Un sondaggio di CBS News/YouGov mostra che il presidente Biden scivola nei sondaggi testa a testa dopo il dibattito. Notizie della CBS



Sig. Biden ha messo in dubbio i sondaggi e il suo basso numero di consensi. Quando Stephanopoulos ha affermato di non aver mai visto un presidente rieletto con un indice di gradimento del 36%, il presidente ha risposto che non credeva a quella cifra.

“Beh, non credo che questo sia il mio indice di approvazione”, ha detto il presidente a Stephanopoulos. “I nostri sondaggi non lo mostrano”, ha detto, anche se ha rifiutato di fornire numeri specifici.

