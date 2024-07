Bill O’Reilly e Jon Stewart si incontrano di nuovo per un dibattito su “The Daily Show”

Cinque mesi dopo che Jon Stewart è tornato a ospitare The Daily Show, si è riunito con un vecchio nemico: l’ex conduttore e commentatore della Fox Bill O’Reilly. “Io e Stewart abbiamo una storia, giusto? Torneremo indietro nel tempo”, ha detto O’Reilly nell’episodio di martedì sera, tra le risate del pubblico. Molte cose sono cambiate dai primi anni 2000, quando i due uomini gareggiavano regolarmente in programmi televisivi a tarda notte, e non solo nell’arena politica: Stewart, che… Ha detto una volta O’Reilly aveva lasciato lo spettacolo nel 2015 dopo aver detto che dare a O’Reilly una piattaforma era probabilmente “la peggiore eredità del Daily Show”. Fox ha estromesso O’Reilly due anni dopo nel mezzo di una serie di denunce di molestie sessuali contro di lui, che ha definito “completamente infondate”.

Molte persone online hanno criticato la decisione di Stewart di ospitare O’Reilly nello show. Anche l’ex conduttrice di Fox News Gretchen Carlson, che ha citato in giudizio il CEO di Fox News Roger Ailes nel 2016 per molestie sessuali, ha affermato: Di nome La decisione è “incredibilmente esasperante… il fatto che O’Reilly sia tornato sulla piattaforma promuovendo l’idea che gli uomini cattivi si vendicano e le donne coraggiose continuano a essere punite”. libri Che “non c’era motivo di dare” [O’Reilly] Una “piattaforma” a meno che non gli venga chiesto delle accuse contro di lui.

Nell’episodio di martedì sera, in cui non si menzionavano le accuse, O’Reilly ha detto che lui e Stuart erano “in grado di non essere d’accordo senza odiarsi a vicenda”, prima di scherzare: “Ora, lo odio davvero, ma non lo dimostro”. “Lo gestisci bene”, ha risposto Stewart. READ La ceca Kristina Peškova è stata incoronata Miss Mondo 2024

All’ordine del giorno dello spettacolo di martedì sera c’era Tentato omicidio “The Daily Show” va in onda da Milwaukee, dove questa settimana si terrà la Convention Nazionale Repubblicana, ma è tornato nello studio di New York dopo la sparatoria. Egli ha dettoStewart ha detto martedì sera che la stretta sicurezza alla convention ha reso difficile ospitare un pubblico dal vivo.

O’Reilly ha criticato “The View” per aver iniziato la sua copertura con il fatto che l’uomo che ha sparato alla manifestazione elettorale di Trump era registrato repubblicano.

“Senti, tu ed io siamo entrambi praticanti abbastanza ossificati delle arti retoriche che a volte sono conflittuali e talvolta provocatorie”, ha risposto Stewart. “E ci siamo guadagnati davvero una bella vita spingendo questi limiti. Ora è come, ‘Ehi, queste altre persone devono smetterla… L’argomento non dovrebbe essere che dobbiamo iniziare a discutere tra noi in buona fede? ‘

O’Reilly ha difeso le critiche e il “dibattito robusto” in politica, ma ha detto che la “differenza” è che “i fanatici di destra e di sinistra vogliono vedere la loro opposizione distrutta e vogliono ferirli”.

Stewart ha detto di non essere in disaccordo con i commenti di O’Reilly ma ha affermato che “c’è una sensazione [on the right] “Non l’hanno fatto e questa è una prerogativa della sinistra”.

Stewart ha aggiunto: “Come possiamo avere una conversazione sulla retorica se non possiamo nemmeno essere d’accordo – se ci sono illusioni del tipo ‘Sono solo loro in realtà’?”

Durante tutta la clip, i due si scambiarono anche sarcasmo, anche quando O’Reilly menzionò il suo “lavoro come giornalista”, al che Stewart rispose: “Oh, quando hai ottenuto quel lavoro?” READ Kanye West scrive che è morto in una poesia oscura

Hanno anche discusso dei precedenti presidenziali del presidente Biden e di Trump, con O’Reilly che ha citato questioni economiche e sociali per le quali ha incolpato Biden, mentre Stewart ha incolpato Trump per i grandi deficit e l’elevata spesa per i tagli fiscali. Stewart ha anche deriso il suggerimento di O’Reilly secondo cui le azioni di Trump durante l’insurrezione del 6 gennaio “lo hanno perseguitato ogni giorno da allora” e non è d’accordo con il suggerimento di O’Reilly secondo cui Trump avrebbe avuto un vantaggio significativo nei sondaggi altrimenti.