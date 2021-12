Biogen, JetBlue, Didi e altri

Dai un’occhiata alle aziende che fanno notizia prima:

Biogen (BIIB) – Biogen perde il 6,5% sul mercato primario Samsung La Korea Economic Daily Publication ha smentito le notizie secondo cui è in trattative per acquistare Biogen e fonderla con la sua unità biotecnologica. Le azioni di Biogen sono aumentate del 9,5% mercoledì in quel rapporto.

Jet Blue (JBLU) – Compagnie aeree Ridotto quasi 1.300 velivoli dal suo programma A partire dal 13 gennaio, Govt-19 sta affrontando un aumento delle infezioni tra i suoi assistenti di volo. JetBlue è in calo dell’1% sull’attività pre-mercato.

Didi Global (DITI) – Le azioni di Ride-Hailing, con sede in Cina, sono scese del 3,2% nel mercato libero dopo aver annunciato un calo dell’1,7% degli utili del terzo trimestre e una perdita di 4,7 miliardi di dollari. Didi è sceso dell’8,2% mercoledì ed è in calo di 12 degli ultimi 15 giorni di negoziazione.

RR Tonelli (RRD) – La società di comunicazione aziendale e servizi di marketing riceve $ 11 per azione in un piano di acquisizione non in contanti e senza vincoli. RR Tonelli ha già un contratto per acquisire la società di private equity Saddam Asset Management attraverso le sue controllate a $ 10,85 per azione. Il titolo Tonelli è cresciuto del 3,1% nel mercato libero.

Virgin Orbit (VORB) – spin-off del lancio del satellite dell’agenzia spaziale Vergine Galattica Ticker su Nastok oggi dopo aver negoziato con il nome Virgin Orbit e azionisti di società di controllo semplice NextGen Acquisition Corporation II Approvata la fusione all’inizio di questa settimana.

Tecnologia micron (MU) – Il produttore di chip di memoria ha perso l’1,5% nel mercato primario in seguito agli avvertimenti che il blocco del Covid-19 al Jian Technology Center cinese potrebbe influire sulla produzione. Samsung Electronics, uno dei maggiori produttori al mondo di chip di memoria, ha lanciato un avvertimento simile.

Johnson & Johnson (JNJ) – Uno studio sudafricano ha scoperto che la dose di richiamo del vaccino J&J Covit-19 è efficace all’85% nel prevenire il ricovero in ospedale, cosa che non è stata ancora sottoposta a revisione paritaria.

Strategia micro (MSDR) – Le azioni di una società di analisti aziendali che monitora l’aumento dei prezzi di bitcoin sono aumentate dell’1,1% nel mercato primario. Microstrategy detiene miliardi di dollari di bitcoin nel suo bilancio.