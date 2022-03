Blue Ivy & Dad Jay-Z Visita Disneyland – Foto – Hollywood Life

Blue Ivy Carter e papà Jay-Z hanno trascorso una magica giornata di divertimento a Disneyland e si sono anche divertiti con l’avventura con il primo uomo dei Coldplay Chris Martin, la sua ragazza Dakota Johnson e i suoi due figli, Apple e Moses.

Cantante rap Jay Z e sua figlia carrettiere di edera blu Mi sono appena divertito nel posto più felice della terra! Il duo padre e figlia è stato visto giovedì a Disneyland ad Anaheim, in California, e sono stati raggiunti anche dal cantante dei Coldplay. Chris Martinla sua ragazza Dakota Johnsone i suoi due figli adolescenti, una melae 17 e Mosé15.

Il blu, opportunamente abbinato a un paio di adorabili orecchie di Minnie Mouse, una maglietta colorata e pantaloni neri, ha abbinato il look a piattaforme Converse nere alte e grandi orecchini dorati. Padre Jay ha mantenuto le cose a basso profilo con un berretto da baseball, occhiali da sole e una copertura nera per il viso, ed è stato felice di esplorare il parco divertimenti con sua figlia e i suoi amici. Madre Beyoncé e i loro gemelli di 4 anni, Rumi E il SignoreNon era lì per una passeggiata.

Il rapper 52enne ha portato con sé sua figlia di 10 anni e ultimamente hanno trascorso molto tempo di qualità insieme. il 17 gennaio Si sono fermati al Los Angeles Rams مباراة. Entrambi vestiti di nero, hanno visto i Rams sconfiggere i Cardinals con un’impressionante vittoria per 34 a 11.

In un post condiviso da stanza delle ombrePadre e figlia sembravano a proprio agio e adorabili sui sedili, dato che Jay indossava un cappello da pescatore nero e una giacca a vento, insieme agli occhiali da sole. Un cappellino da baseball nero sportivo blu, con una t-shirt dal design colorato, con alcuni fiori sul davanti. La figlia di un rapper, sua madre non è altro che una Beyoncé Ha accessoriato con un grande paio di occhiali, oltre ad alcuni dei suoi gioielli con un paio di orecchini a cerchio e alcune collane a catena d’oro.

Inoltre, il marito Sono stati avvistati di nuovo a Super Bowl LVI Domenica 13 febbraio, quando ha portato il giovane rapper, insieme a una sua amica, sul campo del SoFi Stadium di Los Angeles prima dell’inizio della partita tra L.A. Rams e Cincinnati Bengals. Entrambi indossavano maschere per il viso e uscivano in campo con gli altri mentre Jay mostrava qualcosa di interessante sul suo telefono. Beyoncé e i suoi gemelli, Romy e Sir, non sembravano essere nel big match.