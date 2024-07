Bob’s Stores chiude tutti i suoi negozi dopo quasi 70 anni di attività

New York

CNN

—



Bob’s Stores, un discount situato nel nord-est, ha chiuso i battenti dopo settant’anni di attività.

La società ha recentemente presentato istanza di protezione dal fallimento ai sensi del Capitolo 11 e, di conseguenza, presto chiuderà definitivamente tutte le 21 filiali. Venderà anche il suo inventario nelle prossime settimane.

“Ci rammarichiamo che la nostra situazione finanziaria abbia reso necessaria la liquidazione di Bob Stores”, ha affermato in una nota Dave Barton, presidente di Bob Stores. comunicato stampa“Bob è un apprezzato sostenitore delle nostre comunità locali da quasi 70 anni e sappiamo che i nostri clienti ci ricordano come se fossimo presenti nei momenti più importanti della loro vita”.

La metà dei negozi Bob si trova nel Connecticut, mentre i restanti negozi si trovano in Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York e Rhode Island. Tutti i negozi offrono forti sconti su tutto ciò che vende l’azienda, dalle scarpe all’abbigliamento. Secondo Bob gli sconti vanno dal 30% al 70%.

“Invitiamo i clienti a visitare in anticipo la filiale Bob più vicina per sfruttare appieno la migliore selezione di merce scontata prima che finiscano”, ha affermato la società. Le carte regalo potranno ancora essere utilizzate fino al 14 luglio.

Bob’s Stores iniziò nel 1954 nel Connecticut, quando originariamente si chiamava “Bob’s Surplus”. È stata acquisita da Marshalls e TJX, la società madre di TJMaxx, nel 2003, e successivamente venduta a società di private equity cinque anni dopo. Nel 2022, i negozi di Bob hanno chiuso. Venduto A GoDigital Media Group.

Bob si è unito a un numero crescente di Fallimenti al dettaglio Nel 2024, a causa del rallentamento della spesa al consumo e dell’aumento dell’inflazione.