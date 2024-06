Boeing informa le autorità di regolamentazione europee sui nuovi piani di produzione dopo l’esplosione del pannello del 737 MAX

Scritto da Alison Lambert

SEATTLE (Reuters) – Boeing ha in programma di tenere una conferenza stampa per gli alti funzionari europei sui cambiamenti nel modo in cui costruisce gli aerei, ha detto un dirigente senior della Boeing, dopo che l’esplosione di un pannello in volo a gennaio ha portato a una crisi di sicurezza.

Boeing è sotto pressione sui controlli di fabbrica dal 5 gennaio, quando un tappo della porta è stato strappato su un 737 MAX 9 dell’Alaska Airlines, in un incidente attribuito alla mancanza di viti.

Il costruttore di aerei ha avuto un briefing con i massimi livelli dell’Agenzia per la sicurezza aerea dell’Unione europea (EASA), con la partecipazione della Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti, ha detto martedì Elizabeth Lund, vicepresidente senior della qualità della Boeing.

La società farà lo stesso con altri regolatori.

“Ci assicureremo che siano pienamente consapevoli di tutti i passi che stiamo intraprendendo mentre affrontiamo tutto questo”, ha detto Lund ai giornalisti durante una visita allo stabilimento 737 della società a Renton, Washington, un sobborgo di Seattle.

Il capo ad interim dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea ha dichiarato a marzo che l’agenzia avrebbe sospeso l’approvazione indiretta della produzione di aerei Boeing, se necessario, ma ha aggiunto di sentirsi rassicurato dal fatto che il produttore di aerei stia affrontando l’ultima crisi di sicurezza.

In base a un accordo transatlantico, la Federal Aviation Administration (FAA) e l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) regolano gli stabilimenti dei rispettivi produttori di aeromobili – Boeing e Airbus – e ciascuna riconosce le rispettive approvazioni di sicurezza. Questa relazione è stata testata in seguito a due incidenti mortali del MAX rispettivamente nel 2018 e nel 2019.

A febbraio, la FAA ha chiesto a Boeing di sviluppare un piano per affrontare “problemi sistemici di controllo della qualità”.

Boeing ha affermato di aver aumentato gli investimenti nella formazione, semplificato le istruzioni di lavoro e aumentato il controllo dei fornitori, dopo che il jet Max 9 di Alaska Airlines ha raggiunto la fine della linea di produzione in fabbrica con viti che dovevano essere corrette.

Boeing ha inoltre fornito alcune tappe fondamentali della produzione che i suoi aerei dovranno raggiungere per poter avanzare al prossimo cantiere. Jennifer Boland Masterson, senior production manager del programma 737, ha detto che il produttore dell’aereo prenderà in considerazione le preoccupazioni dei meccanici se riterranno che l’aereo debba essere messo a terra.

Il tappo della porta dell’Alaska Airlines è stato aperto senza documentazione per riparare le viti e le viti mancanti non sono state sostituite, ha detto Lund. Ha detto che la squadra che è venuta a chiudere il tappo non era responsabile della reinstallazione delle viti.

L’incidente, che ha portato all’atterraggio di emergenza, è oggetto di indagine da parte del National Transportation Safety Board.

Giovedì scorso il National Transportation Safety Board ha dichiarato di aver imposto sanzioni a Boeing per aver rivelato dettagli non pubblici dell’indagine in corso in una conferenza stampa in cui sono stati fatti i commenti di Lund e che avrebbe deferito la condotta del produttore di aerei al Dipartimento di Giustizia.

Lund ha affermato durante il briefing che Boeing è “fiduciosa che nessun altro aereo come questo sarà consegnato in base alla nostra ispezione dell’intera flotta”, riferendosi all’aereo dell’Alaska Airlines.

Ha aggiunto che Boeing è “pronta e preparata” per ottenere la certificazione AS9100, uno standard aeronautico riconosciuto a livello internazionale per la qualità che il produttore di aeromobili richiede ai suoi fornitori. Lund ha aggiunto che Boeing è già conforme allo standard ed è stata verificata al livello come se fosse certificata.

(Segnalazione di Allison Lambert a Seattle; Montaggio di Jamie Freed)