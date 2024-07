Brett Favre chiede alla Corte d’Appello di riconsiderare la sua causa per diffamazione contro Shannon Sharp

NEW ORLEANS (AP) – Avvocati del quarterback in pensione della NFL Brett Favre Martedì verrà chiesto a una corte d’appello federale di rilanciare la causa per diffamazione di Favre contro il suo compagno Pro Football of Fame, l’ex quarterback. Shannon Sharpsullo sfondo dello scandalo del welfare nel Mississippi, che è uno dei più grandi casi di corruzione pubblica nello stato.

Giudice federale nel Mississippi La causa è stata archiviata in ottobreSharpe ha detto che il suo discorso costituzionalmente protetto è stato utilizzato in una trasmissione sportiva quando ha criticato il rapporto di Favre con… Il problema della scarsa spesa per l’assistenza sociale.

Favre spera che la Corte d’Appello del Quinto Circuito degli Stati Uniti riconsidererà la causa.

Sharpe ha detto durante una trasmissione del settembre 2022 di “Skip & Shannon: Undisputed” su Fox Sports che Favre stava “prendendo dai meno privilegiati”, che “ha rubato soldi a persone che avevano un disperato bisogno di quei soldi” e che qualcuno doveva essere una persona triste “Rubare dai livelli più bassi”.

Il controllore del Mississippi Shad White ha affermato che dal 2016 al 2019, il Dipartimento dei servizi umani del Mississippi ha speso male più di 77 milioni di dollari Dal programma di assistenza temporanea alle famiglie bisognose: denaro stanziato per aiutare alcune delle persone più povere degli Stati Uniti

Tra le scoperte di White c’era che Favre era stato ricevuto in modo inappropriato $ 1,1 milioni Negli onorari per parlare da un’organizzazione no-profit che ha speso i fondi del programma di Assistenza temporanea per famiglie bisognose approvati dal Dipartimento dei servizi umani. Il denaro doveva essere destinato a un’arena di pallavolo da 5 milioni di dollari presso l’Università del Mississippi meridionale, che lui frequentava e la cui figlia pratica questo sport.

Favre ha ripagato 1,1 milioni di dollari, ma White ha dichiarato in una dichiarazione in tribunale a febbraio che l’ex quarterback deve ancora 729.790 dollari perché Crescita generata da interessi Per l’importo originario dovuto.

Favre, che vive nel Mississippi, ha negato qualsiasi addebito e non deve affrontare accuse penali. È tra più di tre dozzine di persone o aziende contro le quali il Dipartimento statale dei servizi umani ha intentato causa.

Il giudice distrettuale americano Keith Starrett ha affermato nella sua sentenza di ottobre che le dichiarazioni di Sharp sul caso erano “esagerazioni retoriche” protette dalla Costituzione.

“Qui, nessuna persona ragionevole che ascolta la trasmissione crederebbe che Favre sia effettivamente entrato nelle case dei poveri e abbia preso i loro soldi – e che abbia commesso il crimine di derubare/derubare qualsiasi persona povera in particolare nello stato del Mississippi”, ha scritto Starrett.

Gli avvocati di Favre hanno detto in una nota che l’arbitro ha interpretato male le dichiarazioni di Sharpe. “In questo caso, un ascoltatore ragionevole avrebbe potuto interpretare le ripetute dichiarazioni di Sharpe secondo cui Favre ‘ha rubato denaro’ agli ‘svantaggiati’ come accuse fattuali contro Favre”, hanno detto.

Gli avvocati di Sharp hanno affermato nelle note che Starrett aveva ragione, riferendosi alle dichiarazioni di Sharp come “una metafora vaga tra i commentatori dei media su una controversia pubblica importante per il discorso della nostra nazione”.

___

La scrittrice dell’Associated Press Emily Wagster Pettus di Jackson, Mississippi, ha contribuito a questo rapporto.