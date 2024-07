Bristol, Regno Unito: la polizia lancia una caccia all’uomo dopo che resti umani sono stati trovati in sacchi sul ponte sospeso di Clifton

Resti umani trovati in valigie vicino al ponte sospeso di Clifton a Bristol. Credito fotografico: Yat Him Wong/Immagini di copertina (Immagini di copertina tramite AP Images)





CNN

—



La polizia britannica ha lanciato una caccia all’uomo dopo che due sacchi contenenti resti umani sono stati trovati sul ponte sospeso di Clifton, nella città sud-occidentale di Bristol.

La polizia di Avon e Somerset ha detto giovedì di aver ricevuto una chiamata alle 23:57 ora locale del giorno precedente riguardo a un uomo con una borsa che “si comportava in modo sospetto” sul ponte. La polizia ha aggiunto che quando gli agenti sono arrivati, l’uomo non c’era più, ma sono stati trovati due sacchi contenenti resti umani.

La polizia non ha ancora identificato né l’uomo né il deceduto, anche se dalle indagini preliminari è emerso che l’uomo ha preso un taxi per raggiungere il ponte. La polizia ha spiegato in un comunicato che è avvenuta una ricerca su larga scala durata diverse ore con la partecipazione di un elicottero della polizia e della guardia costiera, ma l’uomo non è stato trovato. dichiarazione.

Successivamente hanno pubblicato la foto di un uomo con cui volevano parlare in relazione alla loro indagine. “È stato descritto come nero con la barba. Indossava un berretto da baseball Adidas nero, jeans neri, una giacca nera, scarpe da ginnastica nere con una spessa suola bianca e portava uno zaino nero”, ha detto la polizia di Avon e Somerset in una nota. . dichiarazione.

La polizia ha detto di non poter confermare se i resti appartenessero a più di una persona, e l’autopsia sarebbe stata effettuata giovedì, secondo l’agenzia britannica PA Media.

“Al momento non siamo a conoscenza di alcuna minaccia per la popolazione”, ha detto la polizia, aggiungendo che nella zona sono state condotte pattuglie di sicurezza ad alta visibilità.

“La nostra priorità immediata è localizzare l’uomo che ha portato le valigie sul ponte, identificare il defunto e informare i suoi parenti più prossimi”, ha detto la polizia.

Il Centro visitatori del ponte sospeso di Clifton è stato chiuso giovedì a causa dell’attività della polizia, ha riferito l’agenzia di stampa PA.

La deputata locale Carla Denyer si è detta “profondamente turbata dall’orribile scoperta” di resti umani sul ponte. Il deputato del Partito dei Verdi per Bristol Central ha dichiarato su Channel X: “Eventi angoscianti come questo sono sconvolgenti per tutti noi che chiamiamo Bristol casa e siamo orgogliosi della nostra città”.