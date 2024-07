Bronie James ha avuto un’altra serata di tiro deludente nella sconfitta dei Lakers contro i Celtics

LAS VEGAS — È stata un’altra notte difficile per Bronie James e i Los Angeles Lakers, quando il campione in carica dei Boston Celtics si è preso cura degli affari lunedì sera con una vittoria per 88-74. James è sceso in campo tra un fragoroso applauso mentre i fan gremivano il Thomas & Mack Center per la partita finale del Day 3 della Summer League. Sfortunatamente, non è stata la prestazione decisiva che speravano e molti fan hanno scelto di lasciare l’arena prima ancora dell’inizio del quarto quarto.

James non ha guardato così tante volte il canestro ed è uscito 1 su 5 (0 su 3 su 3) dal campo. Il suo secchio solitario arrivò a quattro minuti dalla fine della partita e lo stadio esplose. James ha concluso con tre rimbalzi, due punti, un assist e un muro in 25 minuti. È stato un buon inizio difensivo, dato che James ha fatto sentire presto la sua presenza con un blocco mostruoso nel primo quarto.

Nel secondo tempo, i Lakers hanno faticato a trovare un ritmo offensivo e i Celtics hanno costretto un cinque a uscire, lasciando i Lakers a faticare in difesa. Dalton Knecht, la scelta numero 17 del Draft dei Lakers nel Tennessee, ha chiuso con 19 punti, e Max Lewis ha aggiunto 13 punti, tre rimbalzi e 2 assist per LA. I Celtics, guidati da Niemias Cuevas, hanno chiuso con 22 punti, otto rimbalzi. e tre isolati di J.T. Davison ha aggiunto nove punti e sette assist.

James non ha tirato bene nella sua prima partita alla Vegas Summer League, andando 0 su 8 da 3 punti e registrando otto punti e cinque rimbalzi. Era frustrato e ha detto ai giornalisti: “Mi sento un po’ lento in questo momento. Il mio tiro non è caduto oggi, ma devo solo continuare a fare ripetizioni e migliorare”.

James conosce i suoi limiti e ammette che non sarà mai la scelta numero 1 come suo padre LeBron. Ha contribuito in modo significativo alla creazione di giocatori più dominanti durante tutta la sua carriera e studia i giocatori a livello NBA che si adattano al suo stile di gioco.

“Vedo molti Davion Mitchell, Jrue Holiday, Derrick White”, ha detto James all’NBA Draft Combine. “Ragazzi che eccellono nel loro ruolo e sono concentrati su ciò che dovrebbero fare. Il mio obiettivo non è proprio quello di essere ‘quel ragazzo’. Ci sono molti ragazzi nella NBA che già ricoprono quel ruolo.”

JD Davison dei Boston Celtics supera Bronie James Jr. dei Los Angeles Lakers durante la prima metà al Thomas & Mack Center il 15 luglio 2024 a Las Vegas. (Foto di Candice Ward/Getty Images)

James è arrivato 55esimo assoluto nel draft e avrà bisogno di alcune ripetizioni nella G League prima di poter contribuire con minuti significativi ai Lakers. La franchigia sarà paziente con il suo sviluppo, ma anche con i suoi tiri incoerenti, si mostra promettente come difensore sulla palla che può passare al perimetro e ha l’atletismo per abbattere e bloccare i tiri.

La Summer League è importante nel piano generale, ma è anche un buon campanello d’allarme per James e su ciò di cui ha bisogno per sviluppare e su cui lavorare da qui all’inizio della sua stagione da rookie. L’aspetto positivo delle prime partite è che non si perde in campo e i suoi sguardi da dietro l’arco sono buoni errori. I Lakers sapevano cosa stavano facendo nel draftare Brony, e la Crypto.com Arena sarà gremita ogni volta che LeBron e Brony scenderanno in campo in questa stagione.