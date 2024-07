Bronny James segna 13 punti mentre i Lakers vincono la NBA Summer League

LAS VEGAS – Bronny James, debuttante dei Los Angeles Lakers, ha offerto una prestazione promettente per la seconda Summer League consecutiva della NBA giovedì sera, segnando 13 punti nella vittoria 93-89 dei Los Angeles sui Cleveland Cavaliers.

Il figlio del capocannoniere della NBA LeBron James ha segnato otto punti nel primo tempo dopo aver tirato con successo 3 tentativi su 5.

Ha terminato la partita effettuando 5 tiri su 10, di cui 1 su 3 da tre punti.







Bronny James ha segnato 13 punti nella vittoria dei Lakers per 93-89 sugli Hawks nella Summer League. Immagini Getty

James ha anche effettuato cinque rimbalzi, tre assist e bloccato due tiri.

James, selezionato al 55esimo posto assoluto nel draft di quest’anno, ha lottato per tutta la Summer League fino a segnare 12 punti mercoledì sera nella vittoria per 87-86 sugli Atlanta Hawks.

Fino ad allora, James ha tirato 7 su 31 dal campo quest’estate e 4 su 19 in due partite a Las Vegas.

James ha segnato una media di 4,8 punti, 2,8 rimbalzi e 2,1 assist la scorsa stagione nel suo unico anno di college basket al Southern California, apparendo nelle ultime 25 partite della squadra.

Non ha potuto iniziare la stagione dopo aver avuto bisogno di un intervento chirurgico per riparare quello che era stato diagnosticato come un difetto cardiaco congenito, scoperto dopo aver subito un arresto cardiaco durante gli allenamenti la scorsa estate.