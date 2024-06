Bryson DeChambeau salterà la squadra olimpica di golf degli Stati Uniti. Wyndham Clark incluso

“Eventi organizzati durante il periodo di qualificazione olimpica che non soddisfano i criteri per guadagnare punti nella classifica mondiale e quindi non contribuiscono alla classifica olimpica”, IGF Lo ha detto in un comunicato puntuale. “Non abbiamo intenzione di modificare il sistema di qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024”.

I golfisti del LIV possono guadagnare punti OWGR/IGF solo se si qualificano per i campionati più importanti, e la maggior parte dei giocatori di questo circuito hanno abbassato la propria classifica da quando hanno lasciato il PGA Tour. Ma il gioco forte di DeChambeau negli Slam del golf – ha vinto gli US Open e altri quattro piazzamenti nella top-10 nelle major da quando ha lasciato il PGA Tour per la LIV – lo ha mantenuto in cima alla classifica: dopo la sua vittoria domenica a Pinehurst N. 2, è al decimo posto.

Tuttavia, ciò non è stato sufficiente per entrare nel roster della squadra olimpica statunitense. Le nazioni sono limitate a quattro golfisti nel campo olimpico da 60 posti: Scheffler (il giocatore più classificato al mondo), Schauffele (n. 3 e medaglia d’oro olimpica in carica), Clark (n. 5) e Morikawa (n. 7) . ) sono tutti davanti a DeChambeau (così come il numero 8 Patrick Cantlay, anche lui non è riuscito a entrare nella squadra statunitense nonostante fosse terzo agli US Open). Clarke, che ha vinto gli US Open lo scorso anno, da allora non è mai riuscito a finire meglio del 33esimo posto in uno Slam, e non è riuscito a finire più in alto del terzo nei suoi ultimi sei eventi.