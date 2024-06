Bubsy in: The Purrfect Collection è stato annunciato per PS5, Xbox Series, Switch e PC

Annunciato l’editore Atari e lo sviluppatore Limited Run Games Bubsy in: Collezione Purrfect Per PlayStation 5, serie Xbox, Switch e PC (vapore). Verrà lanciato nel 2025.

Di seguito è riportata una panoramica del gruppo tramite il suo sito web Pagina Steam:

Bubsy in: Collezione Purrfect È una storia giocabile che include giochi, artefatti e interviste. Tutti i giochi sono stati attentamente aggiornati per i moderni PC e console utilizzando il Carbon Engine proprietario di Limited Run. Lungo il percorso, la squadra è riuscita ad appianare alcuni degli aspetti difficili delle partite.

Bubsy è un’icona popolare delle guerre tra mascotte dei primi anni ’90 o è un platform? Il team Limited Run ha creato un nuovo kit per trovare la risposta. Bubsy in: Collezione Purrfect Esplora la storia turbolenta del franchise e la sua popolarità duratura.

Cos’è un motore in carbonio?

Creato internamente da Limited Run Games, Carbon Engine è uno strumento di sviluppo che consente di trasferire i contenuti legacy su piattaforme moderne. Utilizza l’emulazione come base, sulla quale Carbon Engine crea funzionalità come interfaccia utente, display, audio, gestione dei dati, input della console e funzionalità SDK specifiche della console come i trofei. Consente a Limited Run di produrre porting altamente accurati e basati sull’emulazione di giochi classici per hardware moderno. Le amate vecchie versioni possono trovare una seconda ventata su dispositivi nuovi di zecca con Carbon Engine. È un elemento chiave della visione di Limited Run di un mondo materiale per sempre.