Caleb Williams, l’attacco dei Bears mostra il bene e il male nel secondo giorno del training camp – NBC Sports Chicago

LAKE FOREST, Illinois – I Bears hanno continuato il loro intenso allenamento domenica con un’esercitazione di 70 minuti alla Halas Hall che prevedeva più fuochi d’artificio rispetto al tradizionale apertura di sabato.

Il quarterback Caleb Williams ha preso ancora una volta decisioni rapide in 7 contro 7, andando 4 su 5 con il running back DeAndre Swift, il tight end Cole Kmet, il wide receiver Tyler Scott e il receiver Freddie Swain che hanno completato i round.

L’unico passaggio incompleto di Williams è stato quando ha provato a colpire Scott su un passaggio lungo lungo la linea laterale destra. Il linebacker Jaylon Johnson è stato in grado di coprire bene Scott e il passaggio di Williams è uscito dal campo.

La coppia Williams-Scott è tornata in partita due giocate più tardi grazie ad alcune eccezionali giocate offensive della giornata.

Williams si è ritirato e ha osservato Scott avanzare verso il difensore Kyler Gordon che correva in profondità sul lato sinistro. Il quarterback junior ha posizionato la palla perfettamente a 30 yarde verso il campo per un grande vantaggio.

Mentre l’attacco ha avuto la meglio sulla difesa nel periodo 7 contro 7, la difesa ha vinto ancora una volta la giornata nell’esercitazione di due minuti.

I Bears hanno concluso la giornata con uno scenario dell’intervallo che ha dato all’attacco la palla sulla propria linea delle 30 yard con 1:10 rimanente e un timeout.

Al primo tentativo, Williams sembrava essere ben posizionato per DJ Moore, ma Gordon ha superato il passaggio lungo la linea laterale. Al secondo tentativo, il passaggio di Williams è stato bloccato dal difensore Gervon Dexter, aprendo la strada a un terzo tentativo da 10 yard.

Williams raccolse la palla e si collegò rapidamente con il ricevitore largo Keenan Allen su un percorso di attraversamento di 10 yard.

Il difensore Roshon Johnson è stato in grado di fornire due passaggi consecutivi all’attacco della squadra avversaria sulla linea delle 43 yard con 16,8 secondi rimasti.

Al secondo tentativo, Williams si è ritirato e ha scansionato rapidamente il campo ma non ha trovato alcuna apertura immediatamente disponibile. Williams sembrava cercare Scott sul lato sinistro, ma Johnson ha chiuso il ricevitore del secondo anno. Williams è tornato rapidamente sul lato destro e ha cercato di costringere Moore a passare la palla di lato, ma il linebacker Tyreek Stevenson è saltato sulla linea e ha strappato la palla a Moore per terminare l’allenamento con un intercetto.

L’intercettazione di Williams è stata una conseguenza della situazione, ed è stata una felice occasione per lo staff dei Bears perché ha cercato di coglierla.

“Questa era una situazione unica alla fine in cui il cronometro era piuttosto basso lì, quindi c’era la necessità di entrare nel campo del canestro, la necessità di essere aggressivi con la palla, sai che è una fine di tempo o una fine- situazione di metà tempo”, ha detto il coordinatore offensivo Shane Waldorn dopo l’allenamento. “Nel gioco, mescoleremo e abbineremo queste cose, quindi ci sono buone possibilità che saremo bravi in ​​modo aggressivo e difensivo e faremo un ottimo gioco sulla palla. Là.”

“Tira bene e cerca di ottenere il tiro libero, ma non ha funzionato e la difesa ha fatto un buon lavoro. È la mentalità e sapere quando quelle opportunità sono giuste in una situazione come questa, sapere quando” sei dentro o fuori dall’area del calcio di punizione, o al di fuori di esso, oppure “All’interno di esso, tutte queste cose giocano un ruolo”.

Di seguito sono riportati ulteriori appunti del secondo giorno di formazione:

— Williams ha segnato 7 su 9 negli altri due periodi 11 contro 11. Il quarterback esordiente ha collaborato più volte con Allen mentre passava la palla a Moore e Johnson per una rapida copertura.

L’unico errore commesso da Williams in questi periodi è stato quando ha passato la palla sopra la testa del centrocampista Cole Kmet, tanto che il giocatore di sicurezza Kevin Byard quasi l’ha interrotta.

Ai Bears è stata inflitta una penalità prima dello snap (falsa partenza) durante il periodo a causa di un problema di ritmo.

— Dopo che Ryan Bates ha ottenuto quasi tutti gli scatti in prima squadra come quarterback nel Day 1, Coleman Shelton ha assunto quella posizione nel Day 2.

Con il cornerback Braxton Jones ancora limitato, la prima linea offensiva dei Bears era composta da Larry Borom, Tevin Jenkins, Shelton, Nate Davis e Darnell Wright.

Waldon ha detto che Williams si sente a suo agio con Shelton e Pitts come quarterback.

— Il quarterback di riserva Tyson Bagent ha effettuato diversi bei passaggi al ricevitore largo Dante Pettis durante l’azione 11 contro 11 e 7 contro 7.

— I Bears hanno attivato il giocatore Gerald Everett dalla lista degli infortuni non calcistici dopo l’allenamento.

— Il quarterback Mercedes Lewis, il wide receiver Nsimba Webster, i linebacker Noah Sewell, Eifert e il guardalinee offensivo Kiram Amijadji non hanno partecipato domenica. Jones e il quarterback TJ Edwards hanno avuto prestazioni limitate.

— Il wide receiver Rom O’Donze è tornato ad allenarsi dopo essere stato assente sabato per motivi personali. Ha partecipato ad esercitazioni individuali ma non al lavoro di squadra.

Clicca qui per seguire il podcast di Under Center.