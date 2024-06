Canucks libera lo spazio in berretto, invia il numero 2 Ilya Mikheyev e Sam Lafferty ai Blackhawks

Scritto da Mark Lazerus, Scott Powers e Chris Johnston

L’ultima volta che i Blackhawks sono riusciti a convincere i Vancouver Canucks a scegliere una seconda scelta su un contratto apparentemente pessimo, hanno preso Jason Dickinson, che è rapidamente emerso come uno dei loro migliori giocatori e ha appena avuto una seconda stagione da Selke Trophy. Chicago. .

Kyle Davidson sembra sperare in un colpo di stato simile con Ilya Mikheyev.

I Canucks manderanno Mikheyev, i diritti del free agent senza restrizioni Sam Lafferty e una scelta al secondo turno del 2027 a Chicago in cambio di una scelta al quarto turno del 2027. L’atletaChris Johnston ha riferito che Mikheyev Rinuncia alla clausola di non scambio modificata Per completare l’affare. È un calo del tetto per Vancouver, chiaro e semplice, e i Canucks mantengono il 15% del tetto massimo di 4,75 milioni di dollari di Mikheyev per altri due anni. Per Chicago, si tratta di un giocatore che una volta sapeva volare.

Il 29enne Mikhaev è un interessante progetto di recupero per i Blackhawks, che hanno molto spazio in cuffia e pazienza da bruciare. Mikheyev, che è stato uno dei pattinatori più veloci del campionato e un solido produttore – 21 gol in 53 partite durante la stagione 2021-22 e 13 gol in 46 partite nel 2022-23 – con solidi parametri difensivi, non è più lo stesso da allora. la Champions League dell’AFC. L’intervento chirurgico ha interrotto la sua stagione nel 2023. Ha giocato 78 partite in questa stagione, la prima dopo l’intervento, ma ha segnato 11 gol e 20 assist. Dieci di questi 11 gol sono arrivati ​​nelle prime 28 partite di questa stagione, mentre il suo attacco si è esaurito nelle ultime 50 partite. Non ha segnato punti in 11 partite di playoff.

Secondo il sistema di tracciamento Edge della NHL, Mikheyev era ancora un pattinatore solido, nel 69° percentile nella velocità massima e nel 70° percentile nella velocità su 20 mph. Ma nella stagione 2021-2022 si è classificato al 95° percentile in entrambe le categorie.

“Per me, i giocatori che hanno subito un intervento chirurgico non ritornano al loro livello normale fino a un anno dopo l’intervento”, ha detto un talent scout della Eastern Conference. “Correrei un rischio se lo ottenessi in un accordo inferiore al suo valore reale.”

I Blackhawks sono stati la squadra con il punteggio più basso del campionato la scorsa stagione, con una media di 2,17 gol a partita, e il direttore generale Kyle Davidson ha promesso che la sua squadra sarebbe stata più competitiva in questa stagione. Chicago ha molto interesse per giocatori di qualità come Jake Guentzel e Martin Necas, ma quelle scelte sono un po’ azzardate. Mikheyev non è al loro livello, e i Blackhawks lo immaginano più in un ruolo di terza linea/rigore. Ma può fornire un punteggio profondo, di cui Chicago ha estremamente bisogno.

Per quanto riguarda Lafferty, ha fatto colpo nelle sue due stagioni a Chicago come sesto rigore in classifica prima di essere ceduto a Toronto alla scadenza del 2023. I Blackhawks ora hanno diritti di negoziazione esclusivi con Lafferty fino all’apertura della free agency gratuita lunedì. . Sperano di ingaggiarlo e, insieme a Mikheyev, migliorare significativamente le ultime sei squadre.

(Foto di Ilya Mikheyev: Bob Freed/USA Today)