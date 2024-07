Capcom afferma che potrebbe esserci una possibilità per un nuovo gioco MvC

La comunità dei giochi di combattimento ha Enorme È stata una sorpresa recentemente quando Capcom ha annunciato un Marvel vs. Collezione Capcom Fighting: classici arcade. Ciò ha sollevato la questione se i fan potrebbero vedere qualche nuova uscita in futuro, e questa possibilità ora sembra reale.

Parlando con Dexerto, il produttore del gruppo Shuhei Matsumoto ha detto: “Potrebbe esserci una possibilità per un nuovo gioco Marvel vs Capcom”. La pensa allo stesso modo riguardo a “un nuovo gioco SNK basato su Capcom” se i fan sono disposti a mostrare il loro sostegno.

“Il team di sviluppo di Capcom ha grandi sogni… Se ciò accadrà, ci vorrà un po’ di tempo e impegno per creare e rilasciare questo tipo di gioco, ma a breve termine quello che possiamo fare ora è almeno reintrodurre questi vecchi giochi su un nuovo pubblico, a persone che potrebbero non avere l’opportunità di giocarci, perché potrebbe non essere disponibile sulle piattaforme moderne o attuali.” “… Ciò che possiamo fare almeno adesso è dimostrare che questa serie esiste. Adoriamo questi giochi. Ci auguriamo che anche voi li amerete, e forse in futuro, se le persone conosceranno questa serie, potrebbero esserci opportunità future.” per creare giochi più grandi.”

Ancora una volta, tutto dipende da quanto i fan della serie supportano il prossimo gruppo di battaglia. Gli è stato anche chiesto se ci fossero progetti futuri Ultimate Marvel contro Capcom 3 (Come ripristinare il netcode) Ora che MvC è tornato, ma in base al prodotto. È una questione di “tempismo” e di fare “un passo alla volta”.

Matsumoto ha anche menzionato come la Marvel abbia mostrato interesse per franchise come EVO e “So che la gente ama davvero la serie e vuole davvero che questi giochi siano disponibili sulle piattaforme moderne”. Questi commenti provengono dal produttore di Marvel vs. Capcom Fighting Collection dopo l’annuncio di SNK SNK contro Capcom: caos SVC Per Switch, PlayStation e Steam.