Cara Delevingne abbaglia in blu scuro con un cappello da marinaio e un reggiseno a cono per Vogue International Paris

Cara Delevingne ha optato per un’atmosfera nautica all’evento Vogue World di quest’anno.

L’attrice e modella, 31 anni, abbagliava con un abito corsetto Jean Paul Gaultier a forma di cono (disegnato da Simone Rocha) e un cappello da marinaio con fiocco prima del suo concerto all’evento Vogue World: Paris del 23 giugno. Portava i capelli biondi. I suoi capelli erano sciolti e lisci sotto il cappello e completava il suo look con ballerine a punta.

Se il suo vestito – che aveva anche delle spalline che pendevano dalla minigonna – sembrava familiare, è perché Kylie Jenner indossava un modello simile al Met Gala di quest’anno, con tanto di reggiseno a cono.

Cara Delevingne a Vogue World: Parigi il 23 giugno.

Dando il via alla settimana dell’Haute Couture, Vogue World: Paris è un evento di moda dal vivo che riunisce i migliori designer e altre figure importanti del mondo della moda e dello sport. Quest’anno si è tenuto a Place Vendôme, una piazza importante per la comunità della moda francese nota per aver ospitato nel corso dei secoli molti stilisti famosi.

L’evento prevedeva una sfilata congiunta di designer francesi in collaborazione con accademie sportive giovanili di tutta la Francia e sport duali come ciclismo, ginnastica, tennis, taekwondo, scherma e danza sfrenata, tra gli altri, con il tema della moda francese per ogni decennio da allora. il 20esimo secolo. Anni ’20.

L’evento ha presentato stilisti francesi attuali ed ex, nonché case di moda che storicamente presentano le loro collezioni a Parigi. Altre celebrità presenti includevano Gigi Hadid, Kendall Jenner, Sabrina Carpenter, Venus e Serena Williams.

Vogue World ha debuttato nel 2022 e aveva sede a New York prima di dirigersi oltreoceano verso Londra nel 2023.

Cara Delevingne su Vogue World Londra nel 2015.

“Se World of Vogue: New York è una fiera di strada e World of Vogue: London è una serata glamour a teatro – a sostegno delle organizzazioni artistiche e culturali di Londra – allora Parigi sarà una festa di apertura che celebra i 100 anni della moda”. “Lo sport, così come questa straordinaria città”, ha detto la direttrice di Vogue Anna Wintour in una conferenza stampa a febbraio.

Una parte delle vendite nette dei biglietti è stata inoltre donata a Secours Populaire, un’organizzazione che aiuta a fornire attrezzature sportive agli aspiranti atleti.

All’evento dello scorso anno, Delevingne indossava un completo di ispirazione punk composto da una giacca viola, una camicia bianca e leggings viola sopra un paio bianco, che ha abbinato a calze nere strappate. Tuttavia, sono stati i suoi capelli multicolori a rubare davvero la scena.

Con sezioni rosa, verdi, gialle e rosse, frange marroni e altri fili che si avvolgono a spirale in un mohawk in stile corona, i riccioli arcobaleno dell’attrice erano tanto audaci quanto accattivanti.