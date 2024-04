Cardano è sottovalutato? Cosa suggeriscono i diversi parametri…

I parametri on-chain di Cardano hanno raggiunto conclusioni contrastanti sul sentiment del mercato.

Uno sguardo più attento all’azione dei prezzi suggerisce che i rialzisti non hanno ancora perso tutto.

Cardano [ADA] Ha raggiunto un massimo locale di 0,81 dollari quasi un mese fa, ma da allora ha invertito i suoi guadagni. Al momento della stesura di questo articolo, il prezzo era scambiato a 0,585 dollari, in calo del 26,5%. Un recente rapporto di AMBCrypto ha indicato che le balene stavano scaricando i loro token ADA durante il declino.

Questo è stato un segnale ribassista. Il consolidamento di Cardano al di sotto del livello di 0,6$ (per i rialzisti) dovrebbe vedere una fase di accumulazione. AMBCrypto ha dato un'occhiata ad altri parametri per comprendere lo stato del sentiment del mercato ADA.

Comprendere i segnali contrastanti

Come accennato in precedenza, i titoli ADA hanno perso parte delle loro partecipazioni nell'ultimo mese. Il numero di portafogli contenenti 1.000-1 milione di ADA è in calo. Anche la vita media della moneta (90 giorni) nel grafico sopra è diminuita rapidamente nella seconda metà di marzo.

Tuttavia, ha iniziato a riprendersi nelle ultime due settimane. Ciò suggerisce che un certo accrescimento fosse nuovamente in corso. Anche il rapporto MVRV era in territorio negativo. Ciò indica che gli investitori hanno dovuto affrontare perdite non realizzate e che le attività erano sottovalutate.

Un altro parametro per tenere traccia della valutazione della rete di asset è il rapporto tra valore della rete e transazioni (NVT). La media mobile semplice a 7 giorni per NVT con trading ha mostrato che l'indicatore è salito a 166 il 6 aprile. Questo valore era quasi pari a quello del maggio 2023, quando abbiamo visto una lettura di 185.

Ciò ha dimostrato che l’ADA era sovrastimato, il che non è coerente con i risultati del MVRV. Poiché queste misure hanno raggiunto un punto morto, dovremo guardare altrove per risolvere il conflitto.

Valutare il sentiment del mercato

AMBCrypto ha esaminato le metriche sociali e il grafico dell'azione dei prezzi per comprendere la posizione dei partecipanti al mercato. La media mobile semplice (SMA) a 7 giorni della dominanza sociale è diminuita rapidamente dopo il 24 aprile.

Nell'ultima settimana è nuovamente aumentato. Nel frattempo, la dimensione sociale sta lentamente diminuendo da metà marzo.

Anche il sentiment ponderato è stato negativo per gran parte del mese scorso. Ciò riflette il sentimento ribassista tra i partecipanti ai social media. Ciò ha coinciso anche con il calo dei prezzi osservato da ADA nelle ultime settimane.

L'analisi tecnica del grafico giornaliero ha mostrato che la struttura del mercato era appena rialzista durante questo intervallo di tempo. Il minimo oscillante di $ 0,568 da fine febbraio non ha ancora visto una sessione di negoziazione di un giorno chiudersi al di sotto di esso.

Il grafico settimanale ha mostrato un forte trend rialzista dopo che ADA ha superato il massimo di $ 0,46 di aprile 2023 a dicembre e ha continuato a salire.

Tuttavia, l'RSI era a 41 e indicava un forte sentimento ribassista. I livelli di ritracciamento di Fibonacci hanno mostrato che $ 0,525 è il prossimo livello di supporto che potrebbe spingere i prezzi verso di esso.

Dall'inizio di febbraio, invece, l'indice OBV ha registrato un trend costantemente al rialzo. Questo è stato uno spettacolo incoraggiante, in quanto ha indicato che anche il calo a 0,525 dollari potrebbe alla fine invertirsi e che il mercato potrebbe non entrare in un trend al ribasso.