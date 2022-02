Cate Blanchett e Léa Seydoux hanno dominato il glam mentre hanno abbellito il tappeto rosso per la 47a edizione dei Cesar Film Awards all’Olympia di Parigi, in Francia, venerdì.

La star blu Jasmine Kate, 52 anni, ha sfoggiato un cardigan lungo nero lucido con una giacca nera impreziosita da paillettes mentre posava all’evento cinematografico annuale.

Nel frattempo, Bond Girl Léa, 36 anni, sembrava mozzafiato in un abito nero senza spalline con un abito a pois bianchi e neri.

Kate ha mostrato il suo senso dello stile in un maglione all’uncinetto impreziosito da paillettes, dove la star ha mostrato un accenno del suo ombelico mentre indossava il top senza bottoni.

La bellezza australiana ha abbinato un elegante paio di pantaloncini neri e tacchi neri a punta.

Kate ha terminato il look da tappeto rosso con i suoi capelli biondi acconciati in morbide onde, mentre metteva in risalto i suoi lineamenti con una tavolozza di trucco rugiadosa.

Bellissimo: Kate ha completato il look da tappeto rosso con le sue ciocche bionde modellate in morbide onde, mentre metteva in risalto i suoi lineamenti con una tavolozza di trucco rugiadosa.

Anche Léa ha fatto tutto il possibile, con la sua testa drammatica distesa sul pavimento che girava le teste mentre scivolava sul tappeto rosso.

La star di Spectre ha aggiunto un tocco di glamour al suo look con orecchini impreziositi, dove la bellezza ha completato il suo splendido look con un audace labbro corallo.

L’attrice francese era piena di fiducia mentre posava lontano davanti alle telecamere.

I Cesar Awards sono l’equivalente francese degli Oscar e molti altri nomi sono usciti venerdì per questo grande evento.

L’apparizione di Kate segue il recente annuncio che le sarà assegnato il Premio Chaplin a New York ad aprile.

Kate, a 52 anni, è la seconda più giovane vincitrice del premio, la più alta onorificenza data da un prestigioso film al Lincoln Center, una delle maggiori organizzazioni artistiche degli Stati Uniti.

Il premio, istituito nel 1972 e intitolato a Charlie Chaplin, viene assegnato in riconoscimento della carriera e del contributo di artisti che hanno lasciato il segno nel mezzo.

Il premio è stato assegnato 47 volte. I precedenti vincitori sono stati Helen Mirren, Meryl Streep, Robert De Niro e Tom Hanks, il più giovane a baciarsi.

Annuncio della novità in Il giornalista di Hollywood Il 18 febbraio, un portavoce del Lincoln Film Center ha dichiarato che sarebbe stato un privilegio dedicare una serata celebrativa a Kate.

‘SM. La carriera di Blanchett include straordinarie interpretazioni in film che vanno da piccoli sforzi indipendenti a importanti franchise in studio.

Blanchett ha lavorato instancabilmente negli ultimi 25 anni, guadagnandosi dozzine di crediti in teatro, cinema e televisione.

Regolarmente nel circuito dei World Awards, Kate ha ricevuto importanti premi da tutto il mondo, tra cui due Academy Awards, tre BAFTA Awards, tre Screen Actors Guild Awards, l’Ordine d’Australia e, in Francia, un Chevalier, per il suo contributo alle arti .

La star: l’attrice francese Isabelle Huppert ha tenuto un discorso prima di ricevere il Cesar Honor al 47° Cesar Film Awards.

Bellezza: portava i capelli rossi a onde sciolte sulle spalle