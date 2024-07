Celine Dion si prepara a tornare a cantare alle Olimpiadi di Parigi

Immagini Getty

Sembra che Celine Dion tornerà sul palco delle Olimpiadi, e si dice che sarà durante la cerimonia di apertura venerdì. Questa sarà la prima esibizione della leggenda del pop da quando ha sospeso il suo programma di tournée e si è allontanata dai riflettori dopo che le è stata diagnosticata la sindrome della persona rigida nel dicembre 2022.

La Dion è arrivata a Parigi lunedì all’hotel Royal Monceau vicino agli Champs-Elysées, dove alloggia anche Lady Gaga, che probabilmente sarà la star della cerimonia di apertura. I dettagli specifici sulla performance del debito rimangono confidenziali.

I rappresentanti di Dion non hanno risposto immediatamente diversificatoRichiesta di commento.

La cantante canadese aveva indicato in un’intervista alla rivista francese Vogue lo scorso aprile che sarebbe potuta tornare presto sulla scena artistica, dove aveva detto: “Ho scelto di lavorare con tutto il mio corpo e tutta la mia anima, dalla testa ai piedi, con un’équipe medica Voglio esserci. Il mio obiettivo migliore è rivedere la Torre Eiffel!”

Ha anche detto che lavora ogni giorno per diventare più forte. “Sono quattro anni che mi dico che non tornerò, che sono pronto, che non sono pronto… Nella situazione attuale, non posso stare qui e dire: ‘Sì, in quattro mesi”, ha detto. “Non lo so… il mio corpo me lo dirà”, ha aggiunto.

Sembra che potrebbe effettivamente esibirsi davanti al famoso punto di riferimento parigino, dato che la cerimonia di apertura si terrà sotto forma di una parata nautica lungo la Senna, che terminerà vicino a Piazza del Trocadero, di fronte alla Torre Eiffel. Il concerto, che si terrà per la prima volta nella storia fuori da uno stadio, metterà in mostra i famosi luoghi di Parigi e riunirà 3.500 attori, ballerini e artisti musicali.

Dion non era estraneo alle Olimpiadi. Ha aperto i Giochi Olimpici del 1996 ad Atlanta cantando la canzone “The Power of a Dream”. Il concerto è stato visto da 3,5 miliardi di persone in tutto il mondo.

Il famoso artista si è recentemente esibito anche in un video per gli atleti olimpici canadesi intitolato “Invincible Courage”, in collaborazione con Michael J. Fox.