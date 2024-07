CEO di Microsoft AI: il contenuto Web (senza il file Robots.txt) è “software gratuito” per la formazione sull’intelligenza artificiale

Condiviso dal lettore di Slashdot Joshwark Questo rapporto proviene da Windows centrale

Microsoft potrebbe aver aperto un vaso di guai con i recenti commenti fatti dal suo CEO di AI, Mustafa Soliman. Il CEO ha parlato con Andrew Ross Sorkin della CNBC all’Aspen Ideas Festival all’inizio di questa settimana. Nelle sue dichiarazioni, Soliman ha affermato che tutti i contenuti condivisi sul web sono disponibili per l’uso nella formazione sull’intelligenza artificiale, a meno che il produttore del contenuto non dichiari diversamente.

L’intera discussione è stata interessante, ma questa domanda in particolare era molto diretta. L’intervistatore della CNBC ha detto specificamente: “Ci sono diversi autori qui… e anche diversi giornalisti. E molte delle informazioni che abbiamo provato nel corso degli anni sembrano provenire dal web, alcune delle quali dal web aperto, in parte no, e abbiamo sentito storie su come OpenAI converte i video di YouTube in testo e poi si allena sul testo.

“La domanda diventa: ‘Chi dovrebbe possedere i diritti di proprietà intellettuale, chi dovrebbe trarre valore dai diritti di proprietà intellettuale e se le società di intelligenza artificiale abbiano effettivamente rubato o meno i diritti di proprietà intellettuale del mondo, per dirla in modo molto schietto.’” Salomone inizia la sua risposta: Alle 14:40 – con “Sì, penso – guarda, è un argomento molto giusto.”



Solomon: “Penso che in termini di contenuto già esistente sul web aperto, il contratto sociale per quel contenuto dagli anni ’90 è stato che è un uso corretto, chiunque può copiarlo, ricrearlo e riprodurlo volontà. Questa è la comprensione.

“Esiste una categoria separata in cui un sito web, un editore o una testata giornalistica ha esplicitamente dichiarato: ‘Non scansionare o eseguire la scansione dei miei contenuti per nessun motivo diverso dall’indicizzarli in modo che altre persone possano trovare questi contenuti.’ penso che riuscirà a farsi strada attraverso i tribunali.

D: Cosa significa quando dici “è una zona grigia”?

Solomon: “Beh, se… ormai, alcune persone hanno preso queste informazioni… ma questo sarà oggetto di controversia, e penso che sia vero…

“Sapete, l’economia dell’informazione sta per cambiare radicalmente, perché ridurremo a zero il costo di produzione della conoscenza in termini di costo marginale. Questo è difficile da realizzare per le persone, ma tra 15 o 20 anni saremo in grado di farlo produrre nuova conoscenza culturale scientifica a un costo quasi marginale”. Sarà inesistente e sarà ampiamente disponibile per tutti, e penso che questo sarà un vero punto di svolta nella storia della nostra specie perché noi, come esseri umani. esseri umani, sono solo un motore di produzione intellettuale e la scienza ci rende migliori “Il mondo, secondo me, è costituito da nuovi motori che possono favorire la scoperta e l’invenzione”.