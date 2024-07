C’era una volta Kevin Bacon che usciva in pubblico travestito da persona comune

L’attore – che ha visitato un truccatore di effetti speciali e ha indossato un costume fatto di protesi per il processo – ha rivelato perché l’esperienza alla fine è stata “noiosa”[ed]E gli ha fatto venire voglia di “tornare alla fama”.

Kevin Bacon Per un giorno ha scambiato la sua vita di attore famoso con quella di una persona comune – e le cose non sono andate come si aspettava.

In una recente intervista con Fiera della VanitàIl leggendario attore ha ricordato la volta in cui è uscito in pubblico travestito da “persona comune” e ha rivelato che per lui era solo una vecchia fantasia.