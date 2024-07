“Cercavamo diritti”: il Bangladesh sull’orlo del baratro mentre le proteste sulle quote diventano violente | Proteste

Dacca, Bangladesh — Maliha Namla temeva per la sua vita.

Lei e centinaia di altri studenti stavano protestando davanti alla residenza del vicerettore dell’Università di Jahangirnagar, alla periferia della capitale del Paese. Il campus era in uno stato di ebollizione. All’inizio della giornata, membri della Bangladesh Chhatra League (BCL), l’ala studentesca del partito al governo Awami League, hanno attaccato gli studenti.

Poi, con il passare della serata di lunedì, Namla e gli altri manifestanti hanno sentito i membri dell’AAP avvicinarsi di nuovo alla casa del vicerettore, accompagnati da sconosciuti armati, e si è profilata la possibilità di un altro scontro. Così, Ant e le sue amiche si precipitarono in casa, dove trovarono riparo e sicurezza.

L’incidente è stato uno dei tanti scontri simili scoppiati nelle università del Bangladesh negli ultimi giorni, mentre gli studenti protestavano contro la recente decisione della Corte Suprema di ripristinare il controverso sistema di quote nei posti di lavoro governativi.

Questo sistema di quote è stato abolito nel 2018 dopo diffuse proteste, e il suo ripristino ha suscitato rabbia e frustrazione diffuse tra molti giovani bengalesi in cerca di lavoro nel governo, che credono che le loro prospettive siano state danneggiate dalle quote.

Le proteste si sono intensificate drammaticamente domenica sera tardi, con migliaia di studenti in tutto il paese che hanno lasciato le loro residenze per chiedere l’immediata abolizione del sistema delle quote. Lunedì i campus si sono trasformati in campi di battaglia, quando gli attivisti dell’AAP pesantemente armati si sono scontrati con gli studenti che protestavano contro il sistema delle quote. Centinaia di studenti sono rimasti feriti.

Ant è miracolosamente scampata al pericolo durante il pomeriggio, ma più tardi quella notte si è ritrovata intrappolata in una piccola stanza con dozzine di altre persone all’interno del complesso residenziale del Vice Cancelliere. Gli studenti affermano che gli attivisti della Lega indiana musulmana di solidarietà hanno lanciato contro di loro mattoni e persino bombe molotov.

Namla ha detto ad Al Jazeera: “Pensavamo che non saremmo sopravvissuti, e né la polizia né l’amministrazione universitaria sono venuti ad aiutarci. Alla fine, i nostri compagni manifestanti si sono riuniti in gran numero e ci hanno salvato, ma molti di noi sono rimasti gravemente feriti”.

Perché le proteste si sono intensificate?

All’Università di Dhaka, nella capitale, che è il punto di partenza delle proteste per la riforma delle quote, lunedì la situazione era più cupa rispetto ai giorni precedenti.

Centinaia di membri della Chhatra League, molti dei quali sarebbero provenienti dall’esterno dell’università, hanno attaccato i manifestanti in tutto il campus, indossando elmetti e brandendo bastoni e sbarre di ferro. Gli studenti hanno riportato tagli e contusioni. Una studentessa universitaria ha detto ad Al Jazeera, chiedendo che la sua identità non fosse rivelata: “Stavamo camminando pacificamente nel campus universitario, ma all’improvviso gli attivisti della Chhatra League ci hanno attaccato con bastoni e persino machete”.

In serata, un gruppo di sostenitori dell’Awami League ha fatto irruzione nel pronto soccorso del Dhaka Medical College Hospital, dove gli studenti feriti stavano ricevendo cure. L’attacco ha causato il panico diffuso tra medici, infermieri, pazienti e visitatori e ha interrotto i servizi medici nella più grande struttura sanitaria del paese.

Tuttavia, il presidente dell’Unione studentesca Saddam Hussein ha insistito sul fatto che gli studenti venivano provocati.

“Coloro che si dichiarano ‘Razikar’ dovrebbero affrontare le conseguenze. Questi individui non hanno posto in questo paese, e abbiamo deciso di affrontare politicamente gli studenti che protestano contro la riforma delle quote”, ha detto Hussain durante una conferenza stampa lunedì.

Hussain si riferiva a una protesta notturna di domenica in cui gli studenti cantavano slogan in bengalese, che significavano “Chi sei? Chi sono io? Razakar, Razakar!” “Stavamo cercando i nostri diritti, ma siamo stati classificati come razakar”.

Domenica pomeriggio, il primo ministro Sheikh Hasina ha fatto riferimento anche ai “Razakars”, collaboratori dell’esercito pakistano nel 1971, quando fino a tre milioni di persone furono uccise e altri milioni furono sfollati, inclusa l’India, durante la creazione del Bangladesh.

Hasina ha detto: “Se i nipoti dei combattenti per la libertà non ottengono i benefici delle quote, dovrebbero ottenerli i nipoti di Razakar?”

Le osservazioni di Hasina hanno sconvolto gli studenti manifestanti e in cerca di lavoro che hanno manifestato contro la quota del 30% assegnata ai familiari dei combattenti per la libertà nella guerra di liberazione del Bangladesh del 1971. Gli studenti ritengono che questa quota limiti ingiustamente le loro opportunità e mettono in dubbio l’accuratezza dell’elenco dei beneficiari .

Spiegando la reazione degli studenti, Nahid Islam, portavoce dei manifestanti, ha spiegato che erano sarcastici quando hanno cantato lo slogan di Razakar, in risposta diretta al commento del primo ministro.

Ma il governo del Bangladesh ha messo in dubbio questa spiegazione. Mohammad Arafat, Ministro di Stato per l’Informazione, ha detto ad Al Jazeera che fino a lunedì né la Awami League né la Bangladesh Solidarity League avevano tentato di affrontare le proteste studentesche.

“Sono stati gli studenti che si sono identificati come Razakar” a provocarli, ha detto, aggiungendo che negli scontri avvenuti nel campus sono rimasti feriti anche membri della Lega del Bangladesh.

Sì quota, nessuna quota, sì quota

Tuttavia, Asif Nazrul, professore di diritto all’Università di Dhaka, ha detto ad Al Jazeera che il messaggio che gli studenti volevano trasmettere attraverso i loro slogan era chiaro. “Dubito che qualsiasi studente dell’Università di Dhaka si identificherebbe come un Razakar”, ha aggiunto.

Netherl ha anche criticato la risposta del governo, sottolineando che esso desidera reprimere le proteste in corso e ha trovato un conveniente pretesto per farlo.

Le quote nei posti di lavoro pubblici sono state originariamente introdotte per garantire rappresentanza e inclusione. Le quote, create nel 1972 per i combattenti per la libertà, furono abolite ma ripristinate nel 1996.

Attualmente, il 56% dei posti di lavoro governativi sono riservati a gruppi specifici, compresa la quota maggiore, pari al 30%, ai discendenti di combattenti per la libertà, donne, minoranze e persone provenienti da regioni in ritardo negli indicatori socioeconomici.

Questo sistema è stato a lungo criticato perché esclude altri candidati qualificati e lascia posti vacanti se i candidati assunti non riescono a superare i test di reclutamento.

Nel 2018, nel mezzo di una precedente ondata di proteste sulla riforma delle quote, il primo ministro Hasina ha improvvisamente abolito le quote nel settore pubblico per sedare i disordini.

Ma questa decisione è stata accolta con severe critiche per aver ignorato l’ingiustizia storica e aver emarginato alcuni gruppi. Recentemente, la Corte Suprema si è pronunciata a favore delle famiglie dei combattenti per la libertà, sostenendo che l’abolizione delle quote violava i loro diritti stabiliti in una precedente sentenza della corte.

Sayed Abdullah, laureato in giurisprudenza e attivista per i diritti umani, ha detto ad Al Jazeera che c’è un malinteso sulle richieste degli studenti. Ha aggiunto: “Gli studenti che protestano non chiedono l’abolizione completa delle classi; piuttosto, chiedono una proporzione ragionevole di classi” per le comunità tradizionalmente svantaggiate.