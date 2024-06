Charles Barkley si ritirerà dalla TV dopo il prossimo anno, ‘No Matter What’ con TNT

In un futuro incerto per la copertura NBA su TNT, Charles Barkley ha annunciato il suo ritiro dalla TV dopo il prossimo anno.

“Qualunque cosa accada, il prossimo anno sarà il mio ultimo anno in televisione”, ha detto Barkley venerdì su NBA TV dopo Gara 4 delle finali NBA. “Voglio ringraziare la mia famiglia NBA. … Il mio cuore è pieno di gioia e gratitudine, ma alla fine del prossimo anno passerò il testimone. Spero che l’NBA rimanga con TNT, ma per quanto mi riguarda personalmente, voglio che tu lo sappia da me.

L’anno prossimo lavoreremo alla venticinquesima trasmissione di Barkley. L’NBA Hall of Famer ha detto che sta parlando con altre reti e prevede di rimanere con TNT fino al suo ritiro.

“Amo davvero TNT, tutti quelli che lavorano qui, NBA TV. Siete stati fantastici con me per 24 anni”, ha detto Barkley. “Sai, c’è stato molto rumore sulla nostra rete negli ultimi mesi”.

Il futuro di TNT Sports con la NBA rimane nell’oscurità con una parte del prossimo accordo sui diritti televisivi della NBA ancora non in palio. ESPN pagherà 2,6 miliardi di dollari a stagione per le finali NBA e le finali della conferenza nel prossimo accordo, mentre Amazon Prime Video riceverà una finale della conferenza ogni anno e si prevede che sarà nell’ordine di 1,8 miliardi di dollari all’anno. Atletico riportato in precedenza.

La NBC è la favorita per la quota finale dei diritti televisivi. Se la Warner Bros. Discovery non manterrà i diritti sulla NBA, la stagione 2024-25 sarà l’ultima per “Inside the NBA” – uno spettacolo con una storia di 35 anni – su TNT.

Barkley ha dichiarato al “The Dan Patrick Show” di maggio che la Warner Bros. Discovery aveva perso la mano nelle trattative per gli imminenti diritti mediatici della NBA. “Mi dispiace così tanto per le persone con cui lavoro. Queste persone hanno famiglie, e mi dispiace così tanto per loro in questo momento. Sapete, queste persone con cui lavoro (management), hanno chiaramente incasinato questa cosa. Noi non ho idea di cosa succederà.

Barkley, 61 anni, è entrato a far parte di “Inside the NBA” di TNT nel 2000 dopo 16 anni di carriera nell’NBA. Da quando è arrivato allo spettacolo ha lavorato con Ernie Johnson e Kenny Smith, ed è stato raggiunto da Shaquille O’Neal nel 2011, completando uno degli spettacoli sportivi più amati in studio.

Barkley lavora anche per CBS Sports, occupandosi di basket universitario.

(Foto: Mitchell Layton/Getty Images)