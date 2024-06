ChatGPT era inattivo a causa di una grave interruzione: ecco cosa è successo

Aggiorna

Quello che è successo? OpenAI è rimasta a bocca chiusa riguardo alla causa della recente interruzione, ma è probabilmente dovuta a una combinazione di aggiornamenti di sistema e aumento della domanda sui server. Ciò probabilmente aumenterà in futuro man mano che Apple inizierà a fornire agli utenti l’accesso a ChatGPT da Siri (come abbonamento piuttosto che come integrazione nel sistema come alcuni hanno suggerito). “ChatGPT ha riscontrato un elevato tasso di errore dalle 11:20 PT alle 13:55 PT. Questo problema è stato ora risolto”, ha affermato OpenAI nella sua pagina di stato ChatGPT. Questo è tutto. Questa è la portata complessiva della spiegazione della causa dell’interruzione. Mi sono iscritto all’elenco e-mail di aggiornamento dello stato di ChatGPT e ne ricevo 2-3 al giorno, il che indica un alto tasso di bug o bug nel sistema e man mano che l’azienda si espande, attirando regolarmente centinaia di milioni di utenti aggiungendo nuove funzionalità: interruzioni del servizio sono probabili.

(Credito immagine: Shutterstock) Poiché sia ​​Down Detector che OpenAI hanno segnalato il ritorno di ChatGPT, l’interruzione sembra essere stata risolta oggi. Utilizzando le stime di OpenAI, il servizio sembrava essere inattivo per circa 2 ore e 35 minuti. Aggiungeremo nuovi aggiornamenti se la situazione cambia, ma in caso contrario consideriamo risolta la situazione ChatGPT.

(Credito immagine: Shutterstock) Mark Spoonauer, redattore globale di Tom’s Guide, ha chiesto a ChatGPT perché i tassi di errore fossero così alti. Ecco cosa gli ha detto il chatbot AI: “Il picco odierno dei tassi di errore in ChatGPT è stato causato da un aumento inaspettato del traffico e della domanda, che ha sovraccaricato il sistema. OpenAI ha riconosciuto gli elevati tassi di errore a partire dalle 11:20 PT circa e ha risolto il problema entro le 13:55 PT L’incidente ha colpito principalmente le applicazioni web e mobili di ChatGPT, causando numerosi messaggi di errore e problemi di accesso per gli utenti su varie piattaforme. La pagina di stato di OpenAI inizialmente citava gli errori interni del server e l’elevata domanda come ragioni principali dell’interruzione. Da allora, tutti i servizi sono tornati al normale funzionamento. , sebbene i dettagli riguardanti la causa principale del picco non siano stati dettagliati oltre gli elevati livelli di traffico osservati durante l’incidente. READ iMessage non funziona per alcuni utenti poiché aumentano i rapporti di interruzione

(Credito immagine: Shutterstock) ChatGPT è tornato attivo e sembra stabile. Ecco l’ultimo aggiornamento di OpenAI (per ora): Risolto – ChatGPT ha riscontrato un tasso di errore elevato dalle 11:20 PST alle 13:55 PST. Questo è stato ora risolto.

(Credito immagine: futuro) Sembra che ChatGPT sia tornato attivo e funzionante. La pagina di stato di OpenAI ha tutto in verde. Le segnalazioni di Down Detector sono diminuite in modo significativo e stiamo vedendo segnalazioni di persone che sono in grado di utilizzare ChatGPT su X e Reddit. Ecco un fatto divertente e casuale che ChatGPT ci ha fornito durante i suoi test: il miele non va mai a male. Gli archeologi hanno trovato vasetti di miele nelle antiche tombe egiziane che risalgono a più di 3.000 anni fa e sono ancora commestibili. L’acidità naturale del miele, il basso contenuto di umidità e la presenza di perossido di idrogeno ne prolungano significativamente la durata.

(Credito immagine: futuro) ChatGPT potrebbe essere di nuovo online. Il servizio è stato notato dal redattore globale di Tom’s Guide, Mark Spoonauer, che sta indagando sull’interruzione. Suggerisce un “aggiornamento stabile” sul tuo browser o sull’app Mac. Down Detector riceve ancora segnalazioni di arresti anomali di ChatGPT, ma siamo riusciti a farlo funzionare per un po’.

coincidenza? ChatGPT si interrompe e… pic.twitter.com/cKraUKWIPD17 giugno 2024 Il redattore capo globale di Tom’s Guide, Mark Spoonauer, ha scoperto qualcosa di molto interessante su X. Come abbiamo pubblicato in precedenza in questo blog live, le persone ora si stanno riversando sulle alternative ChatGPT. Non sorprende che #GoogleGemini sia ora in trend su X. Immagino che la perdita di un’azienda sia il guadagno di un’altra azienda!

(Credito immagine: DownDetector) Un utente DownDetector condivide la sua esperienza. Sebbene tu sia in grado di inviare una richiesta su ChatGPT, non riesce a generare risposte. Otterrai un punto nero pulsante invece della risposta corretta.

La chat GPT è disabilitata. Come dovrei svolgere il mio lavoro senza Chat GPT per svolgere il mio lavoro?17 giugno 2024 Gli utenti X (ex Twitter) stanno ancora discutendo dell’arresto anomalo di ChatGPT. Mentre alcuni sono legittimamente frustrati, altri (come l’utente postato sopra) stanno cercando di far luce sulla situazione. READ OpenAI sta aiutando Apple a sistemare Siri, con grande preoccupazione di Microsoft Tuttavia, se ti affidi a ChatGPT per lavoro, sono sicuro che passerai un brutto lunedì. Speriamo che quest’ultima interruzione non abbia causato problemi seri a nessuno.

(Credito immagine: OpenAI) Alle 16:15 ancora non funziona per me, ma sembra che ci stia provando. Quando digito una query, in questo caso “Funziona?” Per un po’ viene visualizzato un punto nero pulsante, prima che ritorni a visualizzare un messaggio di errore. Gemini, Claude 3 e Perplexity sembrano funzionare tutti bene.

(Credito immagine: Shutterstock) Come eseguire un hard reset su ChatGPT Anche quando il servizio ChatGPT viene ripristinato, potrebbe essere comunque necessario eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica affinché funzioni correttamente. Ecco cosa devi sapere: Mac:

Su Chrome o Firefox: premi Cmd + Maiusc + R

In Safari: premi Cmd + Opzione + R Computer:

Chrome, Firefox o Microsoft Edge: premi Ctrl + F5 Dispositivi portatili: Svuota manualmente la cache e ricarica la pagina come previsto.

(Credito immagine: DownDetector) Aggiornamento (16:00 ET): ChatGPT è ancora inattivo. Sembrava che stesse iniziando a riprendersi un po’, ma i progressi sembravano essersi arrestati. IL Sezione commenti DownDetector Anche adesso fa un po’ caldo. “Come posso provare a utilizzare la chat gpt per creare storie che violano la mia politica se Ai non è disponibile”, ha scritto ThunderChannel 100. “Ho chiesto a chatgpt quando verrà corretto chatgpt. Aspetto ancora una risposta”, ha scritto David.

(Credito immagine: Shutterstock) Cos’è ChatGPT? Per quelli di voi che in qualche modo hanno cliccato su questa storia e si chiedono di cosa si tratta, ChatGPT è un chatbot basato sull’intelligenza artificiale che può fare qualsiasi cosa, dallo scrivere documenti alla creazione di immagini, in base al testo che ti chiede di entrare. Nonostante il lancio nel 2022, nell’ultimo anno ha guadagnato un’enorme popolarità come uno dei principali sistemi di intelligenza artificiale, con aziende come Microsoft, Google e Apple che si affrettano a integrare l’intelligenza artificiale nei loro prodotti. READ Apple si unisce alla corsa per trovare il codice AI che abbia senso

(Credito immagine: OpenAI) Sulla base dei dati dell’azienda, ChatGPT ha subito almeno una grave interruzione al mese a partire da marzo. Alcuni non sono durati più di 30 minuti, ma altri sono durati più di otto ore.

(Credito immagine: OpenAI) Il nostro redattore capo globale, Mark Spoonauer, sta approfondendo l’interfaccia molto semplice di ChatGPT in questo momento. Nessuna data. Non ci sono risposte alle tue domande. Puoi semplicemente sederti e pensare a cosa può fare l’intelligenza artificiale per te.

(Credito immagine: Getty Images) L’ultima volta che ChatGPT è stato interrotto, il traffico verso alcune delle migliori alternative ChatGPT è aumentato e, di conseguenza, tali servizi hanno faticato con un aumento del carico. Claude of Anthropy e Bewilderment avevano tutti i loro problemi. Li monitoreremo anche per vedere se sono interessati dalla recente interruzione di ChatGPT.

(Credito immagine: Meta) Le persone si sono rivolte anche a Threads per lamentarsi dell’interruzione di ChatGPT. “Penso che ChatGPT giocasse troppo al football manager”, ha scritto. asherwood21.

(Credito immagine: DownDetector) Non sorprende che molti si siano rivolti ai social media per esprimere le loro lamentele. Questo tweet proviene da @Egocrata su X riassume la frustrazione provata da molti utenti ChatGPT. “ChatGPT sarebbe più utile se quella stupidaggine non fosse inattiva per metà del tempo. Non puoi assolutamente fare affidamento su di essa.” I commenti su DownDetector dipingono un quadro pessimo della recente interruzione di ChatGPT. Un utente ANA dice: “Hai usato la confusione meglio di questa spazzatura”.

(Credito immagine: futuro) Proprio la scorsa settimana, OpenAI e Apple hanno annunciato una partnership, in cui ChatGPT sarà integrato nella piattaforma AI di Apple, chiamata Apple Intelligence, in iOS 18. In questa implementazione, gran parte dell’elaborazione verrà eseguita sul dispositivo, prima di passare ai server Apple. Mela. .

ChatGPT è rimasto inattivo per circa quattro ore il 4 giugno, finché gli ingegneri non sono riusciti a risolvere il problema, ma hanno notato che alcuni utenti avrebbero dovuto eseguire un “aggiornamento difficile” affinché il servizio funzionasse di nuovo. Mentre aspettiamo che ritorni, ancora una volta, vale la pena rivedere la nostra guida alle alternative a ChatGPT, inclusi Claude 3 e MetaAI.