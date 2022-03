Cinque nuovi titoli pubblici possono essere ottime aggiunte al tuo portafoglio

Jim Kramer della CNBC venerdì ha presentato un elenco di cinque nuovi titoli pubblici che crede che gli investitori dovrebbero aggiungere al suo portafoglio.

Anche se si attiene ancora alle sue regole secondo cui gli acquirenti devono attenersi alle aziende che fanno soldi e producono cose tangibili, “è un’enorme richiesta per un’azienda appena lanciata”soldi pazziL’ospite ha detto, aggiungendo di essere stato ispirato dalla newsletter del CEO di Renaissance Capital Bill Smith per esaminare le IPO.

“Di solito sono in una modalità di crescita, quindi ha senso per loro investire nella loro attività piuttosto che sprecare denaro per il pagamento dei dividendi”, ha affermato Cramer, consigliando agli investitori di considerare il flusso di cassa libero di queste nuove attività come un indicatore della loro capacità di essere redditizio.

Kramer ha affermato di aver esaminato le offerte pubbliche iniziali del 2021 e del 2022, insieme a 151 azioni nell’indice Post SPAC della CNBC, per trovare società che soddisfacessero i seguenti criteri:

Le aziende sono abbastanza grandi da essere degne di distinzione

Ha avuto un free cash flow positivo nel 2021

Fai trading di meno di 40 volte il tuo flusso di cassa gratuito

Non sono i titoli cinesi, russi o ciprioti che avrebbero un rischio geopolitico da possedere

Utilizzando i criteri di cui sopra, Cramer ha ridotto la tradizionale quotazione IPOS dal 2021 al 2022, insieme a 151 titoli nell’indice Post-SPAC della CNBC, a 380 titoli più grandi. Quindi ha tagliato 42 dove non c’erano dati sufficienti per eseguire un’analisi. Quindi, dopo aver identificato 125 titoli con un flusso di cassa libero positivo nel 2021 e aver ristretto ulteriormente l’elenco, è approdato su cinque titoli che potrebbero essere opportunità di acquisto per gli investitori.

Ecco l’elenco:

“Se sei disposto a essere disciplinato nel tuo stile, hai il mio permesso di navigare tra le rovine delle IPO e delle fusioni dell’anno scorso”, ha detto Kramer.

Kramer a gennaio Evidenzia 12 delle nuove azioni coniate Pensava che potesse essere redditizio.

