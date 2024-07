Cipro divisa commemora il 50° anniversario dell’invasione turca – DW – 21/07/2024

Riconosciuto internazionalmente Cipro Sabato la Cipro greca ha commemorato il cinquantesimo anniversario dell’invasione turca dell’isola, svelando memoriali a coloro che hanno perso la vita e affermando la speranza per la riunificazione.

I greco-ciprioti piangono coloro che morirono durante l’invasione del 1974, che divise il paese lungo linee etniche. L’invasione seguì un colpo di stato sostenuto dalla giunta militare che all’epoca governava Atene e mirava all’unificazione con Cipro. Grecia.

L’invasione, che i turco-ciprioti vedevano come una salvezza dalla Cipro dominata dalla Grecia, portò la Turchia a conquistare un terzo dell’isola del Mediterraneo e a sfollare circa il 40% della popolazione.

Cipro ottenne l’indipendenza dal dominio britannico nel 1960, sulla base di un trattato che vietava l’unione con la Grecia tacchinoProibì inoltre la spartizione di Cipro e nominò Londra, Atene e Ankara garanti dell’indipendenza di Cipro.

Come ha celebrato l’anniversario Türkiye?

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha parlato sabato dalla parte settentrionale di Nicosia, prima di una parata militare. Nel discorso Erdogan ha respinto la possibilità della riunificazione, che i greco-ciprioti stanno ancora cercando.

Erdogan ha dichiarato: “Crediamo che una soluzione federale non sia possibile a Cipro. Non c’è alcun vantaggio per nessuno nel dire che continuiamo i negoziati dove ci siamo fermati in Svizzera anni fa”, infrangendo così le speranze delle Nazioni Unite di raggiungere una soluzione. Riprendere i colloqui Interrotto dal 2017.

Le bandiere turche sono state viste sventolare accanto ad altre bandiere Repubblica turca di Cipro del Nord, Cosa che Ankara riconosce solo dopo quattro decenni della sua esistenza.

“Il processo di pace a Cipro ha salvato i turco-ciprioti dalla crudeltà e li ha portati alla libertà”, ha detto Erdogan alla folla festante riunita nel nord di Nicosia.

I greco-ciprioti tengono una cupa cerimonia commemorativa

Nel frattempo, si sono svolte funzioni religiose nella Cipro controllata dalla Grecia, riconosciuta a livello internazionale, in memoria di oltre 3.000 persone uccise durante l’invasione.

Il presidente cipriota Nikos Christodoulides Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha svelato i busti degli ufficiali uccisi in azione e ha deposto una corona di fiori al monumento ai caduti mentre si sentivano gli spari cerimoniali.

“Non importa cosa facciano o dicano Erdogan e i suoi rappresentanti nei territori occupati, la Turchia, dopo 50 anni, è ancora responsabile di aver violato i diritti umani dell’intero popolo cipriota e di aver violato il diritto internazionale”, ha detto Christodoulides ai giornalisti.

Alla cerimonia, durante la quale sventolavano le bandiere greche accanto a quelle di Cipro, era presente anche il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis.

“Abbiamo un obiettivo: un’unica Repubblica sovrana di Cipro, una personalità internazionale, una nazionalità, in una federazione bizonale e bicomunitaria, un unico stato in cui tutti i cittadini siano ciprioti ed europei, senza un esercito di occupazione straniero e senza garanzie obsolete”, ha detto Mitsotakis.

Cipro è membro dell’Unione Europea dal 2004.

