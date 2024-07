Classifiche dei contratti NHL: Lightning firma Victor Hedman per un’estensione amichevole per la squadra

Contrarre

I Tampa Bay Lightning hanno firmato un contratto quadriennale da 8 milioni di dollari con il difensore Victor Hedman.

Dopo aver perso lunedì il pilastro della squadra Steven Stamkos, i Lightning hanno deciso di ingaggiare il pilastro difensivo Victor Hedman un anno prima del previsto.

Ingaggiando Hedman adesso, la squadra e il giocatore evitano le montagne russe appena vissute con Stamkos. In alternativa, il giocatore può iniziare la stagione senza distrazioni. L’amministrazione guadagna certezze su uno dei suoi giocatori più importanti e spina dorsale della difesa. Tra Hedman, Nikita Kucherov, Andrei Vasilevskiy, Brayden Point e ora Jake Guentzel, il nuovo nucleo dei Lightning è ufficialmente sotto contratto per almeno tre anni. Ciò dovrebbe dare al direttore generale Julien Brisebois un numero massimo fisso su cui lavorare ogni anno per trovare un cast di supporto per aiutare ad estendere la finestra competitiva di questa squadra.

Ancora più importante per un team Lightning che deve operare con un budget limitato, Hedman dovrebbe apportare valore positivo per tutta la durata del suo prossimo accordo. Un insolito 2022-23 potrebbe aver sollevato alcune preoccupazioni sul numero 1 di Tampa Bay, ma si è ripreso la scorsa stagione e ha accelerato il ritmo nelle fasi finali con la sua migliore prestazione dell’anno. Se l’è cavata senza molto supporto intorno a lui nelle ultime due stagioni. Con il ritorno di Ryan McDonagh, ottiene l’aiuto che gli mancava per condividere il carico di minuti, il che gli fa ben sperare per mantenere il suo alto livello di gioco.

Hedman avrà 34 anni quando inizierà il suo prossimo contratto, ma dovrebbe essere in grado di fornire un valore positivo durante l’accordo. L’accordo arriva appena al di sotto della proiezione quadriennale di Evolving-Hockey che prevedeva un tetto massimo di 8,6 milioni di dollari. È anche inferiore al valore previsto durante quel periodo di 8,4 milioni di dollari.

È un affare unico per qualcuno del calibro di Hedman. La corrispondenza più vicina, secondo lo strumento di confronto di CapFriendly, è l’accordo biennale di Dmitry Orlov che ha firmato con gli Hurricanes la scorsa offseason, arrivando a solo il 52,4%, che non è affatto molto vicino. Tuttavia, la mancanza di confronti non è una cosa negativa. Se Tampa Bay avesse seguito il percorso che altri hanno intrapreso con i difensori in franchising tra i 30 ei 35 anni, questo accordo sarebbe stato più lungo. Basti pensare al contratto di otto anni di Brent Burns con gli Sharks firmato all’età di 32 anni, o al contratto di sei anni di Kris Letang firmato con Pittsburgh nel 2022 all’età di 35 anni. Mantenere la durata breve è nell’interesse di Lightning.

Potrebbe essere ancora un peso per lui quando compirà 37 anni? Questo è possibile. I valori dei giocatori tendono a diminuire verso la fine degli anni ’30 poiché sperimentano un declino legato all’età. Ma ricorda: quando il loro valore inizia a salire come quello di Hedman, i loro minimi potrebbero essere ancora superiori alla media per un giocatore di quell’età.

L’accordo in sé potrebbe essere doloroso perché Stamkos ha appena firmato ieri a Nashville un contratto quadriennale del valore medio annuo di 8 milioni di dollari. Ma firmare Hedman per questo accordo più Guentzel per un’estensione di sette anni da 9 milioni di dollari è la migliore strada da seguire per i Lightning ora e nel lungo termine.

Titolo di studio: UN

Grado di idoneità: UN

(Foto: Mike Erman/Getty Images)