College Football 25 ha pubblicato le sue classifiche di potenza: le maggiori omissioni e domande delle 25 migliori squadre di EA

Il viaggio breadcrumb di EA Sports che ha creato attesa per il lancio di College Football 25 è continuato venerdì quando gli sviluppatori hanno rivelato le classifiche di potenza complessive per le 25 squadre del gioco.

Questo elenco delle 25 migliori squadre arriva dopo che EA ha pubblicato elenchi dei migliori attacchi e difese del gioco, oltre a 25 stadi che rappresentano una sfida in più per le squadre ospiti in quanto luoghi più difficili in cui giocare. A sole tre settimane dal ritorno della partita il 19 luglio, ora conosciamo le 25 squadre più forti del gioco.

Anche lo Stato della Georgia, che si è classificato al primo posto nella classifica offensiva, domina la lista generale, mentre lo Stato dell’Ohio, che ha la difesa n. 1, è sceso al n. Oregon, Alabama e Texas completano la top five, con il Michigan, il campione nazionale in carica, all’11° posto.

Classifiche di potenza 25 di College Football

Chi manca?

Kansas State e Tennessee dovrebbero essere tra le prime 25 squadre. Entrambi hanno un grande talento su entrambi i lati della palla ed entusiasmanti giovani quarterback come Avery Johnson (Kansas State) e Niko Imalieva (Tennessee), ma è chiaro, in base alle classifiche offensive della squadra di EA Sports, che gli sviluppatori stanno facendo attenzione ai quarterback non provati. . Nessuno dei due attacchi è tra i primi 25 quando il gioco viene rilasciato e solo la difesa del Kansas State è classificata al 24° posto, quindi alla fine non sorprende che siano fuori dalle prime 25 squadre nella classifica generale. Sospetto che il primo aggiornamento del gioco all’inizio della stagione cambierà la situazione. Ma l’uscita del Missouri dalla top 25 è l’omissione più sorprendente. Per me l’esclusione delle Tigri è più sorprendente della presenza del Colorado. Questa è una delle prime dieci squadre della preseason in molti posti. — Chris Vannini

Perché il Colorado è qui?

Sembra improbabile che il Colorado si classificherà al 16° posto quando i sondaggi pre-campionato scenderanno ad agosto, quindi la classifica dei Buffaloes è un po’ gonfiata. Ma hanno Travis Hunter e Shedeur Sanders, che sono probabilmente due dei giocatori con il punteggio più alto del gioco nelle loro posizioni, dando una spinta al Colorado.

Parlando di giocatori gateway forti, Ole Miss dovrebbe classificarsi più in alto rispetto a molte delle squadre precedenti. I ribelli hanno un quarterback esperto in Jaxson Dart e hanno aggiunto un sacco di talento tramite il trasferimento in questa offseason. Nemmeno tra i primi 25 c’è il Missouri State, che è anche piuttosto selvaggio considerando che i Tigers vengono da una stagione di 11 vittorie con il miglior ricevitore del football universitario, Luther Borden III, e un quarterback esperto, Brady Cook. Si può sostenere che siano tra i primi 15, non solo tra i primi 25. Antonio Morales

Squadra sorpresa tra le prime dieci?

Vale la pena notare che Clemson è al 6° posto, considerando che Stuart Mandel li ha classificati al 22° posto nella sua top 25 squadre dopo la primavera. Non sorprende che i Tigers avessero una difesa che era tra le prime cinque squadre del gioco al momento del lancio, ma avevano anche un attacco che era tra le prime 10 squadre. Questa unità ha solo due giocatori All-ACC (il linebacker stretto Jake Brenningstall, il guardalinee offensivo Blake Miller) e non è finita tra i primi 50 in termini di punteggio la scorsa stagione. È chiaro che le persone coinvolte nella classifica hanno molta fiducia nelle possibilità di Cade Klubnik, Phil Mafah, Tyler Brown e dei Tigers di vincere l’ACC in questa stagione. Max Olson

Il Wisconsin ha prelevato Tyler Van Dyke dal portale di trasferimento in questa offseason e, sebbene ci sia un lato positivo, non sono sicuro di essere nella top 20 della classifica dei Badgers. Il mio modello li aveva posizionati al 36° posto prima della stagione, con l’attacco tra i primi 50. Se Van Dijk gioca secondo le sue capacità, forse il 20° è possibile, ma la sua carriera altalenante a Miami dimostra che è tutt’altro che sicuro. — Austin Mock

