Come guardare oggi il secondo turno del British Open 2024

L’Open Championship, che risale a 152 anni fa, noto anche come British Open, è il torneo di golf più antico del mondo e i migliori atleti di questo sport si riuniranno in Scozia questa settimana per prendere parte al Royal Troon Golf Club.

L’americano Brian Harman è il campione in carica dell’Open e quest’anno il vincitore del Masters Scottie Scheffler, Tiger Woods e Rory McIlroy sono tra gli altri 156 giocatori in competizione per vincere l’ambita Claret Cup (e un montepremi di oltre $ 3 milioni). Sia che tu voglia seguire tutta l’azione mattutina su Peacock e USA, che copre i tee time del torneo, o catturare la copertura principale della NBC durante il fine settimana, ci sono molti modi per guardare l’Open in TV e dal vivo.

Come guardare Il Campionato Open di Golf 2024:

data: 18-21 luglio

Dove: Royal Troon Golf Club, Troon, South Ayrshire, Scozia

Canali tv: Stati Uniti, NBC

fluire: Pavone, app NBC Sports, NBCSports.com

Quando sarà l’Open Championship?

L’Open Championship si svolgerà dal 18 al 21 luglio.

Quale canale trasmette l’Open Championship?

Il Tennis Open sarà trasmesso su NBC e USA. I primi round verranno trasmessi su USA Channel a partire dalle 4:00 EST giovedì e venerdì, e la NBC inizierà la copertura del torneo sabato e domenica alle 7:00 EST.

Programma di trasmissione del British Open Tennis Championship 2024:

Copertura NBC/Peacock/USA Open Championship

Come trasmettere in streaming l’Open Championship senza cavo:

Mentre la maggior parte dei momenti più importanti del torneo saranno trasmessi su NBC e USA, i primi due round del torneo saranno trasmessi su Peacock a partire poco prima del primo calcio d’inizio, che sarà alle 1:35 ET di giovedì 18 luglio. (ovvero alle 6:35 di giovedì, ora locale in Scozia). Gli ultimi tre giocatori del torneo inizieranno a giocare alle 11:27 ET.

Peacock trasmetterà in streaming tutti e quattro i giorni del torneo e presenterà anche una trasmissione in cui verrà messa in risalto la famosa buca “Postage Stamp” dell’ottava buca durante la settimana.

Se tagli il cavo ma non disponi di un abbonamento Peacock, sia NBC che USA sono disponibili anche tramite abbonamenti a Hulu con Live TV, Fubo e DirecTV.

Quali sono gli orari di inizio dell’Open Golf Championship?

Il torneo di golf Open inizia presto, con i tee time che iniziano subito dopo l’alba in Scozia. Gli orari d’inizio per tutti i partecipanti all’Open Championship di giovedì e venerdì sono i seguenti (tutti gli orari elencati sono nell’ora di New York):

1:35/6:25Justin Leonard, Todd Hamilton, Jack MacDonald

1:46/6:47Alex Noren, Tom McKibbin, Callum Scott

1:57/6:58: Jesper Svensson, Vincent Norman, Michael Hendry

2:08/7:09: Younghan Song, Daniel Hillier, Ryosuke Kinoshita

2:19/7:20: Minwoo Lee, Ryu Hisatsune, Abraham Anser

2:30/7:31: Nicolai Hoggard, Adam Scott, Keita Nakajima

2:41/7:42Francesco Molinari, Justin Rose, Jasper Stubbs

2:52/7:53Justin Thomas, Sungjae Im, Matthew Southgate

3:03/8:04:Nick Taylor, Matt Wallace, Lori Kanter

3:14/8:15: Sebastian Soderbergh, Matteo Manassero, Shubhankar Sharma

3:25/8:26:Zach Johnson, Austin Eckrot, Thorbjörn Olesen

3:36/8:37: John Daly, Santiago de la Fuente (A), Aaron Ray

3:47/8:48: Stuart Sinek, Chris Kirk, Dominic Clemens (A)

4:08/9:04: Stefan Geiger, Adam Schenk, Joaquin Niemann

4:14/9:15: Adam Hadwin, Lucas Glover, Christian Bezuidenhout

4:25/9:26: Tony Finau, Russell Henley, Matthew Pavone

4:36/9:37:Jon Rahm, Tommy Fleetwood, Robert McIntyre

4:47/9:48: Ludwig Aberg, Bryson DeChambeau, Tom Kim

4:58/9:59: Brian Harman, Viktor Hovland, Sahith Thejala

5:09/10:10: Rory McIlroy, Max Homa, Tyrrell Hatton

5:20/10:21: Keegan Bradley, Will Zalatoris, Gordon Sargent (A)

5:31/10:32: Harris English, Maverick McNeely, Alexander Bjork

5:42/10:43:Guido Migliozzi, Sean Crocker, Tommy Morrison (A)

5:53/10:54:David Puig, John Catlin, Juntaek Koh

6:04/11:05:Thryston Lawrence, Daniel Bradbury, Elvis Smiley

6:15/11:16: Nacho Elvira, Minkyu Kim, Darren Wichardt

6:26/11:27Mason Anderson, Masahiro Kawamura, Sam Hotsby

6:47/1:35:Ewan Ferguson, Marcel Siam

6:58/1:46: Cheng Zung Pan, Langasque romano, Yuto Katsuragawa

7:09/1:57:Rikuya Hoshino, Angel Hidalgo, Richard Mansell

7:20/2:08:Corey Conners, Ryan Fox, Jorge Campillo

7:31/2:19: Ernie Els, Gary Woodland, Alten van der Merwe (A)

7:42/2:30: Henrik Stenson, Rasmus Hougaard, Jakob Skov Olsen (A)

7:53/2:41: Louis Oosthuizen, Billy Horschel, Victor Perez

8:04/2:52Seb Straka, Brendon Todd, Jordan Smith

8:15/3:03:Denny McCarthy, Taylor Moore, Adrian Meronek

8:26/3:14Jason Dae, Byung-Hun Ahn, Rickie Fowler

8:37/3:25Alex Sica, Eric Cole, Kurt Kitayama

8:48/3:36:Darren Clark, JT Poston, Dean Burmeister

9:04/3:47: Phil Mickelson, Joost Luyten, Dustin Johnson

9:15/4:03Padraig Harrington, Davis Thompson, Matthew Jordan

9:26/4:14:Wyndham Clark, Hideki Matsuyama, Brooks Koepka

9:37/4:25: Tiger Woods, Xander Scheufele, Patrick Cantlay

9:48/4:36: Colleen Morikawa, Sam Burns, Si Woo Kim

9:59/4:47:Shane Lowry, Cameron Smith, Matthew Fitzpatrick

10:10/4:58Jordan Spieth, Scotty Scheffler, Cameron Young

10:21/5:09: Akshay Bhatia, Tom Hogue, Sami Valimaki

10:32/5:20Emiliano Grillo, Ben Griffin, Mackenzie Hughes

10:43/5:31Yannick Paul, Joe Dean, Andy Ogletree

10:53/5:42: Ryan van Velzen, Charlie Lind, Luis Massavio (A)

11:05/5:53: Kazuma Kobori, Jaime Montojo Fernandez (A), Liam Nolan (A)

11:16/6:04:Daniel Brown, Denwit David Boribonsop, Matthew Dodd Perry (A)

11:27/6:15: Jeong-hoon Wang, Aguri Iwasaki, Sam Horsfield

Cos’è un francobollo?

Quest’anno è la decima volta che si tiene l’Open Championship Golf club reale di TroonIl Royal Troon Course si distingue per la sua storia e i suoi paesaggi mozzafiato, e c’è una caratteristica che lo distingue dagli altri campi, ovvero che questa è l’ottava buca del campo, che si è guadagnata il soprannome di “Francobollo”. La buca da 123 iarde e tre putt è chiamata la “buca più corta dell’Open Championship”, secondo il Royal Troon Course, ma nonostante la sua breve lunghezza, è considerata una delle buche più pericolose di questo sport grazie al piccolo green circondato da bunker. La buca ha guadagnato il suo soprannome dopo che il golfista scozzese William Park la definì come avente una “superficie bassa delle dimensioni di un francobollo”.

