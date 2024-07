Come i colpi di Paul Skines lo hanno aiutato a raggiungere il dominio immediato nella Major League Baseball

ARLINGTON, Texas – La prima cosa che Paul Skines ha detto ai Buccaneers dopo aver firmato con loro è stata che non era abbastanza bravo.

Almeno non ancora.

Era la fine di luglio 2023 e la scelta numero 1 appena coniata – reduce da una delle migliori stagioni di lancio nella storia del baseball universitario – era a Bradenton, in Florida, per un incontro con il suo nuovo datore di lavoro. Skines, il direttore dello sviluppo dei giocatori John Baker e il coordinatore del lancio Josh Hooper si stabilirono nell’ufficio di Hooper presso il complesso di allenamento primaverile dei Pirati.

Anche le previsioni più ottimistiche su Skinnes non avrebbero potuto prevedere questo futuro. Meno di un anno dopo, il lanciatore da 6 piedi e 6 pollici dovrebbe iniziare martedì nell’All-Star Game della National League. È il primo giocatore a entrare nella squadra All-Star quell’anno dopo essere stato selezionato primo assoluto.

E questi onori sono ben meritati: Skines ha preso d’assalto la Major League Baseball, controllando i battitori con un’ERA di 1,90 durante le sue prime 11 partite, conquistando i riflettori, l’immaginazione e l’attenzione lungo il percorso.

Ma il percorso verso la celebrità professionale è stato prima lungo la costa del Golfo della Florida, dove i tre uomini si sono incontrati per tracciare un percorso di sviluppo. L’obiettivo del loro incontro era chiaro: capire come guidare i giocatori più carismatici del baseball degli ultimi dieci anni al dominio della major league. Baker e Hooper sono arrivati ​​preparati con una serie di suggerimenti, ma hanno chiesto a Skinnes di valutarsi prima di condividerli.

“Senza guardare la nostra lista, l’ha elencata.” [our recommendations] “Abbiamo parlato di cose che stava pensando a se stesso”, ha detto a Yahoo Sports Baker, che tiene un incontro simile con ogni giocatore che si unisce al sistema della lega minore di Pittsburgh. “È l’unica volta che mi trovo in un ambiente come questo con un debuttante .”

“La sua lista era più completa della nostra ed era anche più autoironica.”

Uno dei punti più importanti nell’agenda di Skinnes era l’aggiunta di un terzo tiro coerente, che avrebbe potuto aiutarlo meglio a neutralizzare i battitori mancini. Ha dato fuoco a tutti i battitori nel suo terzo anno alla LSU – registrando una media di 1,69 punti guadagnati in 122 inning e 2/3 con 209 strikeout e un OPS consentito di .449 – ma lo ha fatto facendo affidamento quasi esclusivamente su una combinazione di due tiri, un palla veloce e uno slider. Il lanciafiamme baffuto di tanto in tanto sfoggiava una palla di qualità, ma disse a Baker e Hopper che voleva qualcosa di diverso, qualcosa di migliore, qualcosa che potesse ingannare i migliori battitori del pianeta.

E così Skeens si mise al lavoro, creando e armeggiando con quello che alla fine sarebbe diventato lo “Splunker”, un rinoceronte largo-larghezza-con-il-subacqueo e profondo-verticale come uno splitter. È un cheat code mozzafiato che manda il giocatore a schiantarsi a terra, il che ha aiutato Skins a raggiungere rapidamente la celebrità.

Sviluppare una presentazione così efficace in un periodo di tempo così breve la dice lunga su ciò che rende Skines unico. Solo qualcuno con una rara combinazione di attitudine atletica, intensità competitiva, etica del lavoro e umiltà intellettuale avrebbe potuto apprendere e diffondere una simile esibizione.

Skinnis ha fatto il lanciatore e, a sua volta, il lanciatore ha fatto Skinnis.

Mentre Skinnes ha giocato in campo durante il suo breve debutto da professionista in cinque partite la scorsa estate, i funzionari dei Pirati non sono stati in grado di vedere il campo di persona fino alla fine dell’inverno scorso.

Fonti hanno detto a Yahoo Sports che Skinnes ha trascorso parte della finestra di trasferimento della scorsa estate presso l’Università della Georgia, dove ha lavorato al fianco dell’allenatore dei Bulldogs Wes Johnson. Johnson, una delle menti più rispettate nel mondo dei lanciatori, è stato l’allenatore di Skines alla Louisiana State University e ha svolto un ruolo cruciale nello sviluppo del suo passaggio all’Air Force in uno dei talenti più promettenti nella storia della Major League Baseball.

Alla fine della scorsa stagione, l’allenatore dei lanciatori di Hopper e Pirates, Oscar Marin, si è recato ad Athens, in Georgia, per vedere il campo di persona. Il loro rapporto è stato assolutamente sorprendente.

“Ricordo di aver sentito parlare… che stava lanciando qualcosa di 95-96 che aveva un impatto negativo [vertical movement]”Nessuno l’ha mai visto prima”, ha detto Baker a Yahoo Sports.

“Era una di quelle situazioni in cui se avessi sentito qualcosa del genere su un altro giocatore, avrei detto: ‘Sì, è vero’. Ma senti qualcosa del genere su un altro giocatore. [Skenes]”E tu dici: ‘Sì, potrebbe essere vero’. E lo abbiamo visto quando si è presentato durante l’allenamento primaverile.”

Anche l’outfielder dei Pirates Henry Davis ha visto una prima introduzione in campo durante l’interseason.

“La palla era più verticale rispetto a quella che cambiava a volte ed era più profonda. Ma questa volta era più simile al 92-94. Non era al 100%, vedeva solo come la palla avrebbe completato il suo arsenale”, ha detto Davis a Yahoo Sports .

“La cosa più importante è che aveva una visione di come sarebbe stato. Il nostro staff lo ha aiutato a dirigerlo forse negli ultimi 5 metri”, ha detto il vicedirettore dello stadio Jeremy Blech.

Il prodotto finale è lo stadio Senza eguali: Un tiro con così tanto movimento verticale che Statcast lo classifica come diviso. Tuttavia, la sua velocità media è di 94,1 mph e ha raggiunto 97 mph in più occasioni. In media, il campo, che Skins chiama il piombino, è già diventato il campo più efficace della Major League Baseball in questa stagione, Secondo la metrica del valore di esecuzione di Statcast.

“È pazzesco… alcune delle cose migliori che abbia mai visto, ovviamente”, ha detto Davis. “Ed è stato un giocatore a tempo pieno per circa due anni?”

In effetti, sono passati solo due anni da quando Skines ha giocato la sua ultima partita all’Accademia dell’aeronautica militare prima di trasferirsi alla Louisiana State University. Quella partita, una partita di playoff regionale contro l’Università del Texas, era una partita in cui Skines prese e puntò la palla per i Falcons.

Una volta che Skines arrivò a Baton Rouge, divenne subito chiaro che il suo futuro era in bilico. Nel momento in cui il lanciatore impettito iniziò a gareggiare nelle partite di allenamento autunnali, i suoi nuovi compagni di squadra iniziarono a capire il tipo di persona e di giocatore che si era unito al loro programma.

Due degli ex compagni di squadra della LSU di Skins – l’outfielder dei Nationals Dylan Crews e il primo base dei Rays Tre’ Morgan – erano ad Arlington, in Texas, durante il fine settimana per partecipare al Futures Game di quest’anno con i giocatori più promettenti della lega Small. Nelle interviste con Yahoo Sports, Nessuno dei due ha espresso alcuna sorpresa Sul rapido percorso di Skinnis verso la celebrità nella big league.

“Quando ero con lui al college, pensavo che in quel momento fosse un giocatore della major league che partiva per una squadra della major league. È un talento speciale”, ha detto Cruz, che era stato selezionato secondo nel draft dell’anno scorso.

Tuttavia, Morgan ha espresso il suo stupore per la portata del successo di Skinnis nel trasferire la sua superiorità ai massimi livelli. “È fantastico vederlo fare quello che faceva al college – letteralmente la stessa cosa – contro i migliori battitori del mondo”, ha detto.

Ma Skinnes non è lo stesso lanciatore di un anno fa. Ciò ha sviluppato le sue capacità e lo ha reso una forza formidabile non solo contro i giocatori mancini, per i quali cercava un’altra risposta, ma anche contro i destrimani. Non era così la scorsa stagione, quando schiacciava i giocatori del college. Ma questo è cambiato ora.

D’altra parte, l’essenza di Skinnis – la determinazione, la palla veloce, lo slider, l’energia sul monte che ricorda un Rottweiler contento che si diverte mentre mastica gli avversari – è incrollabile.

Inoltre, l’introspezione investigativa e l’autocritica costruttiva sono gran parte di ciò che rende Skinnes una persona della sua generazione. Sarebbe stato facile, persino comprensibile, riposare sugli allori e attenersi ostinatamente alla combinazione di toni che lo aveva spinto a vertiginose vette al college. Molti lanciatori, giocatori di baseball e persone in generale devono prima sperimentare il fallimento per riconoscere che il cambiamento è necessario.

Non magri.

“Vuole essere – e non [just] “È fantastico, vuole essere il migliore”, ha detto Bleich.

Il presente e il futuro dei Pittsburgh Pirates si sono adattati prima che lui ne avesse bisogno, prima ancora che i suoi capi avessero la possibilità di dirglielo. Il suo desiderio di migliorare – e le prodigiose capacità fisiche acquisite nel progettare un nuovo magnifico stadio – gli hanno permesso di crescere rapidamente e di fare la sua prima presenza in Major League in 11 partite.

“Potrebbe mettere fuori combattimento i battitori della Major League semplicemente con la sua palla veloce scorrevole”, ha detto Baker guardando indietro.

“Ma non so se sia un All-Star.”