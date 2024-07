Compagnie aeree e casi di volo ancora in ripresa dall’interruzione globale di CrowdStrike negli aeroporti O’Hare e Midway di Chicago

Chicago– Più di 1.100 voli sono stati cancellati e altri 2.867 rinviati negli Stati Uniti poiché le industrie del settore privato e pubblico continuano a essere colpite dall’interruzione mondiale di CrowdStrike a più di un giorno dal suo inizio. Sebbene molte aziende sembrino essersi riprese, il problema non è stato ancora completamente risolto.

Il problema dei viaggi aerei ha colpito duramente anche gli aeroporti di Chicago dopo un’interruzione tecnologica globale avvenuta venerdì.

ABC7 Chicago ora trasmette 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Clicca qui per guardare

Le compagnie aeree hanno trascorso sabato cercando di rimettersi in carreggiata.

Sabato pomeriggio, 135 voli erano stati cancellati all’aeroporto O’Hare, ma il ritardo medio era di soli 15 minuti. All’aeroporto di Midway la situazione è tornata alla normalità, con solo quattro voli cancellati sabato e lievi ritardi.

Leggi di più | Un’interruzione IT globale colpisce i voli negli aeroporti O’Hare e Midway di Chicago

Secondo Microsoft, l’interruzione ha interessato 8,5 milioni di dispositivi Windows, scatenando il caos globale con l’interruzione di compagnie aeree, banche e altri servizi. Microsoft non possiede CrowdStrike, una società di sicurezza informatica, ma gestisce ancora in gran parte i suoi sistemi.

“Sebbene la percentuale sia piccola, gli impatti economici e sociali diffusi riflettono l’uso di CrowdStrike da parte delle aziende che gestiscono molti servizi critici”, ha affermato Microsoft in un post.

L’interruzione è stata causata da un aggiornamento software difettoso inviato da CrowdStrike ai computer che eseguono il sistema operativo Microsoft Windows, causando il blocco dei voli e l’interruzione dei servizi finanziari e dei sistemi ospedalieri.

Secondo un rapporto della Cybersecurity and Infrastructure Security Agency del Dipartimento americano per la sicurezza interna, esaminato da ABC News, riavviare più volte i sistemi ha funzionato per alcune agenzie, mentre altre sono state comunque interessate.

Secondo il rapporto, diverse strutture governative statunitensi hanno riferito di non essere in grado di operare perché non potevano accedere a diverse applicazioni Microsoft 360 relative alle elezioni e ai database relativi alla registrazione degli elettori in Arizona, South Dakota, Texas e Washington.

Mentre venerdì le compagnie aeree americane United Airlines e Delta Airlines hanno deciso di sospendere i voli in tutto il mondo a causa di problemi di comunicazione, secondo il rapporto i sistemi della Transportation Security Administration non sono stati interessati. Sabato negli Stati Uniti sono stati cancellati almeno 1.143 voli, molti meno degli oltre 3.200 voli cancellati venerdì.

Delta rimane la compagnia aerea più colpita dalle interruzioni e l’aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta continua a registrare il maggior numero di ritardi e cancellazioni sabato.

American Airlines ha dichiarato di essersi “completamente ripresa” e di aver cancellato meno dell’1% dei voli oggi: 43 voli.

Secondo il rapporto del Dipartimento per la Sicurezza Nazionale, i sistemi di emergenza 911 interessati dall’interruzione sono stati trasformati in sistemi di backup pienamente operativi.

Correlati | Come un aggiornamento CrowdStike difettoso ha causato il crash dei computer di tutto il mondo

Venerdì mattina presto sono iniziati ad arrivare rapporti secondo cui un’interruzione tecnologica stava cominciando a mettere fuori servizio i servizi in tutto il mondo, un effetto a catena che avrebbe colpito milioni di persone.

In un aggiornamento pubblicato venerdì sera, la società ha affermato che “sta lavorando attivamente con i clienti interessati” dal problema.

Sistemi ospedalieri come il Brigham del Massachusetts General Hospital, che ieri ha interrotto gli interventi chirurgici elettivi e non di emergenza, ha affermato che opereranno tutta la notte e si aspettano di essere pienamente operativi sabato.

“Stiamo facendo ogni sforzo per ripristinare i sistemi elettronici che supportano l’erogazione dell’assistenza ai pazienti attraverso il nostro sistema”, ha affermato il generale Brigham in una dichiarazione rilasciata venerdì scorso. “I nostri team continueranno a lavorare tutta la notte per implementare soluzioni, e per questo tempo, prevediamo di essere operativi sabato 20 luglio 2024”.

Ayesha Ali e Luke Barr di ABC News hanno contribuito a questo rapporto.

ABC7 Chicago ha contribuito a questo rapporto.