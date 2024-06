‘Completamente distrutto’ – Come una porta bloccata impedisce agli astronomi di entrare nel mondo dei raggi X

Fuori dall’ufficio di Hiroya Yamaguchi c’è una lavagna piena di stelle che esplodono, diagrammi di astronavi e linee spettrali. Le stampe A4 oscurano quasi tutto lo spazio libero, tranne un piccolo angolo dove ogni tanto scarabocchia con il gesso bianco. In questo momento, Yamaguchi, professore associato presso l’Istituto giapponese di astronautica e astronautica, è in piedi davanti a questa lavagna, di fronte a me.

Mi sta tenendo un corso accelerato sulla missione X-ray Imaging and Spectroscopy, o XRISM, una partnership tra la NASA, la Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) e l’Agenzia spaziale europea (ESA). La prima cosa che ho imparato è che dicevo sempre il nome del telescopio in modo sbagliato. Fortunatamente, ripetevo per lo più nella mia testa la frase errata “ex-riz-um”. In realtà si pronuncia “criz-um”.

La seconda è che questo telescopio spaziale è stato lanciato il 6 settembre 2023 e porta con sé il peso più pesante di tutti: l’attesa.

I due precedenti telescopi a raggi X della Japan Aerospace Exploration Agency, Suzaku e Hitomi, hanno avuto problemi dopo il lancio. Lo spettrografo di Suzaku ha funzionato male dopo il lancio, ma è stato in grado di svolgere una missione di imaging durata un decennio. Le condizioni di Hitomi erano disastrose: dopo aver scattato la prima immagine ottica, la navicella è entrata in una rotazione incontrollata e si è divisa in due. Finora XRISM ha funzionato bene, afferma Yamaguchi, e ha già fornito agli scienziati una grande quantità di dati sin dalle prime luci di gennaio, comprese alcune scoperte che nessuno si aspettava di trovare.

“Ci sono molte sorprese”, ride Yamaguchi mentre lancia un’occhiata alle varie stampe attaccate al tabellone.

Tuttavia, c’è un piccolo problema.

Innanzitutto la buona notizia: lo strumento principale del telescopio, uno spettrometro a raggi X morbidi noto come Resolve, funziona come previsto. Notizie leggermente peggiori: la porta dello slot che copre Resolve non si è aperta. Diversi tentativi di aprire la porta – o “valvola a saracinesca” – sono falliti. Nonostante i rapporti forniti dalla Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) e dalla NASA Si è deciso di “utilizzare la navicella spaziale così com’è per almeno 18 mesi”. “Non è stato deciso ufficialmente”, mi ha detto Yamaguchi.

Un portavoce della NASA ha confermato: “La NASA e la JAXA continuano ad avere discussioni in corso sul miglior percorso da seguire per gestire XRISM; l’opzione principale attuale è raccogliere dati scientifici per i prossimi 18 mesi prima di fare un altro tentativo di aprire la valvola a saracinesca, ma le agenzie lo faranno non farlo.” Continuare a valutare le alternative”.

Quando la porta si chiude, un curioso “e se?” La situazione per gli specialisti di missione e gli astronomi a raggi X si presenta. Da un lato, la navicella spaziale funziona alla grande e mostra la sua capacità di fornire una grande quantità di dati nuovi ed entusiasmanti. Tentare di aprire la porta potrebbe danneggiare la navicella. D’altra parte, l’apertura della porta potrebbe cambiare radicalmente la nostra comprensione dell’universo.

Risolvi per x’

I raggi X forniscono un modo per esplorare alcuni dei fenomeni più energetici dell’universo, ma poiché l’atmosfera terrestre blocca i raggi X, i telescopi spaziali sono necessari.

“Stiamo svelando la struttura dell’universo”, mi dice Aurora Simionescu, astrofisica dell’Istituto olandese per la ricerca spaziale. “Questo è ciò che fanno i raggi X.”

Attualmente ci sono più di una dozzina di telescopi a raggi X nello spazio, incluso l’Osservatorio Chandra della NASA, uno dei cosiddetti osservatori maggiori e forse il più famoso per Viste incredibili Mi è stato presentato l’universo dei raggi X. Con la sua capacità di vedere gli spettri di raggi X più dettagliati fino ad oggi, XRISM spera di creare un’eredità simile. Tuttavia, Yamaguchi sottolinea che sebbene Chandra e XRISM osservino la stessa parte dello spettro elettromagnetico, dovrebbero farlo in modi diversi. Ciò dipende dall’hardware di bordo.

La soluzione è il cosiddetto microspettrometro. Il rilevatore converte i raggi X in calore, misurando piccoli cambiamenti di temperatura – stiamo parlando di cambiamenti in millikelvin – per determinare il numero e l’energia dei raggi X osservati provenienti da una particolare regione dello spazio. L’energia viene misurata in elettronvolt (eV).

Pertanto il dispositivo deve essere raffreddato solo fino a pochi gradi sopra lo zero assoluto. Questa è ancora più fredda della radiazione cosmica di fondo a microonde, che è la radiazione rimasta dall’inizio dei tempi. Questa radiazione è diffusa in tutto il nostro universo, anche adesso Nascosto agli occhi umani A causa di quanto fa assolutamente freddo. “Praticamente sei circa 30 volte più freddo della parte più fredda dello spazio”, dice Simionescu. L’effetto di raffreddamento estremo è ottenuto con mezzi chimici e meccanici.

Chandra utilizza uno stile diverso di rilevatore di raggi X, che presenta una serie di dispositivi ad accoppiamento di carica o CCD. Questo converte i fotoni dei raggi X in elettroni, anziché in calore.

Misurare l’energia è particolarmente utile, perché puoi tracciare il numero di raggi X che colpiscono il tuo telescopio rispetto al loro livello di energia, creando quello che i ricercatori chiamano “spettro”. La soluzione XRISM in questo caso presenta un vantaggio. È in grado di misurare energie da 20 a 30 volte superiori a Chandra e con maggiore precisione. “Ciò consente a XRISM di studiare più in dettaglio la fisica atomica e la struttura della velocità delle sorgenti di raggi X”, afferma Patrick Slane, direttore del Chandra X-ray Center.

Spettro Suzuki dei resti di supernova rispetto alla versione XRISM. Vedi come XRISM può catturare dettagli sottili che la Suzuki non è riuscita a catturare? (Credito immagine: JAXA)

Tuttavia, Chandra ha i suoi vantaggi. Slane afferma che è anche realizzato con specchi a raggi X della migliore qualità mai realizzata, il che significa che la sua qualità di immagine supera di gran lunga quella di XRISM. La chiave qui è che gli specchi danno a Chandra una risoluzione angolare di 0,5 secondi d’arco, consentendo a Chandra di distinguere tra oggetti vicini tra loro nel cielo. Confrontalo con XRISM, che ha una risoluzione angolare di 1,7 secondi d’arcominuti.

Grazie a questa impresa ingegneristica, Slane afferma che Chandra può individuare sorgenti di raggi X puntuali circa 200 volte più facilmente di XRISM. In termini pratici, ciò rende il telescopio della NASA estremamente utile per mettere a fuoco quelle sorgenti puntiformi: bersagli distanti e più piccoli come stelle di neutroni, pianeti e comete. XRISM è utile per “allungare” gli obiettivi, come la diffusione del gas tra e all’interno delle galassie.

Il che ci porta infine alla valvola a saracinesca XRISM: la porta chiusa impedisce efficacemente ai raggi X a bassa energia di raggiungere il rilevatore. A partire da ora, il telescopio continua a esplorare il mondo dei raggi X ad alta energia perché quelle lunghezze d’onda non sono influenzate dal problema del gate – infatti, sia Yamaguchi che Simionescu affermano che produce già risultati impressionanti a energie più elevate.

Ma se la porta rimane bloccata per sempre, gli scienziati dovranno vedersela con parti dell’universo che sono inaccessibili… almeno, fino a quando non arriverà un altro telescopio a raggi X, che probabilmente sarà la missione Athena a metà degli anni ’30.

XRISMgate

La valvola a saracinesca è stata progettata per mantenere un quasi vuoto all’interno del criostato del telescopio (il frigorifero che garantisce che i suoi strumenti rimangano estremamente freddi) mentre XRISM era centrato a terra.

Una volta che il telescopio sarà in orbita, mantenere questo tipo di vuoto non sarà un problema. Nello spazio, lo spazio stesso crea il vuoto. Per questo motivo, la valvola a saracinesca è progettata per aprirsi in un processo in due fasi dopo il rilascio, tramite una serie di attuatori. In breve, gli attuatori scorrono indietro per consentire l’apertura della porta, costituita da una finestra in berillio e rete d’acciaio. Ciò non è accaduto.

La Japan Aerospace Exploration Agency ha provato ad aprire il dispositivo in tre diverse occasioni, ma non si è mosso. Il prossimo tentativo sarà più rischioso, poiché potrebbe richiedere il riscaldamento della navicella spaziale a causa di temperature e vibrazioni estremamente basse. l’obiettivo? Spostamento forzato dei motori. Questo è un rischio che le agenzie spaziali che lavorano su XRISM dovranno valutare. Con la saracinesca chiusa, stanno effettivamente salvando i dati bancari. Sono dati molto buoni.

“La cosa più bella è quando guardi i dati e non sembrano quelli che ti aspettavi – e questo accade con gli attuali dati XRISM”, dice Simionescu.

L’ammasso di galassie Abell 2319 è stato catturato nella luce dei raggi X (mostrata in viola) dal telescopio spaziale XRISM. (Credito immagine: JAXA/NASA/XRISM Xtend; sfondo, DSS)

Tuttavia, questa è ancora una pausa difficile per Simionescu. È particolarmente interessata allo studio dei raggi X provenienti dalle “atmosfere galattiche” – le cose che XRISM è progettato per osservare con una valvola a cancello aperto. Con il portale chiuso, quella parte del mondo dei raggi X rimane rinchiusa. È completamente d’accordo con la decisione di non rischiare di provare ad aprire il portale, almeno per ora. Ma ciò non significa che non sia doloroso, sapendo cosa potrebbe esserlo.

“Sono molto triste che non riusciamo a vedere sotto i 2 keV”, dice Simonescu.

E cosa potrebbe nascondersi sotto?

Alcuni telescopi spaziali a raggi X, come XMM-Newton dell’Agenzia spaziale europea, possono vedere raggi X a energia inferiore, fino a meno di 2 keV. Ad esempio, l’ammasso della Chioma, che contiene più di 1.000 galassie, è stato osservato a energie fino a 0,3 keV. Anche un altro strumento XRISM, Xtend, è in grado di raggiungere energie più basse. Ma anche questi sono rivelatori CCD e non sono utili per ottenere spettri.

Con l’eccezione di XRISM, nessun telescopio a raggi X in orbita attorno alla Terra ha la capacità di guardare attraverso oggetti “estesi” a basse energie e ad alta risoluzione, il che è particolarmente importante per il lavoro di Simionescu.

Durante una chiamata online, ha condiviso un’immagine a raggi X ad ampio campo di M87, Il primo buco nero fotografato dall’uomo con la luce visibile . Era la foto Interrotto da Chandra Nel 2019.

“Questa è la cosa che preferisco al mondo”, dice emozionata.

Lo spazio che circonda questo buco nero è un vortice. L’indicatore di Simionescu rimbalza nel cielo indicando il massiccio getto emanato dal buco nero, nonché regioni di gas denso e un lungo filamento lungo anni luce nell’universo. Descrive un grafico degli spettri che Chandra ha osservato in M87 – tutti inferiori a 2 keV – e nota come siano tutte linee di emissione “molto massicce” di ossigeno, neon, nichel e altri gas.

Con l’apertura del portale, le cose cambieranno.

“Puoi conoscere la composizione del gas, come viene spostato, come viene espulso dal buco nero: tutte informazioni che non puoi ottenere in questo momento”, afferma.

È interessante pensare al balzo in avanti di XRISM sullo sfondo dell’incertezza che circonda la missione Chandra della NASA.

Sfortunatamente, il campo dell’astronomia a raggi X potrebbe rimanere senza Chandra nel prossimo futuro. Le operazioni del telescopio spaziale, che durano da 25 anni, dovranno affrontare importanti tagli di bilancio nel 2024. Lo dicono gli astronomi Il bilancio proposto eliminerebbe la missione.

“Se Chandra venisse cancellato, perderemo un’enorme risorsa per tutta l’astrofisica moderna”, afferma Slane.

Sarebbe una fine ignominiosa per il grande osservatorio, che rimane prezioso per le scoperte future, compreso il lavoro insieme a XRISM. Se JAXA aprirà le sue porte, Chandra sarà uno strumento importante per il follow-up delle osservazioni XRISM.

Nel frattempo, i fantasmi di Suzaku e Hitomi rimarranno fino al prossimo tentativo di aprire la porta. In questo momento, il campo dell’astronomia a raggi X è entusiasta di ciò che verrà. Lo scenario peggiore non è poi così grave, a seconda di come lo si guarda.

“Stiamo raccogliendo dati sorprendenti che nessuno è stato in grado di ottenere prima”, afferma Simonescu. “Gli spettri sono tutti assolutamente sorprendenti.”