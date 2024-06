Con Copilot Plus sono disponibili PC Windows nuovi e migliorati

Ciao amici! sei il benvenuto Installatore No. 43 è la tua guida al meglio e bordo-Le cose più meravigliose del mondo. (Se sei nuovo qui, benvenuto, ci hai trovato molto entusiasti, e puoi leggere anche tutti i vecchi numeri su Installatore Home page.)

Questa settimana ne stavo leggendo com E Telepatia E Orologio di John Lennonguardare Innocente E ha suonato ver, Test ginspark Per le attività di ricerca sull’intelligenza artificiale, ridisegna la mia schermata iniziale con stupidoE prova l’avena notturna per cercare di rendere le mattine meno caotiche. (Si scopre che il burro di arachidi rende tutto migliore di circa il 20%.)

Ho anche un nuovo podcast tecnologico, alcuni nuovi strumenti utili, una nuova app di calendario, il gioco che prenderà il sopravvento sul mio fine settimana e molto altro ancora. Entriamo nel merito.

Condivisione dello schermo

io sospetto Nick Quah Mi ha fatto conoscere i podcast più fantastici di chiunque altro sulla Terra. Entrambi nei primi giorni di Baccello caldo O nel suo paese Velocità 1,5x Newsletter dentro aquila (il bordo(il nostro sito gemello qui su Vox Media), sembra ascoltare tutti gli spettacoli in continuazione. Proprio questa settimana, infatti, ha scritto un interessante racconto a riguardo Come i podcast hanno preso il sopravvento sulla chat Ne ha nominati alcuni I più grandi nomi della nuova radio.

Ho chiesto a Nick di condividere la sua schermata iniziale perché a) ero curioso dell’app per podcast che usa eb) speravo che consigliasse un nuovo programma o due. Ho realizzato il mio desiderio entrambe le volte! Ecco la schermata iniziale di Nick, oltre ad alcune informazioni su quali app utilizza e perché:

il telefono: Aggiornato di recente dal mio fidato iPhone 12 all’iPhone 15. Finora sembra a posto; Non mi preoccupo più di perdere energia sui voli lunghi.

Sfondo: La mia dolce piccola Siobhan (alias Shopie).

Applicazioni: Calendario, Foto, Orologio, Meteo, Google Maps, Attività, Google Calendar, Gmail, Spotify, TikTok, Instagram, Steam, Delta, Strava, Discord, Slack, Azioni, LastPass, Messaggi, Telefono, Firefox, Pocket Casts.

Sì, beh, come puoi vedere, sono piuttosto vanigliato per la maggior parte del tempo. Tutte le app immediatamente accessibili sono cose che incontro con una certa frequenza ogni giorno. Google Maps per la navigazione (e l’hacking). Cosa fare per mettere ordine nella mia mente. TikTok e Instagram per fare qualcosa in bagno. Ho giocato molto in questi giorni, quindi navigo costantemente su Steam alla ricerca di offerte. Strava, perché in qualche modo sono diventato un grande corridore. Ho anche frequentato molto Delta, lavorando su un arretrato di vecchi JRPG. E ovviamente Pocket Casts, il mio preferito per ascoltare i podcast. READ Twitch prende di mira i flussi di sedere con una nuova regola che vieta "contenuti incentrati su parti intime del corpo per un lungo periodo di tempo"

Ho anche chiesto a Nick di condividere con me alcune delle cose che gli interessano in questo momento. Ecco cosa ha rispedito:

Sono un grande fan del rivedere le cose e, per qualsiasi motivo, l’estate è solitamente il periodo in cui faccio le mie visite annuali. Adesso mi sto facendo strada Si alzò e prese fuoco Per la sesta volta. Oh mio Dio, questo spettacolo è così bello. È il nostro decimo anniversario, sai?

Per la sesta volta. Oh mio Dio, questo spettacolo è così bello. È il nostro decimo anniversario, sai? Come il resto dell’universo in questo momento, a quanto pare, sto scavando Chappelle Rouen. “La supernova del vino rosso” Molto bene.

Molto bene. Mi faccio strada lentamente La stagione della strega: magia, terrore e redenzione nella città dell’amore , Storia di San Francisco del 2013 di David Talbot. Lo trovo molto bello

, Storia di San Francisco del 2013 di David Talbot. Lo trovo molto bello Segui gli episodi Il mio controller perfettoL’eccellente intervista di Simon Parkin intitolata “Desert Island Discs, But for Video Games” mostra che questo funge anche da divertente cronaca storica del mezzo.

Crowdsourcing

Ecco cosa Installatore comunità questa settimana. Voglio sapere anch’io cosa stai facendo adesso! e-mail installer@theverge.com Oppure mandami un messaggio su Signal — @davidpierce.11 ​​​​— con i tuoi consigli per qualsiasi cosa e ogni settimana presenteremo alcuni dei nostri preferiti qui. Per ulteriori consigli di quelli appropriati qui, vedere le risposte a Questo post è su argomenti.

“Questa piccola macchina fotografica. Ho cercato molti modi per giustificarlo perché è così carino, ma anche le immagini sono sorprendentemente decenti. -Doulton

“pagando Come in precedenza. È il server Nostr che espone l’API Mastodon ai suoi client. Quindi la promessa è che sarai in grado di utilizzare la bellissima app Mastodon (Ivory, Ice Cubes) e aggiungere la connessione Nostr direttamente ad essa. Agirà come un server aggiuntivo nella stessa app in cui si trova il tuo account Mastodon principale. – Adnan

“Lentamente ho ripreso a guardare le carte collezionabili dei Pokemon e sono diventato dipendente dalla visione TheBulbaStore Su Youtube. È molto interessante vedere il punto di vista del venditore e i prezzi che alcune carte stanno fissando adesso!” – Fatto

“I segreti di Hawthorne e Horowitz Di Anthony Horowitz. Recentemente è stata pubblicata la quinta parte della serie, per morire. Tutti usavano giochi di parole sulla tortura come soprannomi (in questo caso, “lockdown” è una parola britannica per un’area chiusa). Inoltre, i libri sono metafiction, con lo stesso Horowitz come personaggio principale, e parla di come ha scritto la serie di gialli che stai leggendo. Tuttavia, sono alcuni dei migliori gialli contemporanei che abbia mai letto e fanno un ottimo lavoro nel rendere omaggio ad Agatha Christie, il tutto giocando con il genere. -Kendrick READ Auricolari ANC Pro $ 139, 30% di sconto

“Gioco e guardo gli scacchi! Gli scacchi sono fantastici adesso! Ci sono tanti modi fantastici per giocare, ma… Chess.com Probabilmente migliore per i principianti. Ci sono ottimi contenuti su YouTube sugli scacchi Eric Rosen, Irina Crash, Levi RosemannE Hikaru Nakamura. Sono diventato così bravo che un giorno avrei potuto insegnare a mia nipote di tre anni a diventare insegnante. – Rayyan

“Mi sto davvero divertendo”Jet lag: il gioco” su YouTube. Immagina bella gara, Ma in realtà buono e non scritto. I padroni di casa sono simpatici e il gioco ha una discreta complessità alle spalle. Stanno per concludere la loro stagione in Australia, ed è stato interessante.” -Dave

“Attualmente sto leggendo Hell Divers II: Fantasmi Di Nicholas Sansbury Smith. Una fantascienza post-apocalittica sui saltatori della corona che si tuffano in terre desolate radioattive per raccogliere rifornimenti da mostri mutanti, e sì, è bello come sembra. -Jesse

“Ero ossessionato dal mio nuovo ClaydoclockUna versione digitale del classico orologio analogico. È dotato di volti mutevoli curati dall’artista e può anche ticchettare e suonare l’orologio, se lo desideri. Meglio ancora: non ha altre funzioni e non è collegato a un’app o al telefono. Semplicità ed eleganza allo stato puro. -Jonathan

“Credo fermamente che un server domestico o un NAS sia utile e facilmente accessibile a più persone di quante ne abbiano attualmente. Molte più persone dovrebbero averne uno proprio Server Plex, Buco dentro di me, Archiviazione cloud self-hosted, Mestiere del Maine serverO VPN ospitata autonomamente. Tutto ciò di cui hai bisogno è un vecchio computer se vuoi mantenerlo semplice. E se non ti dispiace imparare a lavorare con Linux, puoi anche utilizzare un vecchio telefono Android o una copia economica di un Raspberry Pi. -Voltaire

