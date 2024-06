Con la scomparsa del leader dell’espansione di Destiny 2, avremo ancora espansioni?

Destino 2 Benjy

Sulla scia del successo del lancio di The Final Shape in Destiny 2, uno dei leader chiave che ha contribuito a realizzarlo ha appena annunciato che lascerà l’azienda. Si tratta di Catarina Macedo, responsabile del progetto di espansione, ospite abituale dei videoclip e forza trainante della qualità del look finale.

Dice che si prenderà un po’ di tempo libero prima di andare avanti, ma sta costruendo qualcosa di completamente nuovo, il che suggerisce che non andrà a lavorare su qualche franchise esistente. Non sappiamo se rimarrà sotto l’egida di Sony.

Potrebbe essere troppo presto per annunciare una nuova prospettiva di espansione, ma la domanda è… ce ne sarà una? La domanda più grande che i fan si pongono da molto tempo è: Destiny 2 continuerà ad avere vere espansioni come ha fatto negli ultimi sette anni?

Bungie aveva precedentemente dichiarato che avrebbe parlato del futuro di Destiny 2 dopo il lancio di The Final Shape. Lo ha fatto, ma ha coperto solo i prossimi tre episodi, terminando con un teaser di qualcosa chiamato Destiny: Frontiers, che non sembra un’espansione, ma piuttosto forse una storia completamente nuova con la teoria secondo cui i giocatori di Destiny lasceranno il suo attuale sistema solare. sistema. Ma saranno in grado di vedere maggiori dettagli? Quale Espansioni incluse?

Ci sono alcune teorie che suggeriscono che Destiny passerà a un modello di soli episodi per un periodo di tempo, più o meno equivalente a stagioni estese, e non ci sarà molta espansione nel mezzo.

Tuttavia, anche con Tutto questo non è confermato e i nuovi episodi non sono stati confermati. Anche senza Katarina, non sono ancora convinto che ciò accadrà. Perché? È molto semplice.

soldi.

La stragrande maggioranza dei soldi guadagnati da Bungie, che ora vanno direttamente al nuovo proprietario Sony, provengono dalla vendita della sua espansione annuale, o da un pacchetto di quell’espansione con le sue stagioni successive per circa $ 100. O espansioni precedenti in cui i giocatori nuovi o abbandonati stanno cercando di recuperare terreno.

Sì, Destiny 2 ha microtransazioni, sì, puoi acquistare stagioni, ma il principale motore di entrambe le entrate, e quindi il mantenimento di una base di giocatori che spende soldi in altre cose, sono quelle espansioni. Perderlo sarebbe enorme e significherebbe meno soldi spesi per la produzione di contenuti, il che significa meno opportunità di condivisione, spesa, ecc. Anche se sì, Bungie ha in arrivo Marathon come nuovo gioco, questo è un grosso, grosso rischio nell’attuale panorama multiplayer in cui tutti sono rimasti bloccati a giocare a Fortnite, Warzone e Apex negli ultimi anni, senza dare una possibilità a molti nuovi arrivati. Bungie ha bisogno che Destiny continui, e sembra quasi impossibile immaginare un futuro non scalabile.

Ho sentito altre teorie secondo cui si tratta di ridimensionare il lavoro su Destiny 3. Basta realizzare episodi per due anni e pubblicare Destiny 3 nel 2026 o giù di lì. Questa sequenza temporale è semplicemente impossibile, continuando a produrre contenuti live-action mentre si lavora anche su un sequel su vasta scala che verrà rilasciato presto. Penso che un giorno un sequel di Destiny arriverà, ma non prima dell’hardware di nuova generazione, e non può aver superato la fase concettuale adesso. Un gioco di queste dimensioni richiederebbe probabilmente 4-5 anni per essere realizzato, motivo per cui non penso che uscirà fino al rilascio di PS6 e Xbox Qualunque. Ma vedremo.

Penso che Destiny 2 abbia bisogno di espansioni, ma stanno cambiando così tante cose che è difficile sapere dove andranno le cose. Prima che Katarina se ne andasse, se ne andò anche il direttore del gioco Joe Blackburn. Nel frattempo, ci sono leader ancora più controversi come Pete Parsons, Luke Smith e Mark Noseworthy, che appaiono raramente. Penso che Bungie debba iniziare a essere più specifica su ciò che verrà dopo Codenames, poiché l’attuale formato degli episodi da solo potrebbe iniziare a perdere rapidamente giocatori.

