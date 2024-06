Con l’hype al Fenway questo fine settimana, considera una rinnovata rivalità tra Red Sox e Yankees

L’ufficiale capo del baseball dei Sox Craig Breslow e il direttore generale degli Yankees Brian Cashman si sono elogiati a vicenda per aver stretto un accordo che ha aiutato entrambe le squadre.

Era disgustoso.

L’entusiasmo è finalmente tornato questo fine settimana al Fenway Park quando i Sox hanno preso due su tre dagli Yankees, conquistando la serie con una vittoria per 9-3 domenica sera davanti a un pubblico di 36.718 spettatori.

È stata la folla più numerosa della stagione. E un voto.

I Sox misero in imbarazzo gli Yankees rubando il record di franchigia di nove basi, quattro di David Hamilton. Il vecchio record di otto giocatori risale al 1940 contro i Philadelphia Athletics di Connie Mack.

In diverse occasioni, i fan hanno cantato: “Gli Yankees fanno schifo”, mentre i Sox si scatenavano. Alla fine, i tifosi della squadra ospite del Fenway sono annegati.

“All’inizio, sembrava la festa del papà”, ha detto il manager dei Sox Alex Cora. “La gente andava al brunch e mangiava mimose e stava semplicemente a guardare. Ma quando abbiamo iniziato ad andarci, è stato fantastico.”

Era molto simile ai vecchi tempi con tutte e tre le partite che duravano più di tre ore.

Di più, per favore. Se i Celtics finiranno la corsa per il campionato lunedì, passeranno quasi tre mesi prima che i Patriots aprano la loro stagione. I Sox possono rendere l’estate interessante.

La scorsa settimana ha suscitato speranze. Sul 37-35, i Sox sono due partite sopra .500 per la prima volta dal 22 maggio e hanno vinto cinque su sette. Erano 4-2 in casa contro Phillies e Yankees.

“La migliore squadra della NL e la migliore squadra dell’AL. I ragazzi possono trarre vantaggio da questo”, ha detto Rob Refsnyder, la cui leadership ha tenuto unito il club. “Stanno giocando bene. È stato divertente vedere crescere questa squadra.

“La dinamica del nostro attacco è diversa quando si tratta di due vicini [Duran] E Hamilton è alla base. Colpiremo per avere più forza quando [Triston] Casas è tornato. Ma con la velocità puoi sempre trovare il modo di segnare.

Connor Wong si è collegato con una tripla da due punti nel settimo inning al Fenway Park. Matthew J. Lee/Staff del globo

L’esterno dei Sox Kutter Crawford ha rinunciato a un fuoricampo grattacielo di Aaron Judge nel primo inning e poi ha segnato una doppietta oscillante. Crawford si ritirò 12 su 13 ad un certo punto prima che gli Yankees segnassero due volte nel sesto.

A quel punto, i suoi compagni di squadra avevano costruito un vantaggio che i Bulls avrebbero mantenuto.

“Non sono sicuro di aver mai sentito Fenway in quel modo prima”, ha detto Crawford. “Essere in panchina e sperimentare tutto ciò, è stato bello. Questa è stata una buona settimana per noi. È qualcosa su cui possiamo costruire ed entusiasmare i fan”.

Dopo la sconfitta per 8-1 di venerdì, i Sox hanno segnato 17 punti nelle due partite successive. Sabato hanno usato energia, collegandosi su sei doppi. Poi sono stati veloci domenica con nove palle recuperate, 13 singoli e una tripla.

Con Ceddanne Rafaela che arriva nono, Duran primo e Hamilton secondo, i Sox hanno tre homer di fila. Si sono uniti per sette palle recuperate mentre il ricevitore degli Yankees Jose Trevino sembrava impotente.

“Spingeremo oltre i limiti. Abbiamo un gruppo di atleti”, ha detto Cora.

Quando è stata l’ultima volta che hai sentito un manager dei Red Sox dire una cosa del genere?

Cora faceva parte della rivalità Sox-Yankees come giocatore. Sa cosa vuol dire giocare a “Sunday Night Baseball”, lasciare Fenway dopo mezzanotte e volare in un’altra città per iniziare un viaggio.

Questa è la sfida che i Sox affrontano lunedì contro i Blue Jays, che domenica pomeriggio hanno battuto i Guardiani a Toronto.

Per Korra il lunedì può essere più importante del fine settimana.

“Devi risparmiare energia”, ha detto. “Il giorno dopo è importante. Non possiamo venire a Toronto e aspettarci di vincere una partita. Abbiamo fatto un buon lavoro contro i Phillies. Abbiamo fatto un buon lavoro contro gli Yankees e ora abbiamo Toronto.

Chiedi di più? Così parla un manager che ama la sua squadra.

