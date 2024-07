CONMEBOL e Hard Rock Stadium affrontano azioni legali dopo la caotica finale di Copa America

Problemi legali incombono a Miami per gli organizzatori della finale di Copa America.

Gli operatori dell’Hard Rock Stadium e la Confederazione del calcio sudamericano (CONMEBOL), che ha organizzato il torneo, affrontano molteplici cause legali. Nei giorni successivi alla caotica partita di domenica tra Argentina e Colombia.

I tifosi hanno affermato che gli organizzatori non sono riusciti a controllare la folla il giorno della partita, con il risultato che agli spettatori è stato negato l’ingresso allo stadio, anche dopo aver speso migliaia di dollari per i biglietti. In un caso, una fan ha affermato di essere stata danneggiata fisicamente dalla folla disordinata.

Vai più in profondità “È stato disumano”: perché la finale della Copa America è stata ritardata e si è quasi trasformata in un grave disastro

Almeno quattro cause legali sono state intentate da più tifosi presso la Circuit Court dell’undicesimo distretto della contea di Miami-Dade, inclusa un’azione legale collettiva intentata “per conto di tutte le persone che hanno acquistato i biglietti per la finale di Copa America e a cui è stato negato l’ingresso”. È probabile che seguiranno altre cause legali.

I funzionari della CONMEBOL e dell’Hard Rock Stadium hanno rifiutato di commentare la causa pendente quando sono stati contattati venerdì.

Jacqueline Martinez ha intentato la prima causa lunedì pomeriggio, appena 15 ore dopo che l’Argentina ha vinto il suo secondo titolo consecutivo di Copa America. Martinez ha intentato una causa contro il South Florida Stadium o l’Hard Rock e la Confederazione sudamericana di calcio.

Secondo la causa, Martinez ha acquistato quattro biglietti per la finale di Copa America, per un totale di 4.395,59 dollari. Tuttavia, le è stato negato l’ingresso “a causa di un gran numero di persone che si sono precipitate nella piazza ed sono entrate illegalmente, causando sovraffollamento e problemi di sicurezza”.

La causa affermava che il sovraffollamento era dovuto “all’incapacità degli organizzatori di implementare adeguate misure di controllo della folla, protocolli di sicurezza e processi di verifica dei biglietti”.

Mercoledì Marta Pintos, Eduardo Martinez e Nicolas Osorio hanno intentato una seconda causa quasi identica. Ciascuna di queste cause legali richiedeva danni superiori a $ 50.000.

Giovedì Isabel Quintero ha intentato una terza causa contro l’Hard Rock Stadium e la Confederazione sudamericana di calcio. Nella sua causa, Quintero ha affermato di “aver subito gravi ferite” nella finale. “L’enorme folla e gli ospiti indisciplinati avrebbero potuto essere previsti ed evitati”, afferma Quintero.

Quintero ha affermato che le è stato “negato l’ingresso, spinta, calpestata e scontrata con oggetti a causa del totale disprezzo degli imputati per la sicurezza dei loro ospiti”.

Giovedì è stata intentata anche un’azione legale collettiva contro gli operatori dell’Hard Rock Stadium. Questa denuncia, presentata da Jason Manco di New York, non nomina CONMEBOL come imputato. Manco ha detto di aver acquistato due biglietti per $ 5.486,94 per assistere alla finale di Copa America del 17 luglio, ma come innumerevoli altri, gli è stato negato l’ingresso.

La causa rileva che i fan “hanno pagato milioni di dollari per partecipare all’evento”, ma domenica gli è stato negato l’ingresso come a Manco. La causa indica che l’azione collettiva potrebbe rappresentare fino a 7.000 individui.

La causa di Manco sostiene che i funzionari dello stadio avrebbero dovuto sapere che ulteriori misure di sicurezza e di controllo della folla “erano necessarie date le scaramucce avvenute nei precedenti eventi di Copa America, inclusa la partita tra Colombia e Uruguay”.

Vai più in profondità READ Il reclutamento dei Warriors di Buddy Hield guidato da Steve Kerr e Chris DeMarco - NBC Sports Bay Area e California Come la partita Uruguay-Colombia si è trasformata nel caos e le domande sollevate da queste brutte scene

Manco ha anche affermato che i funzionari dello stadio “hanno ignorato gli avvertimenti di CONMEBOL, l’organizzatore dell’evento, sulla necessità di ulteriori misure di sicurezza e di controllo della folla”.

Mentre i problemi legali continuavano a crescere, gli organizzatori hanno rilasciato pochi commenti nei giorni successivi alla finale di Copa America, sollevando dubbi su chi abbia il controllo ultimo sui piani di sicurezza.

Lunedì, la Confederazione calcistica sudamericana ha attribuito parte della colpa ai funzionari dell’Hard Rock Stadium nella sua unica dichiarazione pubblica dalla fine del torneo.

“In questo caso, CONMEBOL era soggetta alle decisioni prese dalle autorità dell’Hard Rock Stadium, in conformità con le specifiche responsabilità contrattuali per le operazioni di sicurezza. Oltre ai preparativi specificati in questo contratto, CONMEBOL ha raccomandato “Queste autorità hanno adottato procedure che erano state dimostrato efficace in eventi di questa portata e che non erano stati presi in considerazione.”

I funzionari dell’Hard Rock hanno risposto martedì con una dichiarazione affermando che la sede ha ospitato “centinaia di eventi di livello mondiale nel corso dei suoi 37 anni di storia”, inclusi i Super Bowls della NFL e altre partite di calcio internazionali. Anche questi sono stati il ​​risultato di uno sforzo di collaborazione tra l’organizzatore, le forze dell’ordine locali e la sede, hanno detto i funzionari dello stadio.

I funzionari della sede hanno dichiarato: “L’Hard Rock Stadium ha lavorato in collaborazione con CONMEBOL, CONMEBOL e le forze dell’ordine locali sulla sicurezza prima e durante la Copa America. Le agenzie si sono incontrate regolarmente, compresi briefing quotidiani sulla sicurezza durante il torneo, che è durato Il Rock Stadium ha implementato, e in molti casi superato, le raccomandazioni di sicurezza di CONMEBOL durante tutto il torneo e la finale.”

I funzionari di Hard Rock hanno affermato che valuteranno i protocolli in atto in tutti gli aspetti delle operazioni dello stadio, come fanno dopo ogni evento importante.

I funzionari hanno anche detto che lavoreranno per risarcire i tifosi che avevano i biglietti e non hanno potuto assistere alla finale. Lo stadio è stato chiuso quando i funzionari hanno ritenuto che la sede avesse “raggiunto la sua capacità massima”.

I funzionari hanno stimato domenica che “migliaia” di tifosi hanno tentato di entrare con la forza nello stadio senza biglietti, il che significa che potrebbero esserci migliaia di ospiti con i biglietti che non sono riusciti ad entrare nello stadio.

Alla domanda sui rimborsi, i funzionari di CONMEBOL e Hard Rock hanno detto: L’atleta Venerdì I fan che hanno acquistato i biglietti tramite Ticketmaster e a cui è stato negato l’ingresso devono contattare Ticketmaster per richiedere un rimborso. Se qualcuno ha acquistato i biglietti su un mercato secondario, le sue richieste di rimborso dovrebbero essere indirizzate al venditore specifico da cui ha acquistato i biglietti.

Lettura obbligatoria

(Foto: Carmen Mandato/Getty Images)