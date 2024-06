Conor Gallagher sostituirà Trent Alexander-Arnold nel centrocampo dell’Inghilterra contro la Slovenia

L’allenatore dell’Inghilterra Gareth Southgate dovrebbe apportare un cambiamento al suo centrocampo durante la partita finale di martedì nella fase a gironi di Euro 2024, inserendo Conor Gallagher al posto di Trent Alexander-Arnold.

La squadra di Southgate guida il Gruppo C con quattro punti nelle prime due partite e cerca di passare in vantaggio quando affronterà la Slovenia a Colonia.

Solitamente giocato come terzino destro nel Liverpool, Alexander-Arnold è stato utilizzato in un ruolo insolito insieme a Declan Rice contro Serbia e Danimarca, un’idea che ha diviso le opinioni.

Il 25enne è stato espulso dopo 54 minuti contro la Danimarca, ma le sue tre occasioni e i cinque assist nel terzo finale hanno superato qualsiasi altro giocatore dell’Inghilterra.

Vai più in profondità Southgate ritiene che l’Inghilterra sia troppo stanca per premere, vero?

Gallagher ha sostituito Alexander-Arnold in entrambe le partite, e il 24enne diplomato dell’Academy del Chelsea dovrebbe ora guadagnare un posto da titolare.

Southgate ha apportato modifiche alla sua formazione titolare per la terza partita dei suoi tre precedenti tornei principali, e poi ha apportato modifiche anche ad essa negli ottavi di finale ogni volta, suggerendo che la sua scelta della Slovenia non è necessariamente un segno di cose da fare. venire se l’Inghilterra progredisse ulteriormente. .

Prima della partita, Rice ha detto a ITV: “È divertente perché la gente chiedeva che Trent giocasse a centrocampo. Metà del paese chiede che Trent giochi a centrocampo, e poi lo giochi a centrocampo e poi vuoi lasciarlo cadere.

“Non lo capisco, non lo capisco affatto. Difenderò tutti i miei figli fino al giorno in cui non indosserò la maglia dell’Inghilterra. Trent è uno dei migliori giocatori che abbia mai visto. Non chiedere a qualcuno di ricoprire una posizione e poi allontanarsi da essa. “Perché pensi che abbia avuto una brutta partita o qualcosa del genere.

“Te lo dico adesso: Trent può giocare a centrocampo, l’ho visto in Inghilterra, l’ho visto con il Liverpool, è incredibile quello che dico a chi dice queste cose”.

Per la Slovenia, l’attaccante Benjamin Sisko si infortuna alla coscia prima della partita di martedì, ma dovrebbe essere titolare.

Vai più in profondità Analizziamo cosa ha fatto Harry Kane dentro e fuori dalla palla per l’Inghilterra e cosa deve cambiare

(Immagine in alto: Stu Forster/Getty Images, Lars Baron/Getty Images)