Convention Nazionale Repubblicana 2024: come guardare, posizione e relatori

MILWAUKEE (AP) – Il Convenzione nazionale repubblicana A partire da questa settimana, rappresentanti e funzionari scendono in Wisconsin nel caos che ne consegue Prova un sabato nella vita L’ex presidente Donald Trump si prepara a diventare il candidato ufficiale del GOP.

L’evento quadriennale, uno dei principali campi di battaglia di questo ciclo, si sta svolgendo poiché non solo Trump guida un partito alle sue spalle, ma anche i democratici stanno vacillando. Credibilità del presidente Joe Biden E se vogliono farlo diventare il loro candidato.

Succede anche quando i funzionari federali indagano su come è finito un uomo armato Inizia a sparare Da un tetto vicino a un raduno della campagna di Trump in Pennsylvania, Ucciso un passante Altri due sono rimasti gravemente feriti.



Una visione pubblica all’aperto della Convention Nazionale Repubblicana del 2024 al Fiserve Forum, domenica 14 luglio 2024, a Milwaukee. (AP Photo/Paolo Sancia)

Trump, il suo rivale, il senatore dell’Ohio. J.T. Vance – alcuni di coloro che si sono opposti a lui e molti altri – raccoglierà sostegno per il loro candidato e sfiderà la causa dei democratici per la presidenza.

Ecco come guardare l’azione al RNC:

Quando è il RNC?

La conferenza si svolge dal lunedì al giovedì, con discorsi televisivi in ​​prima serata e spettacoli teatrali ogni sera. Lunedì si terrà una sessione pomeridiana in cui i funzionari apriranno la conferenza e stabiliranno le regole su come dovrebbe procedere.

Quale canale ospita la conferenza?

La RNC trasmetterà in streaming gli atti su diverse piattaforme online, tra cui YouTube e X.

Diverse reti hanno annunciato speciali per le parti in prima serata della convention, in cui Trump e altri delegati terranno discorsi dalla sala.

Altri media, sia locali che nazionali, trasmetteranno in streaming tutto ciò che accade sul posto. La sede effettiva è chiusa al pubblico, dietro più livelli di sicurezza con accesso solo a delegati, funzionari, volontari e media accreditati.

Dove si tiene la RNC?

I repubblicani si riuniscono al Fiserv Forum nel centro di Milwaukee, sede dei Milwaukee Bucks della NBA. Altre strutture, come la Panther Arena dell’Università del Wisconsin-Milwaukee e il Baird Center, ospitano spazi per eventi, incluso un centro di archiviazione per le centinaia di giornalisti da tutto il mondo che saranno in città per coprire la conferenza.

Cose da sapere sulle elezioni del 2024

Il Wisconsin è uno dei pochi stati che si prevede saranno campo di battaglia nelle elezioni generali di quest’anno, con un risultato ravvicinato tra Biden e Trump.

Biden ha vinto lo Stato Con uno stretto margine rispetto a Trump nel 2020; La settimana scorsa era uno su tre” “Stati della Muraglia Blu” La campagna di Biden ha affermato in una nota di novembre di presentare il suo “percorso chiaro” verso la vittoria.



Una visione generale durante le prove per la Convention Nazionale Repubblicana del 2024 al Fiserve Forum, domenica 14 luglio 2024, a Milwaukee. (AP Photo/Paolo Sancia)

Chi salirà sul palco?

Si prevede che Trump pronuncerà il suo discorso di accettazione della nomina giovedì, anche se c’è un altro oratore molto atteso.

Trump ha aspettato fino a lunedì per annunciare Vance come suo compagno di corsa Un post sul suo vero sito socialI piani della convention si sono riuniti e hanno creato attesa quando i delegati sono arrivati ​​in città senza sapere chi sarebbe stato sul biglietto con il loro candidato.

Come è tradizione per i candidati alla vicepresidenza, Vance dovrebbe salire sul palco mercoledì sera.

I discorsi di ogni sera coprono argomenti che vanno dall’economia all’immigrazione, dalla criminalità alla sicurezza nazionale. La campagna non ha ancora pubblicato una line-up completa di relatori, e fino a poche ore fa non sapevamo chi sarebbe salito sul palco ogni sera.

E dopo?

I democratici si riuniranno per la loro convention a Chicago il mese prossimo.

E a settembre c’è Un’altra discussione Progettato tra Biden e Trump.

