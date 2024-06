Copa America: Messico-Giamaica, ultimi aggiornamenti dalla Copa America: risultato finale e highlights

IL Coppa America 2024 Sabato la situazione si fa più calda con l’inizio delle partite del Gruppo 2. Dopo Argentina batte Canada Giovedì sera, Perù e Cile Venerdì è seguito un pareggio a reti inviolate.

Sabato sera vedremo Messico assumere Giamaica Ancora Ecuador-Venezuela. Il Messico non è il favorito per vincere questo torneo, ma c’è sempre la pressione di fare bene per Trey. I Reggae Boyz cercheranno di mettere a segno un risultato sconvolgente.

La partita si giocherà tra Messico e Giamaica Stadio NRG di Houston L’inizio è previsto il 21:00 ET / 18:00 PT. verrà visualizzato su FS1, Univision e TUDN.

Blog in diretta Messico vs Giamaica: non perdere nessuna azione nella partita del Gruppo B della Copa America

Messico Ho partecipato Coppa America Un totale di 10 volte in passato. Hanno avuto un grande successo nel complesso, dopo aver finito Secondo due volte e terzo in altre tre occasioni. Ma dal 2007, nei tre tornei giocati, non è andata oltre i quarti di finale.

Giamaica Hanno partecipato solo a due edizioni della Copa America, nel 2015 e nel 2016. Non hanno lasciato il gruppo in nessuno dei due anni. In effetti lo sono Non ha segnato un solo gol e non ha ottenuto un solo punto Durante sei partite di Copa America nella loro storia.

La squadra giamaicana è stata in buona forma ultimamente, quindi questa potrebbe essere la loro occasione per sfondare finalmente. Per quanto riguarda il Messico, le aspettative sono più alte che mai, anche se negli ultimi anni si sono abituati alla delusione in questi tornei internazionali.

È prevista la finale della Copa America Stadio dell’Hard Rock A Miami in poi 14 luglio.