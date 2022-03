Cosa aspettarsi dal primo evento sui prodotti Apple di quest’anno

In un evento virtuale martedì, che ha Banner “Performance Peek”, Apple dovrebbe annunciare diversi aggiornamenti di prodotto, incluso un importante aggiornamento per i suoi MacBook e iMac, che lo supportano. La seconda iterazione del suo processore interno. Ma il protagonista non ufficiale dell’evento potrebbe essere l’iPhone SE aggiornato.

La domanda per il suo core business è nel campo degli smartphone. A gennaio, Apple Si dice che Apple stia pianificando una versione 5G dell’SE, il modello di iPhone meno costoso, che potrebbe aumentareLa domanda per il suo core business è nel campo degli smartphone. A gennaio, Apple Entrate da record Durante un trimestre così importante per le vacanze, guidato in parte dalla domanda per l’ultima linea di iPhone.

Tuttavia, l’evento arriva in un momento di turbolenze per Apple e per la più ampia comunità imprenditoriale. una mela recentemente annunciato Smetteranno di vendere prodotti in Russia a causa del conflitto in corso con l’Ucraina. Come altre aziende, negli ultimi mesi anche Apple ha dovuto affrontare problemi di catena di approvvigionamento per i suoi prodotti, nonostante l’ex CEO Tim Cook. Egli ha detto Da allora, i ritardi nella catena di approvvigionamento sono migliorati durante la stagione degli acquisti natalizi.

L’evento di Apple sarà trasmesso in diretta sul suo sito Web, YouTube e altre piattaforme di social media. L’inizio è previsto alle 10:00 PT / 13:00 ET. Ecco uno sguardo più da vicino a cosa aspettarsi:

iPhone 5G conveniente Mentre Apple in genere rilascia gli iPhone di punta in autunno, le voci suggeriscono che potrebbe introdurre un terzo iPhone SE questa settimana. Apple ha inizialmente rilasciato il dispositivo nel 2017 e aggiornato nell’anno 2020. La nuova versione dovrebbe funzionare sul più veloce chip A15 Bionic di Apple, presentare una fotocamera aggiornata che gira video 4K e può abbassare il classico notch che normalmente si trova nella parte superiore. Ma è il potenziale del 5G che potrebbe essere l’ultimo ostacolo per i clienti, fornendo loro l’accesso alla rete wireless più veloce a un prezzo ragionevole, o almeno questa potrebbe essere la speranza di Apple. READ Philips Hue Gradient Lightstrip è ora in vendita su Amazon “Non abbiamo ancora visto un’enorme richiesta dai sondaggi sugli smartphone dei consumatori”, ha affermato Anthony Scarcella, analista presso la società di ricerche di mercato IDC. “Succede solo che la maggior parte dei nuovi dispositivi che entrano nel mercato sono abilitati al 5G; è più una spinta dal lato dell’offerta”. Ma pensa che il prezzo previsto di $ 399, come l’attuale iPhone SE, attirerà anche gli acquirenti per la prima volta Coloro che desiderano passare da Android e persone che preferiscono schermi più piccoli. iPad Air 5G Si dice anche che l’iPad Air di prossima generazione abbia lo stesso processore A15 del nuovo iPhone SE, insieme alla connettività 5G e una nuova fotocamera frontale. Nuovi Mac E il Secondo un recente studio, un Mac da 24 pollici e un MacBook Air completamente ridisegnato, il tutto con il chip di silicio M2 dell’azienda. Apple dovrebbe introdurre nuove versioni del MacBook Pro da 13 pollici, Mac miniE ilSecondo un recente studio, un Mac da 24 pollici e un MacBook Air completamente ridisegnato, il tutto con il chip di silicio M2 dell’azienda. Rapporto Bloomberg Apple ha lanciato il suo primo chipset M1 al silicio interno per la sua gamma di PC nel 2020, allontanandosi da anni di utilizzo dell’opzione unica di Intel. All’epoca, Apple sosteneva che fosse la CPU più veloce del mondo e la grafica integrata più veloce in un PC. Un anno dopo, Apple ha introdotto i processori M1 Pro e M1 Max nella linea MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici. Osservazioni del CEO sulla guerra in Ucraina Cook inizia spesso con le parole chiave dell’azienda Affronta gli argomenti principali nelle notizie quindi non sarebbe sorprendente se affrontasse la guerra in Ucraina. A fine febbraio, cucinare cinguettare : “Sono molto preoccupato per la situazione in Ucraina. Stiamo facendo tutto il possibile per le nostre squadre e sosterremo gli sforzi umanitari locali. Penso alle persone che ora sono in pericolo e mi unisco a tutti coloro che pregano per la pace. “ potenziale sorpresa L’anno scorso, insieme al nuovo iPad Pro, iMac colorati e iPhone viola, Apple ha anche presentato AirTags, un localizzatore Bluetooth simile a una tessera che si connette e ti aiuta a trovare oggetti come chiavi, portafogli, laptop o persino la tua auto. Quindi anche quest’anno Apple avrà probabilmente uno o due gadget nascosti nascosti dietro le quinte. READ Porsche arricchisce il motore Macan a quattro cilindri con la nuova variante a T