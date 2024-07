Cosa dovresti sapere questa settimana

Le azioni sono crollate da livelli record in un contesto di pressione in tutto il settore tecnologico dopo che un’interruzione tecnologica globale ha provocato onde d’urto in tutto il mercato venerdì.

L’S&P 500 ha chiuso la settimana in ribasso di circa il 2%, mentre l’indice Nasdaq Composite è sceso di oltre il 3,5% durante la settimana. Entrambi gli indici hanno registrato la peggiore performance settimanale da aprile. Nel frattempo, il Dow Jones Industrial Average è salito di circa lo 0,7%.

Questa settimana, i dati critici sulla crescita economica e sull’inflazione, così come l’inizio dei grandi guadagni tecnologici, determineranno se il malessere continuerà.

Sul fronte dei dati economici, giovedì è prevista la lettura preliminare della crescita economica nel secondo trimestre, seguita venerdì dalla lettura di giugno dell’indice delle spese per consumi personali, la misura dell’inflazione preferita dalla Federal Reserve.

Nelle notizie aziendali, si prevede che un gruppo di società S&P 500 pubblicherà i propri risultati trimestrali in una settimana guidato da Alphabet (GOOGL, GOOG), Tesla (TSLA) e Chipotle (CMG).

Aspettative di inflazione

La scorsa settimana, nuovi dati che indicavano un rallentamento dell’inflazione hanno spinto i mercati a stimare al 100% la probabilità che la Federal Reserve americana tagliasse i tassi di interesse entro la fine della riunione di settembre.

La prossima settimana ci sarà un altro sguardo all’inflazione, questa volta attraverso la misura preferita dalla Fed: l’indice delle spese per consumi personali (PCE).

I dati principali sulla spesa dei consumatori personali saranno pubblicati venerdì e gli economisti prevedono che a giugno aumenteranno del 2,5% rispetto all’anno precedente, in calo rispetto all’aumento annuo del 2,6% di maggio. Nel corso del mese precedente, gli economisti prevedono un aumento dello 0,2%, leggermente superiore all’aumento dello 0,1% di maggio.

Il comunicato arriva meno di una settimana prima della prossima decisione di politica monetaria della Federal Reserve, prevista per il 31 luglio. I mercati si aspettano ampiamente che la banca centrale mantenga i tassi di interesse stabili.

Controllo della crescita

Una delle domande chiave che si pongono gli investitori è se l’economia riuscirà a rimanere a galla con i tassi di interesse rimasti ai livelli più restrittivi degli ultimi due decenni.

La prima lettura del PIL per il secondo trimestre sarà pubblicata giovedì. Gli economisti prevedono che l’economia statunitense crescerà ad un tasso annuo dell’1,9% nel secondo trimestre, in aumento rispetto al tasso di crescita dell’1,4% registrato nel primo trimestre.

Michael Gapen, responsabile economico della Bank of America Securities, ha riassunto le aspettative per i dati della prossima settimana in una nota settimanale, scrivendo: “I dati dovrebbero mostrare un’attività sana e un’inflazione che si muove nella giusta direzione”.

Segni di svolta

Poiché quest’anno gli investitori sono diventati più volte più ottimisti circa la possibilità di tagli dei tassi di interesse, è iniziato un cambiamento nel mercato azionario.

Negli ultimi 10 giorni, il settore immobiliare (XLRE) e quello finanziario (XLF) hanno guidato i movimenti dei singoli settori. Nel frattempo, i maggiori vincitori del mercato dello scorso anno, il settore tecnologico (XLK) e i servizi di comunicazione (XLC), sono stati recentemente i settori con le peggiori performance nell’indice S&P 500.

Infine, anche la dimensione della capitalizzazione di mercato è diminuita, con le società a piccola capitalizzazione che si sono unite all’ondata del rally del mercato azionario nel 2024.

L’indice Russell 2000 (^RUT) delle azioni a piccola capitalizzazione è cresciuto di circa l’8% nell’ultimo mese, mentre l’indice S&P 500 è cresciuto di meno dell’1% nello stesso periodo, innescando il dibattito sulla possibilità che questa sovraperformance delle società a piccola capitalizzazione Il piccolo può andare avanti.

“Crediamo che ci sia spazio per una rotazione continua verso la bassa qualità se i tassi di interesse rimangono ragionevoli e il commercio di Trump 2.0 continua prima delle elezioni americane”, ha scritto giovedì Maxwell Grynakov, stratega dei derivati ​​statunitensi presso UBS Investment Bank, in una nota ai clienti .

I profitti delle grandi aziende tecnologiche stanno arrivando

Mentre le grandi aziende tecnologiche inciampano tra le oscillazioni del mercato, la storia di fondo di alcuni dei più grandi nomi del mercato azionario sarà al centro dell’attenzione la prossima settimana.

Martedì, dopo la chiusura delle negoziazioni, Tesla e Alphabet annunceranno i loro utili. I risultati del secondo trimestre dei due membri dei Magnifici Sette forniranno una prima lettura dell’appetito degli investitori per l’operazione più popolare nel 2023. Entrambi i titoli sono aumentati a doppia cifra negli ultimi sei mesi nonostante la recente svendita.

La domanda è se la traiettoria ascendente alimentata dall’intelligenza artificiale potrà continuare.

“Il rischio più grande che affronteremo nelle prossime sei-otto settimane è che ci prepariamo alla delusione dell’IA? [in earnings]“Tutti gli accordi relativi all’intelligenza artificiale alla fine iniziano a fallire da soli?”, ha detto a Yahoo Finance Ryan Grabinski, amministratore delegato della strategia di investimento di Strategas Research Partners.

È probabile che la performance delle grandi aziende tecnologiche determini il percorso di crescita degli utili per il più ampio indice Standard & Poor’s 500. Secondo l’analista senior degli utili di FactSet John Boutiers, si prevede che gli utili di quattro società – Alphabet, Nvidia (NVDA), META e Amazon (AMZN) – cresceranno del 56,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Si prevede che gli utili delle altre 496 società cresceranno solo del 5,7%.

Combinando i due gruppi, l’S&P è attualmente sulla buona strada per una crescita degli utili anno su anno del 9,7%. Ciò rappresenterebbe il miglior trimestre di crescita degli utili dal quarto trimestre del 2021.

Calendario settimanale

Lunedi

Dati economici: Indice di attività nazionale della Fed di Chicago, giugno (-0,06 previsto, +0,18 in precedenza)

Guadagni: Cleveland Cliffs (CLF), Nucor (NUE), SAP (SAP), Truist (TFC), Verizon (VZ) e Zion Bancorporation (ZION)

Martedì

Dati economici: Indice manifatturiero della Fed di Richmond, luglio (-7 previsto, -10 in precedenza); Vendite di case esistenti su mese, giugno (-2,7% previsto, -0,7% in precedenza)

Guadagni: Alphabet (GOOG, GOOGL), Cal-Maine Foods (CALM), Capital One (COF), Comcast (CMCSA), Enphase (ENPH), Freeport-McMoRan (FCX), GE Aerospace (GE), General Motors (GM), Lockheed Martin (LMT), Phillip Morris International (PM), Spotify (SPOT), Tesla (TSLA), UPS (UPS), Texas Instruments (TXN), Visa (V)

Mercoledì

Dati economici: Richieste di mutui MBA, settimana terminata il 19 luglio (precedente +3,9%); S&P US Global Manufacturing PMI, luglio, preliminare (51,4 previsto, 51,6 precedente); S&P US Global Services PMI, luglio, preliminare (55 previsti, 55,3 precedenti); S&P US Composite PMI, luglio, preliminare (in precedenza 54,8); Vendite di case nuove, mese su mese, giugno (+3,8% previsto, -11,3% in precedenza)

Guadagni: AT&T (T), Chipotle (CMG), Ford (F), IBM (IBM), General Dynamics (GD), Lamb Weston (LW), Las Vegas Sands (LVS), ServiceNow (NOW), Viking Therapeutics (VKTX), Gestione Rifiuti (WM), Whirlpool (WHR)

Giovedì

Dati economici: PIL Q2, stima anticipata (tasso annuo previsto +1,9%, +1,4% in precedenza); Consumi personali Q1, stima anticipata (atteso +1,7%, precedentemente 1,5%); Richieste iniziali di disoccupazione, settimana terminata il 20 luglio (precedentemente 243.000); Beni durevoli, preliminare di giugno (previsto +0,5%, precedentemente +0,1%)

Guadagni: American Airlines (AAL), AstraZeneca (AZN), Boston Beer (SAM), Deckers (DECK), Hasbro (HAS), Honeywell (HON), Juniper Networks (JNPR), Keurig Dr. Pepper (KDP), New York Community Bancorp (NYCB), RTX (RTX), Skechers (SKX), Southwest (LUV), Texas Roadhouse (TXRH), Valro (VLO)

Venerdì

Dati economici: Reddito personale, mensile, giugno (+0,4% previsto, +0,5% in precedenza); Spesa Personale, Mensile, Giugno (+0,3% previsto, +0,2% il precedente); Inflazione PCE, su base mensile, giugno (+0,1% previsto, 0% in precedenza); Inflazione PCE, su base annua, giugno (+2,5% previsto, +2,6% in precedenza); Spese per consumi personali “core”, su base mensile, giugno (+0,2% previsto, +0,1% in precedenza); PCE “Core”, YoY, giugno (+2,5% previsto, +2,6% il precedente); Fiducia dei consumatori dell’Università del Michigan, luglio, lettura finale (66,3 previsti, 66 in precedenza)

Guadagni: 3M (MMM), Bristol-Myers Squibb (BMY), Colgate-Palmolive (CL), Charter Communications (CHTR)

Josh Shaffer è un giornalista di Yahoo Finance. Puoi seguirlo su X @_Gushshafer.

