I leader occidentali hanno espresso il loro sostegno a Joe Biden al vertice della NATO, tra le preoccupazioni sull’età del presidente degli Stati Uniti e sulla capacità di rimanere in carica per un altro mandato.

Crescono le richieste affinché Biden si ritiri dalla corsa presidenziale del prossimo novembre, e i suoi tentativi di minimizzare le preoccupazioni sulla sua candidatura per la rielezione al vertice sono stati rovinati da due gravi passi falsi.

Ma il primo errore di Biden, ovvero presentare il leader ucraino Volodymyr Zelenskyj come presidente Putin, è stato ridicolizzato dai media russi.

Più tardi, in una conferenza stampa – la prima apparizione pubblica non pianificata di Biden dopo il dibattito – ha fatto riferimento al “Vice Presidente Trump” quando intendeva dire Kamala Harris.

Il presidente degli Stati Uniti ha subito pressioni per dimettersi dopo la sua disastrosa prestazione di due settimane fa in un dibattito con il suo rivale repubblicano alle prossime elezioni, Donald Trump.

“L’ho sempre visto come un presidente responsabile che ha le idee chiare sulle questioni che conosce bene”, ha detto.

“Abbiamo seguito questo consiglio per due giorni e siamo arrivati ​​a un ottimo risultato… e penso che dovremmo dargli credito per questo”, ha aggiunto venerdì.

Il presidente polacco Andrzej Duda, considerato vicino all’ex presidente Trump, ha dichiarato, secondo l’Agence France-Presse: “Ho parlato con il presidente Biden e non c’è dubbio che va tutto bene”.

Nel frattempo, il presidente finlandese Alexander Stubb ha unito la difesa di Biden alle preoccupazioni per l’atmosfera elettorale negli Stati Uniti.

“Non ho assolutamente alcuna preoccupazione riguardo alla capacità dell’attuale presidente degli Stati Uniti di guidare il suo Paese, di guidare la nostra lotta per l’Ucraina e di guidare la NATO”, ha detto Putin.

“L’unica cosa che mi preoccupa è che il clima politico in questo momento negli Stati Uniti è così tossico, così polarizzato, da non lasciare abbastanza spazio per una discussione civile e costruttiva”.