Cose strane che gli scienziati hanno scoperto dopo aver bloccato le acque delle Cascate del Niagara nel 1969

Nel corso dei secoli, le Cascate del Niagara sono state testimoni di strani incidenti. Nel 1827, un locandiere inviò una mandria di gnu alle cascate su una nave da carico, e solo un’oca sopravvisse. Ma il 12 giugno 1969 accadde qualcosa di ancora più strano quando il Corpo degli Ingegneri dell’Esercito degli Stati Uniti fermò il flusso della cascata. Secondo un rapporto del New York Times, gli scienziati hanno prosciugato le Cascate del Niagara per scopi di ricerca. Interessato al commercio.

Fonte immagine rappresentativa: una vista generale del Niagara Falls Park prima dell’eclissi solare totale dell’8 aprile 2024, alle Cascate del Niagara, New York. (Foto di Joan Amengol/VIEWpress)

Le Cascate del Niagara sono una magnifica cascata che collega tre cascate all’estremità meridionale della gola del Niagara, al confine con l’Ontario in Canada e New York negli Stati Uniti. I tre specchi d’acqua sono chiamati Horseshoe Falls, American Falls e Bridal Veil Falls, in ordine di dimensione. Mentre le Horseshoe Falls si trovano al confine tra due paesi, le altre cascate si trovano negli Stati Uniti. Goat Island separa Goat Island da Bridal Veil Falls e le due isole si trovano a New York da American Falls.

Secondo il Il lato positivoLe Cascate del Niagara si formarono per la prima volta circa 12.000 anni fa, dopo l’ultima era glaciale. Le cascate sono apparse dopo che le calotte glaciali hanno coperto l’Ontario meridionale e hanno iniziato a spostarsi verso sud, creando i bacini dei Grandi Laghi sul loro percorso. Si scioglieva e rilasciava enormi quantità di acqua nei bacini. Quando il ghiaccio si sciolse, l’acqua risultante cominciò a scorrere attraverso quello che è noto come il fiume Niagara, il lago Erie e il lago Ontario.

Fonte immagine rappresentativa: neve e ghiaccio ghiacciati ricoprono il fiume Niagara sul lato canadese delle Cascate del Niagara il 28 febbraio 2015, a Niagara Falls, Ontario, Canada. (Foto di Raymond Boyd/Getty Images)

Nel XVII secolo, le Cascate del Niagara iniziarono a guadagnare popolarità come destinazione turistica. Nel 1842, lo scrittore Charles Dickens visitò il sito, descrisse la splendida vista e scrisse: “Quando sentii quanto ero vicino al mio Creatore, il primo effetto, e l’effetto duraturo, permanente, dell’immenso spettacolo, fu la pace”. Le cascate non erano solo meraviglie naturali, erano anche un’abbondanza di risorse naturali.

Alcuni anni dopo che il re C. Gillette aveva predetto che le cascate del Niagara sarebbero potute diventare parte di una città chiamata Metropolis, Nikola Tesla progettò una delle prime centrali idroelettriche vicino alle cascate. Lo considerava un risultato importante nella storia umana. Rivista SmithsonianNel corso degli anni alla base delle cascate si sono accumulati cumuli di rocce. Secondo Business Insider, nel 1931, quasi 76.000 tonnellate di roccia scivolarono nella base e nel 1954 ne caddero 185.000. Quindi le rocce non solo creavano un aspetto sgradevole, ma rappresentavano anche il rischio che le cascate si trasformassero presto in rapide.

Fonte immagine rappresentativa: i turisti scattano foto delle cascate del Niagara quasi ghiacciate il 20 febbraio 2015 a Niagara Falls, Ontario, Canada. (Foto di Aaron Vincent Elkaim/Getty Images)

Nell’estate del 1969, alcuni scienziati furono incaricati di rimuovere queste rocce ed esaminarle. Il loro obiettivo era analizzare come salvare le cascate dall’erosione. Per fare ciò, il Corpo degli Ingegneri dell’Esercito degli Stati Uniti portò 27.000 tonnellate di rocce caricate su migliaia di camion e le usò per creare una diga che bloccasse l’acqua. Quest’acqua è stata deviata nelle Horseshoe Falls, che hanno assorbito diligentemente il flusso del flusso, secondo Il Lato Positivo.

Quando l’acqua della cascata si è asciugata, i ricercatori sono rimasti sorpresi da ciò che hanno trovato sul fondo asciutto. Hanno trovato molte monete sparse sul fondo della cascata che le persone potrebbero aver gettato nella cascata per esprimere un desiderio. Oltre alle monete, sono stati rinvenuti i corpi di due persone. Nelle settimane successive, più di 100.000 persone visitarono il luogo per ammirare le cascate senz’acqua da una scogliera nuda. La maggior parte era curiosa di sapere perché l’acqua si era fermata e per quanto tempo sarebbe rimasta bloccata. Nel frattempo, nei successivi cinque mesi, gli ingegneri lavorarono incessantemente per esaminare il letto roccioso e nel 1974 conclusero che le rocce erano necessarie per mantenere le condizioni della cascata. Consiglio internazionale americano delle cascate In un rapporto ha dichiarato di essere contrario alla loro rimozione.

Fonte immagine rappresentativa: Pexels | Chaifaastic

Il 25 novembre 1969, una gru arrivò al sito delle Cascate del Niagara e scavò una buca nella diga. Attraverso il foro l’acqua cominciò a scorrere in ruscelli torrenziali. Le cascate americane scorrono di nuovo liberamente. Tuttavia, gli scienziati stimano che prima o poi potrebbe essere necessario arginare nuovamente le cascate, per riparare i ponti che le circondano.