Country Night con Issa Lopez e Barry Jenkins – Scadenza

HBO sta lavorando alla quarta iterazione di vero detective.

Deadline capisce che la rete via cavo di proprietà di WarnerMedia sta sviluppando una nuova versione del dramma poliziesco, con un titolo provvisorio Vero detective: Paese notturno – Da Issa Lopez e Barry Jenkins.

noi ho mostrato Nel febbraio 2021, la HBO era in trattative con nuovi scrittori per riportare in vita la serie drammatica oscura con il chief content officer Casey Bloys che ha detto a Deadline che sperava di trovare un nuovo modo per la storia. Il mese scorso, lui Scadenza ha detto che c’è qualcosa dentrovero detective L’area in cui “si sentiva bene”.

Lo spettacolo, ideato e scritto da Nick Pizzolato, è andato in onda per tre stagioni tra il 2014 e il 2019.

López scriverà, produrrà e dirigerà il pilot con Jenkins dirigente che produce attraverso il suo gruppo Pastel insieme ad Adele Romanski e Mark Ceryak. Anonymous Content, che ha generato le prime tre puntate, sarà prodotto anche con gli EP True Detective, quindi Pizzolatto dovrebbe essere tra quelli elencati.

Lopez è uno sceneggiatore e regista messicano Le tigri non hanno paura (Vuellevin)che ha vinto numerosi premi negli ultimi anni e ha ottenuto il plauso di artisti del calibro di Stephen King, Neil Gaiman e Guillermo del Toro.

Quest’ultimo lavora anche con Lopez in un film western infestato sulle leggende dei licantropi. Lavora anche con Noah Hawley in Searchlight’s libro delle anime E con Blumhouse in esecuzione Signora lacrime.

Jenkins ha vinto un Oscar per il miglior film per chiaro di lunaDalla serie Amazon in dieci parti Ferrovia metropolitana. Lo scorso aprile, Pastel, il gruppo di registi che ha co-fondato con Adele Romanski e Mark Ceryak, ha stretto un accordo televisivo a prima vista con HBO, HBO Max e A24.

Deadline si rende conto che anche altri hanno cercato di rompere la storia. Lucia Buenzo, che ha co-prodotto il dramma argentino cromoE il trance Il creatore Sam Levinson è stato tra coloro che hanno sviluppato una nuova versione della serie.

La terza stagione di vero detective È andato in onda su HBO nel 2019 e ha interpretato Mahershala Ali e Stephen Dorff, negli Ozarks. Era il seguito della serie Colin Farrell, Taylor Kitsch, Rachel McAdams e Vince Vaughn affrontati nel 2015 e nella prima stagione, con Matthew McConaughey e Woody Harrelson.

Pizzolato in precedenza aveva detto di avere un’idea per una quarta stagione, ma che non è andata avanti e ha continuato a collaborare con McConaughey a salvatore, un’impresa FX con un accordo generale con FX Productions e 20th Television. Questa serie non viene catturata.

HBO ha rifiutato di commentare.