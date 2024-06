Cristiano Ronaldo mette all’angolo gli invasori del campo che si fanno selfie durante una grave violazione della sicurezza per Euro 2024

Iscriviti gratuitamente alla newsletter Game Reading di Miguel Delaney inviata direttamente nella tua casella di posta Iscriviti alla newsletter settimanale gratuita di Miguel’s Delaney

Cinque tifosi sono riusciti a raggiungere Cristiano Ronaldo e provare a farsi un selfie con lui dopo aver preso d’assalto lo stadio, dove una grave violazione della sicurezza ha segnato la fine della vittoria del Portogallo sulla Turchia nel Campionato Euro 2024.

Un giovane tifoso è stato il primo a sfuggire agli steward al 69′ della partita del Gruppo F al Westfalenstadion, e Ronaldo è stato felice di posare per un selfie prima che il giovane fosse scortato via dalla sicurezza.

Ma ciò ha portato a molti altri tentativi durante la partita e uno durante la partita, poiché Ronaldo è diventato sempre più frustrato dalle lacune nella sicurezza nella partita di Euro 2024.

Il secondo tifoso, un tifoso anziano, che ha preso d’assalto il campo 15 minuti dopo il primo incidente, sembra aver afferrato Ronaldo per il collo quando ha fallito nel suo tentativo di farsi un selfie con la stella portoghese.

Ronaldo ha voltato le spalle al tifoso, che ha afferrato il giocatore di 39 anni dopo che la sicurezza lo ha finalmente raggiunto e lo ha allontanato dall’attaccante prima che fosse rimosso dal campo.

Ci sono stati altri due incidenti prima del fischio finale e uno poco dopo, in cui Ronaldo ha allontanato un tifoso perché la sicurezza dello stadio non è riuscita a impedire ai tifosi di entrare in campo.

Il Portogallo ha vinto 3-0 sulla Turchia e si è assicurato un posto negli ottavi di finale di Euro 2024 come vincitore del Gruppo F grazie a un gol di Bernardo Silva, un autogol di Samet Akydin e un punteggio di Bruno Fernandes.

Silva ha segnato il suo primo gol in un grande torneo internazionale al 21′, quando il cross di Nuno Mendes deviato da un difensore turco e ha trovato l’attaccante del Manchester City da solo in area, che poi ha sparato oltre il portiere per portare i portoghesi in vantaggio.

Sette minuti più tardi, il difensore turco Akidin ha commesso un errore comico quando ha provato a restituire la palla al portiere della sua squadra, che era fuori posizione e non c’era nulla che potesse impedirgli di rotolare in rete nonostante i loro disperati tentativi di tenerla lontana.

Il Portogallo ha continuato il suo dominio e ha esteso il suo vantaggio dopo che il sostituto Ruben Neves ha passato una palla lunga a Ronaldo per superare la linea di fuorigioco, e dopo aver passato la palla al portiere, ha passato la palla a Fernandez, che ha dovuto tirare in porta vuota.

Con questa vittoria, il Portogallo si è qualificato al primo posto nel Gruppo F con sei punti, tre punti di vantaggio sulla Turchia, seconda, e cinque davanti a Georgia e Repubblica Ceca, a un turno dalla fine.

